Мбаппе шутить не будет! «ПСЖ» поставит на место «Боруссию»

Вряд ли дортмундцы так хороши, как их расхваливают. Доказательство — в последнем матче с «Лейпцигом».

1 мая состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ». Начало — в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 2.42. Шансы дортмундцев оцениваются в 2.72. На ничью дают коэффициент 3.82.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «ПСЖ» 1 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.47. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.44.

Анализ и прогноз на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ» (01.05.2024)

Первая игра 1/2 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ» пройдёт 1 мая на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Германии. Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

Дортмундцы не в лучшем настроении провели подготовку к игре. Дело в том, что команда в минувшем туре Бундеслиги на выезде уступила «Лейпцигу» с разгромным счётом 1:4. Можно сказать, что из борьбы за место в Лиге чемпионов «шмели» выбыли. Но есть шанс. Германия в числе стран, которые могут получить дополнительное место в ЛЧ.

Не исключено, что «Боруссия» затратила немало сил для подготовки к матчу с «красными быками». Джейдон Санчо даже открыл счёт, но «Лейпциг» быстро перестроился и сравнял с землёй защиту «Боруссии», забив четыре мяча подряд. Теперь команды в таблице разделяют пять очков.

Терзич получил пищу для размышлений перед игрой с «ПСЖ» и небольшой шанс исправить ситуацию в обороне, но верится в преображение дортмундцев с большим трудом. Разгром в минувшем туре не несчастный случай, который изредка происходит и с более звёздными командами, а следствие системных ошибок.

Центральный защитник Матс Хуммельс уже прошёл пик карьеры и просто не успевает за быстрыми форвардами. Он великолепно читает игру, умеет начинать атаки качественным первым пасом, но отсутствие скорости чувствуется. Справиться с Килианом Мбаппе будет очень сложно.

Тем временем «ПСЖ» также отметился неудачным результатом в минувшем туре, сыграв дома вничью (3:3) с «Гавром». В случае победы подопечные Луиса Энрике должны были стать чемпионами Франции, но они не сумели обыграть простого соперника.

Нужно отметить, что наставник «ПСЖ» выставил смешанный состав: в воротах сыграл Кейлор Навас, а Килиан Мбаппе появился на поле после перерыва. Тем не менее глобально ничья не повлияла на шансы парижан выиграть титул Лиги 1, это лишь вопрос времени, поэтому всё внимание на Лигу чемпионов.

Шансы выйти в финал у «ПСЖ» хорошие. Команда набрала форму, игроки полностью адаптировались к довольно сложной схеме Луиса Энрике, и успокоил всех Мбаппе, который пресёк на время разговоры о своём будущем.

«Боруссия» оказалась в сложном положении на решающем отрезке сезона. Нужно вести борьбу в двух турнирах, а сил у подопечных Терзича явно не хватает. Есть у «пчёл» глобальные проблемы в защите, которые в матче с красно-синими станут ключевым фактором не в пользу дортмундцев. Поэтому рассмотрим ставку на победу «ПСЖ» за 2.42.

Прогноз и ставки на матч 1/2 финала ЛЧ «Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ» 1 мая 2024 года

Поражение в матче с «Лейпцигом» вскрыло проблемы «Боруссии» в защите. Под постоянным давлением и прессингом оборона допускает ошибки и теряет концентрацию. Для быстрых нападающих красно-синих не составит большого труда создать проблемы «шмелям». Мы предполагаем, что «ПСЖ» сыграет с позиции силы, за счёт контроля мяча не позволит сопернику захватить инициативу и реализует свои голевые моменты.

Ставка: победа «ПСЖ» за 2.42.