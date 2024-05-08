«Реал» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов в Мадриде

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария».

Ставка: «Бавария» не проиграет за 1.92.

«Ну что, всё идёт к немецкому финалу в Лиге чемпионов! И опять на «Уэмбли», как это было 11 лет назад. Остался один шаг «Баварии». Нужно обыграть мадридский «Реал». Я думаю, что по первому матчу мы поняли, что даже неидеальная «Бавария» как, кстати, неидеальная «Боруссия» в своём чемпионате, на лигу Лигу чемпионов могут собраться. И у «Баварии» ещё проще ситуация, потому что там игроки уже вообще не слушают тренера. Они прекрасно понимают, что его не будет после этого сезона, а у них осталось совсем чуть-чуть для того, чтобы добраться до трофея. И эти игроки знают, как трофей выигрывать. В команде по-прежнему находятся и Нойер, и Мюллер, которые играли в финале 2013 года.

Соперник, конечно, знатный, соперник с большим багажом побед, но мне кажется, что он уже является такой командой немножко под перестройку, потому что всё-таки уже кое-кто постарел, и прям постарел уже совсем очевидно. Не всегда порядок в обороне, неясна ситуация с вратарём прям вот на данный момент сейчас.

Поэтому я думаю, что у «Баварии» есть определённые шансы. И мне кажется, что полуфинал Лиги чемпионов — это немножко не та история, где будет большое превосходство одной команды над другой, тем более что друг друга они уважают, играли много, играли часто. Короче говоря, я поставлю на «Бавария» не проиграет». Вот таков мой вариант. Я допускаю, что судьба будет решаться в дополнительное время, тем более что для «Баварии» выход «Боруссии» в финал — это должна быть какая-то ультрамотивация абсолютная, то есть они должны сойти с ума и сделать всё что угодно, но в этот финал попасть», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».