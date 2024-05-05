«Кристал Пэлас» — «МЮ». «Красные дьяволы» на распутье

6 мая состоится матч 36-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «орлов» можно с коэффициентом 2.32. Успех «красных дьяволов» оценён в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» 6 мая 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.48.

Анализ и прогноз на матч 36-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» (06.05.2024)

В АПЛ идёт активная борьба за медали, попадание в зону еврокубков и за выживание. На 6 мая запланирована встреча, которая закроет программу 36-го тура первенства. На стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне «Кристал Пэлас» примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

После смены тренерского штаба «Кристал Пэлас» прибавил. В последних четырёх встречах в чемпионате Англии он отнял очки у ряда сильных соперников. «Стекольщики» победили «Ливерпуль» (1:0), «Вест Хэм» (5:2) и «Ньюкасл» (2:0), а также сыграли вничью с «Фулхэмом» (1:1).

«Орлы» поднялись на 14-ю строчку в турнирной таблице первенства. Отрыв от располагающегося в зоне вылета «Лутона» весьма внушительный. Однако для Оливера Гласнера это не показатель. Австриец пришёл в клуб не для того, чтобы помочь ему сохранить звание середняка.

«Кристал Пэлас» нуждался в специалисте, который предложит новую идею, поможет игрокам полностью раскрыть потенциал. Пока что Гласнер с этой задачей справляется на ура. Очень здорово при нём прибавил Жан-Филипп Матета. В последних 10 встречах в АПЛ он забил восемь мячей.

Нападение «Кристал Пэлас» стало смотреться гораздо интереснее и опаснее. Оно начало создавать гораздо больше моментов, и неважно, насколько сильная команда в соперниках. Во встрече 32-го тура чемпионата Англии «орлы» потерпели поражение, но навязали борьбу «Манчестер Сити» (2:4).

«Манчестер Юнайтед» ждёт серьёзное испытание. Ему на протяжении всего сезона не хватает крепости в защите. В 47 встречах во всех официальных турнирах подопечные Эрика тен Хага пропустили целых 77 голов. Они установили антирекорд Англии по количеству пропущенных на групповом этапе Лиги чемпионов мячей — 15.

Нидерландский специалист объяснил проблемы в обороне большим количеством травм. Он сказал, что использовал 30 разных защитных комбинаций. Это был вынужденный выбор. Главный оплот надёжности команды Лисандро Мартинес принял участие в этом сезоне АПЛ только в девяти матчах и лишь в двух из них провёл на поле все 90 минут.

Если бы не Андре Онана, показатели «красных дьяволов» были бы ещё хуже. В частности благодаря стараниям вратаря манкунианцы располагаются на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, а не в нижней части. Он совершил неисчислимое количество сейвов.

У тен Хага есть свобода выбора в полузащите и нападении. У него даже появились разногласия с Кристианом Эриксеном. Полузащитник требует больше игрового времени. В защите же всё совсем печально. В лазарете пребывают практически все отвечающие за целостность обороны футболисты «Манчестер Юнайтед».

Поэтому манкунианцы стараются вывозить за счёт мощности в нападении. Основной их атакующей силой является Бруну Фернандеш. В 45 матчах во всех турнирах в составе клуба он забил 15 мячей и отдал 11 результативных передач. Португалец отдал больше всех ключевых пасов в топ-5 европейских лиг — 108.

Поставить на то, что в предстоящем матче сыграет ОЗ + ТБ 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40. У «стекольщиков» защита функционирует ненамного лучше, чем у манкунианцев. В 35 встречах в АПЛ они пропустили 57 мячей.

У «красных дьяволов» больше ресурсов, но в этом сезоне они очень нестабильны. Руководству нужно тщательно обдумать будущее. Продлить летом контракт с Эриком тен Хагом или нет, от каких футболистов лучше избавиться и кого подписать. Перестройка напрашивается. Один из самых титулованных клубов Англии не должен выглядеть так.

Прогноз и ставки на матч 36-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед» 6 мая 2024 года

«Кристал Пэлас» здорово прибавил после назначения Гласнера. У него улучшилась результативность, стала интереснее и многограннее игра. Дома «стекольщики» могут доставить большие проблемы «Манчестер Юнайтед». Из-за травм «красные дьяволы» очень часто пропускают. Впрочем, за счёт мощности нападения они могут не только зацепиться за ничью, но и выиграть предстоящий матч. В атаке у манкунианцев всё в полном порядке. Ждём изобилия голов.

Ставка: обе забьют и тотал больше 3.5 мяча за 2.40.