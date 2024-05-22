Чехия — США. Чем Пастрняк ответит Болди и Ткачуку?

23 мая состоится матч 1/4 финала ЧМ-2024 Чехия — США. Начало игры — в 21:20 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу американцев можно с коэффициентом 2.35. Шансы чехов оценили в 2.70. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Чехия — США 23 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч Чехия — США не получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.20, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.67. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.70. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 5.30.

Анализ и прогноз на матч чемпионата мира Чехия — США (23.05.2024)

На чемпионате мира по хоккею наступает ответственный момент. 23 мая пройдут все матчи 1/4 финала плей-офф, а в одном из них хозяйка турнира Чехия будет играть с США на «О2-Арене». Начало игры – в 21:20 мск.

Американцы собрали сильный состав, состоящий из хоккеистов, выступающих в НХЛ. Несмотря на это, они очень плохо стартовали на ЧМ-2024. В двух из трёх встреч они потерпели поражения. Уступили «ледяные янки» шведам (2:5) и словакам (4:5 ОТ). Матчем с подопечными Крэйга Рэмзи для сборной США началась серия побед.

Команда Джона Хайнса одержала четыре победы подряд, показывая хоккей невероятной динамики. Она крупно выиграла у Казахстана (10:1) и Франции (5:0), а разгромила Польшу (4:1) и Латвию (6:3). Таким образом, американцы стали самой результативной сборной на групповом этапе. Они забросили 37 шайб, а пропустили всего 16, что является хорошим показателем надёжности.

Сразу трое хоккеистов из состава США возглавляют гонку лучших бомбардиров ЧМ-2024. Мэтт Болди набрал 14 (6+8) очков, Брэди Ткачук – 13 (7+6) очков, а Джонни Годро – 11 (3+8). При этом подопечные Джона Хайнса отлично играют при большинстве. Они реализовали 7 из 23 попыток. Ещё лучше характеризует сборную США тот факт, что она не пропустила ни одной шайбы, находясь в меньшинстве.

Чехия показывает вполне достойную игру, как подобает стране-хозяйке чемпионата мира. Хотя стоит отметить, что в матчах с прямыми конкурентами, равными по силе и мастерству командами, ей не хватает совсем немножко. Подопечные Радима Рулика проиграли только Швейцарии (1:2 Б) и Канаде (3:4 ОТ).

«Народная команда» неплохо играет в большинстве на ЧМ-2024. 30% моментов ей удалось реализовать. По этому показателю она занимает четвёртое место среди всех сборных, участвующих в турнире. Недавно к чехам присоединились Давид Пастрняк и Павел Заха. С таким усилением результаты могут стать лучше.

Интересно, что ровно год назад команды встречались также в четвертьфинале чемпионата мира. Американцы разгромили чехов со счётом 3:0. Конечно, составы были совсем другими, поэтому вряд ли прошлые и предстоящий матчи уместно сравнивать.

Хотелось бы ожидать результативной игры на этот раз. Но мы обратим внимание на реализацию численного преимущества. Она на отличном уровне в обеих командах. Предлагаем ставку на тотал больше 1.5 шайбы в большинстве за 2.10.

Прогноз и ставки на матч Чехия — США 23 мая 2024 года

Примерно по 30% реализации численного преимущества у обеих команд за время группового этапа. У американцев очень классный состав. Годро, Ткачук и Болди занимают первые три строчки в списке лучших бомбардиров ЧМ-2024. В составе чехов классное пополнение в лице Пастрняка и Захи. Надеемся, что встреча получится результативной, но в качестве основной ставки выберем тотал больше 1.5 шайбы в большинстве.

Ставка: тотал больше 1.5 шайбы в большинстве за 2.10.