«Кальяри» — «Фиорентина». Шомуродов принесёт пользу

Эльдор отлично поладил с Раньери. Они спасли клуб от вылета и могут многого достичь сообща.

23 мая состоится матч 38-го тура чемпионата Италии «Кальяри» — «Фиорентина». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «лилий» можно с коэффициентом 1.82. Успех «островитян» оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Кальяри» — «Фиорентина» 23 мая 2024 года

Аналитики считают, что матч «Кальяри» — «Фиорентина» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 38-го тура чемпионата Италии «Кальяри» — «Фиорентина» (23.05.2024)

Сезон чемпионата Италии близится к завершению. Командам осталось провести по одному-два матча. 23 мая состоится встреча, которая откроет программу 38-го тура Серии А. На стадионе «Унипол Домус» померяются силами «Кальяри» и «Фиорентина». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Вторая половина сезона прекрасно складывается для «Кальяри». Клуб проиграл только 3 из 13 последних матчей в чемпионате Италии. И все три поражения красно-синие потерпели на выезде. Зато им удалось отнять очки у «Наполи» (1:1), «Аталанты» (2:1), «Интера» (2:2) и «Ювентуса» (2:2). На очереди – «Фиорентина».

Что сыграло ключевую роль в прогрессе «островитян»? Огромный опыт и титаническая работа Клаудио Раньери? Стимул в виде борьбы за выживание? Или, может быть, взятие в аренду у «Ромы» Эльдора Шомуродова? Ответ на вопрос — совокупность этих факторов.

В первой половине сезона Раньери редко выпускал на поле Шомуродова. Тренеру потребовалось некоторое время на то, чтобы найти лучшее применение его талантам. Теперь 28-летний футболист всерьёз задумывается над тем, чтобы продолжить карьеру в составе «островитян».

Нападающий признался, что его семье нравится в Кальяри. Многое будет зависеть от решения руководства «Ромы», но если Шомуродов останется — это пойдёт на пользу всем. Римляне всё равно считают трансфер неудачным и не знают, куда пристроить игрока, а под руководством Раньери его карьера пошла на взлёт.

В восьми из девяти последних встреч в Серии А Шомуродов сыграл в основе. Он стал одним из лидеров красно-синих. Всего в составе клуба Эльдор принял участие в 22 матчах в Серии А, в которых забил три мяча и отдал столько же результативных передач. Он помог команде гарантировать сохранение прописки в элитном дивизионе Италии.

Для «Фиорентины» грядущий матч имеет большее значение. Она продолжает вести борьбу за попадание в еврокубки. «Лилии» располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице Серии А. Отрыв от идущего следом «Торино» составляет всего лишь одно очко.

С другой стороны, у «Кальяри» есть мотивация порадовать родных болельщиков в последнем матче сезона, а «Фиорентине» уже на следующей неделе предстоит сыграть с «Олимпиакосом» в финале Лиги конференций. С высокой долей вероятности Винченцо Итальяно выделит много времени молодёжи и резервистам.

Победив в Лиге конференций, «Фиорентина» получит путёвку в Лигу Европы. Если же она выиграет грядущий матч, то лишь гарантирует себе возможность выступить в следующем розыгрыше Лиги конференций.

Будет нелогично, если Винченцо Итальяно выпустит основной состав. Некоторым лидерам он может предоставить игровое время, с целью сохранения тонуса. Однако травмы и усталость в преддверии финала ему точно не нужны.

Заключить пари на то, что «Кальяри» не проиграет «Фиорентине», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05. Ни одну из четырёх последних очных встреч, проходивших на стадионе «Унипол Домус», «островитяне» не проиграли.

Более того, в двух из них красно-синие победили. Если посмотреть более глобально, то выяснится, что они являются далеко не самым удобным соперником для «лилий». Флорентийцы выиграли только 3 из 10 последних очных встреч.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Кальяри» — «Фиорентина» 23 мая 2024 года

С точки зрения важности для «Кальяри» встреча имеет большее значение, несмотря на турнирный расклад. Красно-синим нужно порадовать поклонников, а «Фиорентине» — поберечь силы и здоровье для финала Лиги конференций. История очных встреч также на стороне «островитян».

Ставка: «Кальяри» не проиграет за 2.05.