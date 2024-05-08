«Реал» Мадрид — «Бавария»: букмекеры назвали фаворита пары

8 мая в Мадриде пройдёт ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Баварией». Начало встречи — в 22:00 мск.

В первой игре в Мюнхене соперники не смогли выявить победителя — 2:2.

Фаворитом ответного матча идёт мадридский «Реал». Вероятность победы подопечных Карло Анчелотти выражена коэффициентом 2.00, это 50% вероятности.

Ставки на победу «Баварии» принимаются за 4.02 (24%), на ничью по итогам основного времени — за 3.78 (26%).

Явным фаворитом пары считается испанский клуб. Проход «Реала» в финал Лиги чемпионов оценивается в 1.53, это около 65% вероятности. Заключить пари на итоговый успех «Баварии» предлагается за 2.68.

Сделать ставку на назначение пенальти предлагается за 2.50, а на красную карточку — за 4.00.