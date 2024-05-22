Швейцария — Германия. Только бесстрашие в атаке может спасти немцев

23 мая состоится матч 1/4 финала ЧМ-2024 Швейцария — Германия. Начало игры — в 17:20 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу швейцарцев можно с коэффициентом 1.52. Шансы немцев оценили в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Швейцария — Германия 23 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч Швейцария — Германия не получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.17, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.68. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.90. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет коэффициент 5.10.

Анализ и прогноз на матч чемпионата мира Швейцария — Германия (23.05.2024)

Наступило время для решающего момента на чемпионате мира. 23 мая пройдут матчи 1/4 финала плей-офф. В одном из них Швейцария на «Остравар-Арене» будет играть с Германией. Начало – в 17:20 мск.

За кем было действительно приятно наблюдать по ходу группового этапа ЧМ-2024, так это за «крестоносцами». Команда вышла но более высокий уровень и показала достойный результат, навязав конкуренцию канадцам, чехам и финнам. Швейцарцы часто создавали проблемы лидерам и раньше, но в этом году выжимают максимум.

Единственное поражение подопечные Патрика Фишера потерпели в матче с Канадой со счётом 2:3. Помешало большое количество удалений, которыми воспользовались «кленовые листья». В последней встрече группового этапа «крестоносцы» победили Финляндию – 3:1.

Основное преимущество сборной Швейцарии в том, что она умеет подстраиваться под соперников. В каких-то матчах она использует силовые качества, оказывает давление и играет первым номером. В других случаях «крестоносцы» пользуются контратакующим стилем, который приносит результат. Ещё бы реже удаляться, и можно дойти до финала.

Подопечные Патрика Фишера пропустили всего 12 шайб в семи встречах – меньше всех на ЧМ-2024. Результативно играют даже защитники «крестоносцев». Например, Роман Йози («Нэшвилл») забросил три шайбы и сделал восемь голевых передач. Нападающий «Лос-Анджелеса» Кевин Фиала отмечался результативным действием в каждой из пяти игр, в которых принимал участие. Состав у Швейцарии что надо.

Сборная Германии является серебряным призёром минувшего чемпионата мира. С ней стоит считаться. В группе В немцы заняли третье место, опередив словаков на три очка, но отстав от американцев на одно. Им потребовалось время на раскачку, после чего началось самое интересное. Подопечные Харольда Крайса выиграли последние четыре встречи.

Сначала они крупно победили Латвию (8:1) и Казахстан (8:2), затем обыграли Польшу (4:2) и Францию (6:3). Таким образом, в четырёх играх сборная Германии забросила 26 шайб – невероятно! Джон-Джейсон Петерка, Язин Элиц и Леонард Пфёдерль набрали по девять очков по системе «гол+пас». Последние двое играют в чемпионате Германии.

Но у немцев совершенно другой стиль, вряд ли схожий со швейцарцами. Они пропустили 24 шайбы. Это говорит о том, что подопечные Харольда Крайса не боятся играть в открытый хоккей. они готовы забивать больше, чем пропустят. Но получится ли переиграть амбициозных голкиперов «крестоносцев»? Акира Шмид и Леонардо Дженони очень надёжны.

Интересный факт. На прошлом чемпионате мира Швейцария и Германия также встретились в 1/4 финала. Немцы оказались сильнее и выиграли со счётом 3:1. А ведь тогда «крестоносцы» были ещё лучше и закончили групповой этап на первом месте. Это стоит учитывать. В плей-офф может случиться всё что угодно.

На ЧМ-2024 сборная Германии открыто демонстрирует свою приверженность результативному хоккею. В этом направлении она сильно прибавила. Подопечные Харольда Крайса не боятся даже проигрывать с крупным счётом, как это было в матчах со Швецией (1:6) и США (1:6). Мы считаем, что «крестоносцам» придётся принять этот вызов и раскрыть свой атакующий потенциал. Предлагаем ставку на тотал больше 5.5 шайбы за 2.17.

Прогноз и ставки на матч Швейцария — Германия 23 мая 2024 года

Матч обещает получиться очень интересным. Две достойные команды, показывающие по ходу группового этапа немного разный хоккей. «Крестоносцы» скрывают свой реальный потенциал в атаке. Но когда нужно прибавлять и играть с позиции силы, они это делают. Сборная Германии, наоборот, не прячет свои недостатки в защите, а в нападении использует максимум. Нас ожидает зрелищный матч, в котором будет заброшено не менее шести шайб.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.17.