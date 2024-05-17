«Бостон» — «Флорида», шестой матч. Бобровского и Тарасенко ждёт полуфинал

18 мая состоится шестой матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Бостон» — «Флорида». Начало игры — в 2:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Пантерз» можно с коэффициентом 2.10. Шансы «Брюинз» оценили в 3.05. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Бостон» — «Флорида» 18 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Бостон» — «Флорида» не получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.02, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.78. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.62. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 4.80.

Анализ и прогноз на шестой матч серии «Бостон» — «Флорида» (18.05.2024)

18 мая на арене «Ти-Ди Гарден» состоится шестой матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Бостон» — «Флорида». Начало игры – в 2:00 мск. Счёт в серии 3-2 в пользу «Пантерз». Смогут ли «Брюинз» спастись?

«Мишки» начинали эту серию с разгромной победы со счётом 5:1, после чего оказались в роли аутсайдеров и проиграли три встречи подряд. «Флорида» ещё в минувшей игре на домашней арене могла рассчитывать на выход в полуфинал, но что-то пошло не так. «Бостон» был уверен в себе и победил со скромным счётом 2:1.

Автором единственной шайбы за «Пантерз» в минувшем матче стал Сэм Райнхарт. Наконец-то центральный нападающий действует более агрессивно и результативно. В четырёх последних матчах он забивал дважды и отдал четыре голевые передачи. По ходу регулярного чемпионата канадец был самым результативным игроком в клубе, набрав 94 (57+37) очка.

Если в регулярке Райнхарт был лучше всех, то в плей-офф свежее выглядят Мэттью Ткачук и Александр Барков. Оба набрали по 13 очков по системе «гол+пас». К Сергею Бобровскому не может быть никаких претензий. Даже последнюю игру он провёл на отлично. Просто хоккеисты «Бостона» были хитрее и изворотливее.

Пока не заиграл на должном уровне Владимир Тарасенко, но он регулярно приносит пользу. На его счету в плей-офф две заброшенные шайбы и три голевые передачи. Он игрок первого звена, а значит, Пол Морис ему доверяет.

У «Брюинз» есть свои герои, которые запросто могут перевернуть ход серии, даже несмотря на замечательную игру в воротах Бобровского. Брэд Маршан постоянно заряжен в атаке, но может играть ещё лучше. Давид Пастрняк блистал в регулярке, набрав 110 очков, но в плей-офф пока забросил только четыре шайбы и сделал столько же голевых передач. И это далеко не все хоккеисты, которые могут привести «мишек» к победе.

Но опять же, если бы не был так надёжен Бобровский и настолько хороша защита «Флориды». До пятого матча в серии у «Пантерз» превосходно получалось сдерживать нападающих «Бостона». В трёх из четырёх последних встреч «мишки» не могли нанести больше 18 бросков в створ. Настолько они выглядели беспомощно.

«Пантеры» наверняка учтут все ошибки и сделают выводы из последнего поражения. Предлагаем ставку на победу «Флориды» с коэффициентом 2.10. Бобровскому нужно оставаться таким же надёжным, а Тарасенко прибавлять в нападении, чтобы поставить в тупик защиту «Бостона». Думается, всё у них получится.

Прогноз и ставки на матч «Бостон» — «Флорида» 18 мая 2024 года

«Бостон» выиграл одну встречу из последних четырёх у «Флориды». Победа получилась скромной. Во многом просто подвела реализация «Пантерз», иначе результат мог быть иным. Даже тот факт, что шестой матч подопечные Пола Мориса проведут на выезде, не помешает им быть на высоте. Вряд ли «мишки» смогут удивить чем-то новым. Соперник их хорошо изучил. Поставим на победу «пантер».

Ставка: победа «Флориды» за 2.10.