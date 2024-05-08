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«Реал» Мадрид — «Бавария»: ставка Александра Мостового на встречу Лиги чемпионов

«Реал» Мадрид — «Бавария»: ставка Александра Мостового на встречу Лиги чемпионов
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Бавария».

Ставка: победа «Реала» за 1.89.

«В ответном полуфинале Лиги чемпионов встретятся «Реал» и «Бавария». Неделю назад мадридцы не проиграли в Мюнхене. Сейчас на «Сантьяго Бернабеу» команде Анчелотти, конечно, будет проще.

«Реал» продолжает идти к уверенному финишу сезона. Клуб всё ещё идёт без поражений – серия длится с середины января. Конечно, разные матчи за этот период проводили «сливочные» — доминировали в Испании, проходили тяжёлых соперников в Лиге чемпионов, как, например, «Манчестер Сити». Но всегда «Реал» справлялся. Обыграл он и «Барселону» недавно в тяжёлом матче, даже без судейской ошибки у них была бы ничья, а не поражение «Реала».

«Баварии» в этом плане гордиться особо нечем. У неё обратная ситуация – в четвертьфинале ЛЧ она смогла на опыте пройти «Арсенал», нейтрализовав его сильные стороны. Нельзя сказать, что в противостоянии с «канонирами» мюнхенцам повезло. Но вот в Бундеслиге дела у команды Тухеля идут далеко не так хорошо. Она уже гарантированно проиграла «Байеру» борьбу за чемпионство. Сейчас «Бавария» ещё и рискует пропустить выше в таблице «Штутгарт», которому уступила в прошлом туре – 1:3. Сейчас разрыв между второй и третьей позицией сократился до двух очков.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Если же переходить к их ответному противостоянию, то я верю в успех «Реала». Конечно, в последние годы мы привыкли, что Лига чемпионов – турнир мадридцев. Часто в плей-офф клуб творит магию, которую мы уже частично видели и в четвертьфинале. Также команда Анчелотти имеет в составе игроков мирового класса – Винисиуса, Родриго, Беллингема. На первый план часто выходят ветераны Кроос и Модрич. «Баварии» тяжело тягаться с таким составом», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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