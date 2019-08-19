Звёзды российского биатлона пропустят чемпионат мира. Всё настолько плохо?

В российском биатлоне главной темой межсезонья стали разногласия между спортсменами и руководством национальной федерации. Каждая из сторон приводит свои аргументы и не торопится идти навстречу, поэтому многие ведущие биатлонисты страны до сих пор не подписали контракты с Союзом биатлонистов России. А, между тем, сезон всё ближе, и пора бы уже сосредоточиться непосредственно на спорте. Тем более до чемпионата мира по летнему биатлону остаются считанные дни.



23 августа в белорусском местечке Раубичи стартуют главные соревнования лета, а состав мужской команды далёк от оптимального.

Наш человек в Болгарии

В Беларуси не выступят ни Александр Логинов, ни Евгений Гараничев, ни другие ведущие российские биатлонисты. Впрочем, ничего удивительного в отсутствии лидеров на летнем чемпионате мира нет, это обычная практика. Из постоянных участников Кубка мира прошлого сезона в нашей команде мы увидим только Эдуарда Латыпова. В такой ситуации практически каждый может претендовать на роль лидера. Стремится к этому и Пётр Пащенко, который часть подготовки провёл в Бельмекене совместно со сборной Болгарии.

Из биатлона в литературу

Конкуренция в женском биатлоне остаётся очень высокой. Правда, она могла бы быть ещё мощнее, если бы не решение титулованной немки Лауры Дальмайер завершить карьеру. Теперь у Лауры достаточно времени, чтобы посвящать себя любимым занятиям. Одна из лучших биатлонисток планеты последних лет написала книгу для детей о важности оберегать природу. В очередь за автографами выстроились не только маленькие читатели, но и взрослые поклонники спортивного таланта Дальмайер. Другим детским писателям об успехе новоиспечённой коллеги приходится только мечтать.

Дарья Домрачева ушла из биатлона на год раньше Дальмайер и уже успела адаптироваться к жизни без постоянных соревнований. Тем не менее, четырёхкратная олимпийская чемпионка продолжает активно заниматься спортом и совмещает здоровый образ жизни с полезными социальными инициативами. Команда Домрачевой приняла участие в благотворительном забеге, который продолжался 24 часа.

Шипулин встретился с героями

У мужчин же все лидеры в строю и никто, видимо, уходить не собирается. Француз Мартен Фуркад, проваливший прошлый сезон, усиленно работает над возвращением былых позиций. На одной из тренировок Мартен вместе с французскими лыжниками преодолел 100 км на лыжероллерах. На это у него ушло пять с половиной часов. «Это просто счастье», — написал он после финиша ультрамарафонской дистанции.

Один из главных соперников Фуркада на пике его карьеры, россиянин Антон Шипулин, повесил винтовку на гвоздь и пробует свои силы в политике — Антон баллотируется в Госдуму РФ. А недавно олимпийский чемпион встретился с героическим экипажем рейса Москва – Симферополь, посадившим самолёт после попадания птиц в двигатель. «Герои! Огромная честь лично познакомиться с тем самым экипажем. Ребята и девчонки, вы — лучшие!», — написал Шипулин.

Лето в биатлоне традиционно является порой свадеб, поскольку зимой времени для того, чтобы сочетаться узами брака просто нет. Надежда Скардино уже год как не выступает, но традициям верна. Олимпийская чемпионка вышла замуж за швейцарца Мартина Ягера. Скоро в этой биатлонной семье ожидается пополнение.