«Динамо» — «Спартак». Первая неудача Слишковича

1 мая состоится матч 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Динамо» — «Спартак». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 2.43. Успех красно-белых оценён в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Динамо» — «Спартак» 1 мая 2024 года

Аналитики уверены, что матч Кубка России «Динамо» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 1.45.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Динамо» — «Спартак» (01.05.2024)

1 мая состоится матч 1/2 финала Кубка России (Путь регионов). На стадионе «ВТБ Арена» встретятся «Динамо» и «Спартак». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск. Для красно-белых это уже третье дерби подряд. Ранее они сыграли вничью с ЦСКА (0:0) и победили «Локомотив» (3:2) в РПЛ.

«Народная команда» переживает этап восхождения. Владимир Слишкович выбросил в корзину испорченные Гильермо Абаскалем механизмы. Он создал новую систему, в которой чётко прописано, кто и какую работу должен выполнять. Футбол команды и результаты моментально улучшились.

Если вынести за скобки встречу с ЦСКА, то прослеживается чёткий курс Слишковича. Он отдаёт предпочтение интенсивной результативной игре. Красно-белые при боснийском специалисте демонстрируют быстрый футбол, используют высокий прессинг, всё время бегут в атаку.

Разгромив «Ростов» (5:1) и набрав очки в двух дерби, красно-белые поднялись на четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ. Отставание от располагающегося на третьем месте «Динамо» составляет пять очков. Подопечные Слишковича могут побороться за медали, но не в первенстве.

Отставание от бело-голубых слишком велико, а до завершения сезона РПЛ совсем мало времени. Гораздо больше шансов на медали у них в Кубке России. Даже при Абаскале «Спартак» выступал с особым рвением в турнире. На групповом этапе он даже обыграл «Краснодар» (2:1) и как раз «Динамо» (4:1).

Для бело-голубых Кубок России имеет меньшую значимость. Совсем недавно они вернулись в чемпионскую гонку РПЛ, обыграв «Зенит» (1:0). В матче 30-го тура подопечные Марцела Лички встретятся с «Краснодаром». Если конкуренты потеряют очки, а «Динамо» победит во всех оставшихся матчах, оно выиграет чемпионат.

С другой стороны, это дерби. На встречи со «Спартаком» у бело-голубых практически всегда запредельный настрой. Да и непохоже, чтобы Личка бросал все силы на первенство. В 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) бело-голубые навязали борьбу «Зениту». Они выиграли первый матч со счётом 1:0, но в ответном уступили — 0:2

Дома на групповом этапе текущего розыгрыша Кубка России бело-голубые разгромили «Спартак» (3:0). На последнем отрезке сезона они набрали отличную форму. Подопечные Лички подходят к предстоящей встрече с трёхматчевой победной серией в РПЛ. Они разгромили «Пари НН» (4:1), выиграли у «Оренбурга» (2:1) и «Зенита» (1:0).

Для победы в последней встрече Личке пришлось изменить излюбленному остроатакующему стилю. Тренер проявил адаптивность к условиям и показал, что команда готова бороться за чемпионство. Она сыграла прагматично, строго по счёту. В грядущем матче бело-голубые могут добыть победу схожим образом.

Поставить на то, что «Динамо» выйдет в финал Кубка России (Путь регионов), можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83. До сих пор Слишковичу улыбалась удача. «Ростов» полностью развалился после «привозов» Сергея Песьякова и защитников, ЦСКА был очень ослаблен кадровыми потерями, а «Локомотив» на протяжении всего сезона демонстрирует невнятную игру и постоянно отыгрывается.

Совершить камбэк во встрече с «народной командой» у железнодорожников не получилось, но это не говорит о неуязвимости красно-белых. Опытный Марцел Личка лучше многих умеет находить слабые стороны у соперников. Что говорить, если его подопечные уже трижды в этом сезоне обыграли «Зенит».

Поддержка домашних трибун — отличное подспорье для чешского специалиста. Бело-голубые уступили только в 3 из 13 матчей в чемпионате России на «ВТБ Арене», а также два раза сыграли вничью. Красно-белые выиграли лишь 4 из 13 встреч в первенстве в гостях.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Динамо» — «Спартак» 1 мая 2024 года

Встреча с «Динамо» на выезде — это новый уровень для Слишковича. Тренер здорово изменил команду, но столь сильных соперников при нём у красно-белых ещё не было. Тактически переиграть Марцела Личку — невероятно сложная задача. А теперь, когда его команда набрала отличный ход, вдвойне.

Ставка: проход «Динамо» за 1.83.