«Байер» — «Рома». Хаби Алонсо продолжит ковать историю

9 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Байер» — «Рома». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «фармацевтов» можно с коэффициентом 1.55. Успех «волков» оценён в 6.50. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Байер» — «Рома» 9 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Байер» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы «Байер» — «Рома» (09.05.2024)

На фоне Лиги чемпионов не будем забывать и о другом престижном европейском турнире — Лиге Европы. 9 мая состоятся две встречи 1/2 финала. В одной из них на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене местный «Байер» примет «Рому». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Несмотря на то что первый матч проходил в Риме, «фармацевты» уверенно выиграли со счётом 2:0. Местами жёлто-красные смотрелись неплохо. Они создали достаточно опасных моментов, но с завершением приключилась какая-то беда. Мяч как заколдованный отказывался лететь в створ.

Возможно, это всё часть магии Хаби Алонсо. Уже конец сезона, а подопечные бывшего легендарного футболиста до сих пор не проиграли ни одного матча. И ничьих всего лишь восемь. Обыграв «Рому», «Байер» ещё больше зарядился. В матче последнего тура Бундеслиги он разгромил франкфуртский «Айнтрахт» (5:1).

Футбол «львов» — это что-то с чем-то. Быстрыми выверенными атаками и шикарным комбинационным взаимодействием они деклассируют оборону соперников. Хаби Алонсо — гений. Он построил невероятно сильную команду, обладающую несгибаемым чемпионским духом и безукоризненной техникой.

Алонсо подарил миру ряд бесподобных талантов. Ведут команду к золотым медалям во всех турнирах Флориан Вирц, Виктор Бонифасе, Жереми Фримпонг и Алехандро Гримальдо. Они заметно выделяются на фоне других футболистов. Особенно Вирц. Он молниеносно принимает решения и отменно развивает атаки.

Хаби Алонсо уже вписал своё имя в историю. Его подопечные досрочно выиграли Бундеслигу. Осталось сделать последние шаги в Лиге Европы и Кубке Германии. «Фармацевты» пребывают в эйфории. Однако успех не вскружил им голову. Он лишь помогает, заряжая положительной энергией и уверенностью.

А вот у «Ромы» на последнем отрезке сезона наметился спад. Она выиграла только три из восьми последних матчей в чемпионате Италии. Две из трёх побед «волки» добыли дома. На выезде они обыграли располагающийся в зоне вылета «Удинезе» (2:1).

Римляне спустились на шестую строчку в турнирной таблице Серии А. Похоже, воодушевление от назначения Даниэле Де Росси начало сходить на нет. Жёлто-красные продолжают демонстрировать приятный глазу атакующий футбол, но он приносит всё меньше дивидендов.

Участились случаи, когда «волки» сами создают себе проблемы. Первый гол во встрече с «Байером» они пропустили после грубейшей оплошности Рика Карсдорпа. Защитник «привёз», попытавшись отдать передачу на Леонардо Спинаццолу. Пас получился слишком слабым. Алехандро Гримальдо его перехватил и выкатил под удар Флориану Вирцу. «Фармацевты» таких ошибок не прощают.

В концовке Де Росси выпустил Сердара Азмуна в надежде, что свежий иранец поможет отквитать хотя бы один гол. На 84-й минуте у экс-футболиста «Зенита» была неплохая возможность забить. Он здорово открылся и успешно обработал мяч в районе 11-метровой отметки. Однако в самый последний момент пробить помешал Жонатан Та. Защитник выбил мяч в подкате.

Оборона у «Байера» очень крепкая и в то же время результативная. Защитники постоянно подключаются к атакам и забивают голы. Они успевают играть на подстраховке и понимают друг друга без слов. Вот что значит до идеала отлаженный механизм. «Львы» просто непобедимы.

Поставить на то, что «фармацевты» обыграют жёлто-красных и тотал будет больше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.24. Дома подопечные Хаби Алонсо в этом сезоне только три раза потеряли очки. В 16 встречах в Бундеслиге на «Бай-Арене» они забили целых 45 мячей, а пропустили 10.

Победа в первом матче — приятный бонус для «львов». Они в каждой встрече играют строго на победу и радуют публику большим количеством забитых мячей. К ответной игре Алонсо будет готов лучше, чем к первой. Он наверняка хорошо изучил слабые стороны соперника и непременно ими воспользуется.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Байер» — «Рома» 9 мая 2024 года

«Байер» проводит фантастический сезон. Он сметает абсолютно всех на своём пути, демонстрируя прекрасный результативный футбол. Дома «фармацевты» способны разгромить «Рому», которая в последнее время стала чаще оступаться и терять очки. У римлян намечается спад. Как бы хорошо они ни настроились на грядущий матч, клуб из Леверкузена — фаворит.

Ставка: победа «Байера» и тотал больше 2.5 мяча за 2.24.