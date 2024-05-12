«Барселона» — «Реал Сосьедад». Захарян бессилен, Хави сохранит работу

13 мая состоится матч 35-го тура Примеры «Барселона» — «Реал Сосьедад». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.82. Успех бело-голубых оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Барселона» — «Реал Сосьедад» 13 мая 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Барселона» — «Реал Сосьедад» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз на матч 35-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал Сосьедад» (13.05.2024)

13 мая состоится встреча, которая закроет программу 35-го тура Примеры. На стадионе «Олимпик Льюис Компанис» померяются силами «Барселона» и «Реал Сосьедад». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

В этом сезоне «Барселона» потерпела всего лишь 10 поражений во всех турнирах. Причём три раза она уступила мадридскому «Реалу» и дважды «Жироне». Ещё сине-гранатовые восемь раз сыграли вничью. Хави оценивает проделанную работу как положительную. Он передумал насчёт ухода по окончании сезона.

Тем не менее расставание с тренером всё же может произойти. После поражения в матче последнего тура с «Жироной» (2:4), появилась информация о том, что Хави рискует отправиться в отставку, если команда по итогам сезона не станет обладательницей серебряных медалей Примеры.

Сине-гранатовые располагаются на третьем месте в турнирной таблице, но у них есть игра в запасе. Если каталонцы выиграют все оставшиеся до конца сезона встречи, то гарантированно финишируют на второй строчке. В противном случае придётся надеяться на то, что «Жирона» потеряет очки.

Календарь на оставшуюся часть сезона у каталонцев не слишком трудный. Самый сложный матч — грядущий. Все остальные соперники располагаются в нижней части турнирной таблицы Ла Лиги. К встрече с «Реалом Сосьедад» ведущие футболисты «Барселоны», в особенности Роберт Левандовски, должны подойти в лучшей форме.

В последних 11 встречах в чемпионате Италии польский нападающий забил девять мячей и отдал три результативные передачи. В матче 33-го тура с «Валенсией» он оформил хет-трик. Вполне вероятно, что порадует результативностью Роберт и в грядущей игре.

«Реал Сосьедад» очень классно начал сезон. Он зацепился за хорошие результаты во встречах с сильными соперникам и навязал им серьёзную борьбу. Иманол Альгуасиль очень порадовал. Его подопечные демонстрировали красивый атакующий футбол и в то же время компактно оборонялись.

Выбили бело-голубых из колеи травмы. Во второй половине сезона вся их привлекательность сошла на нет. Подопечные Альгуасиля выиграли только 6 из 15 последних матчей в Примере, а также четыре раза сыграли вничью. Практически все очки они набрали во встречах с андердогами.

До сих пор у «Реала Сосьедад» много кадровых потерь. Тем не менее Альгуасиль продолжает верить в подопечных и рассчитывать на них. Постепенно благодаря стараниям тренера прогресс прослеживается во всех футболистах бело-голубых. Арсен Захарян не исключение.

Не только из-за травм сокомандников, но и ввиду улучшения показателей Захарян стал получать больше игрового времени. Он выходил в стартовом составе в 7 из 10 последних матчей в первенстве, в которых принимал участие. За этот период времени россиянин забил один гол и отдал результативную передачу.

Показатели скромные, но представитель футболиста утверждает, что «Реал Сосьедад» рассчитывает на Арсена, речи об аренде не идёт. В любом случае россиянину нужно очень много работать и прибавлять. Пока что он не входит в число футболистов, способных сделать результат.

Поставить на победу «Барселоны» в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82. Шесть из семи последних очных встреч ознаменовались данным исходом. То, что игра состоится на стадионе «Олимпик Льюис Компанис», повышает шансы сине-гранатовых на победу. Каталонцы потеряли очки только в 4 из 17 домашних матчей в чемпионате Испании.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Барселона» — «Реал Сосьедад» 13 мая 2024 года

У «Барселоны» по ходу сезона наибольшие проблемы возникли с «Реалом» и «Жироной». С другими командами, особенно дома, у неё очень редко были какие-либо трудности. Бело-голубые сильно сбавили на последнем отрезке сезона. Большое количество травм препятствует их прогрессу.

Ставка: победа «Барселоны» за 1.82.