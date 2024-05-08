«Брюгге» — «Фиорентина»: прогноз «Чемпионата» на полуфинал Лиги конференций

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Лиги конференций «Брюгге» — «Фиорентина».

Ставка: «Фиорентина» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 2.00.

Первый матч «Фиорентина» выиграла со счётом 3:2. Ощущалась некоторая недооценка соперника с её стороны. Это одна из причин, из-за которой «лилии» пропустили на 63-й минуте, играя в большинстве. Красную карточку схлопотал ведущий полузащитник «Брюгге» Рафаэль Оньедика. Ответную встречу он пропустит ввиду дисквалификации.

Если бы клуб из Флоренции в полной мере воспользовался классовым преимуществом, то наверняка выиграл бы с большей разницей в счёте. В первой половине сезона подопечные Винченцо Итальяно смотрелись куда приличнее. Качество командного взаимодействия было выше.

Всё изменилось тогда, когда перед тренером возникла нужда экономить ресурсы. «Фиорентина» добралась до полуфинала в Кубке Италии и Лиге конференций, а также потратила некоторое количество сил на встречу с «Наполи» в Суперкубке страны. Плюс нагрузило усталостью первенство.

Почти наверняка все силы «лилий» будут брошены на третий по значимости еврокубковый турнир. В ответной встрече подопечные Винченцо Итальяно должны выступить с гораздо более высокой концентрацией и собранностью.

Ожидать, что у «Брюгге» будет недонастрой, не стоит. Он всегда здорово выступает на международной арене. Зачастую чёрно-синие проигрывают и вылетают ввиду сильно ограниченных резервов. Однако у них регулярно получается навязывать борьбу сильным соперникам.

На последнем отрезке сезона команда здорово прибавила. Она выиграла шесть из семи последних матчей в чемпионате Бельгии. Ещё в одном, который стал для Ники Хайена дебютным в качестве главного тренера клуба, сыграла вничью с «Серкль Брюгге» (1:1).

«Брюгге» подходит к ответной встрече с особым настроем и дома точно не сдастся. Тем не менее «Фиорентина» — фаворит. У неё выше конкуренция на внутренней арене и больше ресурсов. В первом матче «лилии» доминировали куда больше. Предлагаем поставить на то, что они как минимум не проиграют.