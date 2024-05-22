Швеция — Финляндия. Скандинавское дерби — это всегда непредсказуемость

23 мая состоится матч 1/4 финала плей-офф ЧМ-2024 Швеция — Финляндия. Начало игры — в 21:20 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу шведов можно с коэффициентом 1.50. Шансы финнов оценили в 5.80. Ставки на ничью принимаются за 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Швеция — Финляндия 23 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч Швеция — Финляндия не получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.45. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 2.20. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 6.30.

Анализ и прогноз на матч чемпионата мира Швеция — Финляндия (23.05.2024)

На чемпионате мира по хоккею наступает ответственный момент. 23 мая пройдут все матчи 1/4 финала плей-офф, а в одном из них Швеция будет играть с Финляндией на «Остравар-Арене». Начало игры – в 21:20 мск.

Хоккей невероятного уровня демонстрируют «Тре Крунур». Они выиграли все семь матчей группового этапа в основное время. Тем самым шведы набрали максимальное количество очков – 21. Команда отлично оборонялась, пропустив всего девять шайб. Один из лучших результатов на чемпионате мира. При этом в атаке подопечные Сэма Халлама были неудержимы, забросив 35 шайб.

Только две сборные смогли забросить Швеции больше одной шайбы – это США и Латвия. Во всех остальных встречах «Тре Крунур» пропускали ровно по одному голу. Эксперты очень высоко оценивают шансы подопечных Сэма Халлама выиграть ЧМ-2024. Они являются главными фаворитами.

Даже в защите у шведов есть результативные хоккеисты. Среди них Эрик Карлссон из «Питтсбурга», который набрал 10 (5+5) очков по системе «гол+пас». Столько же записал на свой счёт нападающий Андре Бураковски из «Сиэтла». Состав у «Тре Крунур» состоит в основном из хоккеистов, выступающих в НХЛ. У них есть опыт и мастерство. В совокупности с отличным взаимодействием у Швеции получилась мощная команда.

Того же самого не сказать о финнах, которые заняли лишь четвёртое место в группе, набрав 10 очков. Если команды, начавшие турнир нестабильно, ближе к плей-офф прибавляли, то «львы» и не собирались этого делать. Выиграли они только у слабых Великобритании (8:0), Норвегии (4:1) и Дании (3:1).

Юкка Ялонен вряд ли может быть доволен своей работой. Даже заключительный матч группового этапа сборная Финляндии проиграла швейцарцам со счётом 1:3. Среди всех команд, вышедших в плей-офф, у «львов» худшее нападение. Они забросили только 21 шайбу. Если добавить к этому плохую реализацию большинства, всего 20%, получаем не готовую к четвертьфиналу сборную.

Как всегда, Юкка Ялонен ставит на оборону, но эта стратегия оказалась не такой эффективной, как прежде. Вряд ли он будет отходить от принципов, к которым привык за долгие годы. К тому же в плей-офф мы можем стать свидетелями совсем другого хоккея в исполнении всех участников. Всё-таки цена ошибки вырастает, а значит, никто не станет рисковать. Забить гол в ожидании ошибки соперника, а затем удерживать счёт – это у финнов получается хорошо.

В этом году прошло шесть скандинавских дерби между Финляндией и Швецией. Пять побед одержали «львы». Поэтому встреча будет очень напряжённой. Несмотря на то что «Тре Крунур» вышли на пик формы и пока непобедимы, они с ответственностью подойдут к игре с финнами. Это принципиальный соперник, способный преподнести сюрприз. Поэтому наилучшей ставкой, на наш взгляд, будет тотал меньше 4.5 шайбы за 2.00.

Прогноз и ставки на матч Швеция — Финляндия 23 мая 2024 года

Пять из шести очных встреч в этом году между шведами и финнами завершились максимум четырьмя голами. В стольких же побеждали «львы». Да, они ужасно, по собственным меркам, провели групповой этап чемпионата мира, но внезапно их оборонительная схема может начать приносить пользу в плей-офф. Шведы идеальны практически во всём. Вероятнее всего, победа будет за ними, но не станем обесценивать подопечных Ялонена и предложим ставку на тотал меньше 4.5 шайбы.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 2.00.