Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч Копа Америка Уругвай — Колумбия

11 июля состоится матч 1/2 финала Кубка Америки Уругвай — Колумбия. Начало игры — в 3:00 мск. Ты можешь получить фрибет от букмекера БЕТСИТИ до 2000 рублей за первую ставку. Нужно только выполнить простые условия:

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Казалось, сборной Колумбии в ближайшие несколько лет не светят медали на крупных турнирах. Она не сумела пройти отбор на мундиаль в Катаре. Многие были убеждены, что время выступлений на элитном уровне лидера национальной команды Хамеса Родригеса подошло к завершению.

Всё начало радикально меняться после того, как на должность главного тренера «кофейщиков» вернулся Нестор Лоренсо. У Хамеса, да и у всей сборной Колумбии, открылось второе дыхание. Она быстро преобразилась в одного из главных претендентов на победу в Кубке Америки — 2024.

На групповом этапе турнира колумбийцы обыграли Парагвай (2:1), разгромили Коста-Рику (3:0) и сыграли вничью с Бразилией (1:1), а в четвертьфинале крупно победили Панаму (5:0). Хамес Родригес в этих четырёх матчах записал на свой счёт гол и пять результативных передач.

У Бьелсы не меньше опыта управления сборными, чем у Нестора Лоренсо. Его назначение ожидаемо подтолкнуло Уругвай в сторону стремительного прогресса. Небесно-голубые выдали шикарное начало отбора на ЧМ-2026. Они победили даже Аргентину (2:0) и Бразилию (2:0), а с Колумбией сыграли вничью — 2:2.

В Кубке Америки подопечные Бьелсы не сбавили оборотов. На групповом этапе они победили Панаму (3:1), Боливию (5:0) и США (1:0). В 1/4 финала уругвайцы обыграли Бразилию (0:0, 4:2 пен.).

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