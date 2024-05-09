Швеция — США. Звёзды НХЛ устроят праздник болельщикам

10 мая состоится матч группового этапа ЧМ-2024 Швеция — США. Начало игры — в 21:20 мск. Эксперты уже дали прогноз, они не могут определиться с фаворитом: поставить на победу шведов можно с коэффициентом 2.50. Шансы американцев оценили в 2.50. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Швеция — США 10 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч Швеция — США не получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.00, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.80. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.60. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 4.70.

Анализ и прогноз на матч чемпионата мира Швеция — США (10.05.2024)

10 мая стартует чемпионат мира – 2024 в Чехии. В одном из матчей группового этапа Швеция будет играть с США на «Остравар-Арене». Начало игры запланировано на 21:20 мск. Нас ждёт очень интересная встреча.

Можно сказать, что шведы провели замечательно Еврохоккейтур и подходят к ЧМ-2024 в приподнятом настроении. Они выиграли турнир, набрав в общей таблице 28 очков. Из 12 матчей были выиграны девять. Очень хороший результат. Единственное, что не получалось у «Тре Крунур», это победить финнов. В двух из шести последних официальных матчей подопечные Юхана Гарпенлёва проиграли только «львам».

Состав у Швеции подобрался очень мощный. Только судя по заявке, команду уже можно назвать одним из основных претендентов на победу в ЧМ-2024. 18 хоккеистов из НХЛ призваны помочь сборной. В нападении будет задействована целая россыпь талантов. 24-летний Фабиан Зеттерлунд провёл отличный сезон в «Сан-Хосе» и по итогам набрал 44 (24+20) очка по системе «гол+пас».

Лукас Рэймонд привнёс весомый вклад в результативность «Детройта», записав в актив 72 (31+41) очка. Пара Йоэль Эрикссон Эк и Маркус Юханссон вместе играют в «Миннесоте». На двоих они забросили в регулярке 41 шайбу. Также внимания достойна пара нападающих из «Лос-Анджелеса» – Адриан Кемпе и Карл Грундстрём. Второй был не так полезен по ходу сезона, но Кемпе показал выдающийся результат. Он забросил 32 шайбы и отдал 48 голевых пасов по итогам плей-офф и регулярки.

Даже в защите у шведов сплошь опытные хоккеисты из «Миннесоты», «Баффало», «Питтсбурга» и «Тампа-Бэй». Вратарская бригада тоже подобралась что надо. Йеспер Валльстедт и Филип Густавссон являются голкиперами «Уайлд». Последний уже стал основным за два сезона и незаменимым. Вероятнее всего, выбор на ЧМ-2024 будет сделан в его пользу. Отличное подспорье ему наверняка составит вратарь «Филадельфии» Самуэль Эрссон.

У сборной США с игровым тонусом могут возникнуть проблемы, как и с сыгранностью. В отличие от европейских национальных команд, американская не участвовала ни в каких официальных турнирах с момента прошлого чемпионата мира. 7 мая она провела только товарищескую встречу со Словакией.

Удалось разгромить соперника со счётом 6:2. Результат отличный, но неизвестно, в насколько хорошей форме находятся словаки. Джон Хайнс даже пошёл на риски и в третьем периоде сменил вратаря ради эксперимента. Вообще, у «ледяных янки» позже других собралась заявка на ЧМ-2024. Сначала были объявлены 15 хоккеистов, затем – ещё девять, а 8 мая было принято решение позвать третьим вратарём Алекса Недельковича.

Помогать ему будут Алекс Лайон из «Детройта» и Трей Огастин – вратарь университетской команды. Наверное, вратарская бригада не самая надёжная, зато в остальном у США большое преимущество над многими сборными. Почти весь состав – это хоккеисты НХЛ, обладающие богатым опытом.

Как минимум пятеро нападающих в составе «ледяных янки» по ходу регулярки набрали 60+ очков по системе «гол+пас». Брэди Ткачук («Оттава»), Джонни Годро («Коламбус»), Коул Кофилд («Монреаль»), Мэтт Болди («Миннесота») и Брок Нельсон («Айлендерс»). Почти наверняка США будет делать упор на агрессивный хоккей. Было бы глупо действовать по-другому, имея даже в защите молодых атакующих игроков.

Но вратарская бригада почти наверняка будет слабым местом команды Джона Хайнса, поэтому будем рассчитывать на результативный матч со шведами, мало в чём уступающими в нападении американцам. Рекомендуем ставку на тотал больше 5.5 шайбы с коэффициентом 2.00.

Прогноз и ставки на матч Швеция — США 10 мая 2024 года

Сборные Швеции и США по праву можно считать одними из основных претендентов на победу на чемпионате мира. О «Тре Крунур» можно судить не только по тому, какой костяк они собрали, но и по результатам Еврохоккейтура. А вот американцы заслуживают внимания пока только благодаря своему мощному, свежему и качественному составу игроков из НХЛ. Поэтому не будем спешить с выводами о фаворите этой пары, а сделаем ставку на минимум шесть заброшенных шайб.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.00.