Даже фотографию в соцсети выложил. А в Италии снег пошёл, хотя вряд ли эти события связаны.

Чемпион мира по биатлону приветствовал заключённых из России. Это ещё зачем?

Лето закончилось, а это значит, что совсем близко новый биатлонный сезон. Спортсмены уже вовсю к нему готовятся, но не забывают отмечаться в социальных сетях. Самые яркие комментарии – в нашем обзоре. Осторожно, здесь много политики.

«Лучшие новости!»

Чемпион мира по биатлону украинец Дмитрий Пидручный с воодушевление воспринял новость об обмене заключёнными между Россией и Украиной, который состоялся 7 сентября. В нём участвовало по 35 человек с каждой стороны. К «сториз» в «Инстаграме» Пидручный приложил фотографию кинорежиссёра Олега Сенцова, который как раз попал в число 35 человек, вернувшихся на Украину.



«Лучшие новости! Приветствуем на родной земле!»

А ещё Пидручный выложил пост, в котором признался, что хочет знать больше о своих подписчиках, и предложил им рассказать о себе в комментариях. А начал с себя, конечно же. В частности, отметил, что очень хочет выучить английский язык.

Шипулин – точно депутат

Антон Шипулин завершил карьеру, но его имя появляется в медиапространстве едва ли реже, чем во времена занятия биатлоном. Всё дело в том, что Антон ударился в политику, а вчера, 8 сентября, как раз были выборы в Госдуму от Серовского городского округа, где представлен Шипулин. По предварительным данным, олимпийский чемпион уверенно лидирует и скоро официально станет депутатом.



Напомним, что за две недели до голосования Антона едва не сняли с выборов. Выяснилось, что Шипулин не задекларировал свои зарубежные счета. Лишь после решения областного суда он сохранил своё место в числе кандидатов в Госдуму.

Сливко сняла брекеты!

Новость, которую ждали поклонники российского биатлона. Виктория Сливко сняла брекеты, которые носила на протяжении длительного времени. Чем и поспешила поделиться со своими подписчиками.



«Не, ну не зря я таскала их два года. Теперь кайфую от своих идеальных зубиков».



Но мы ведь знаем, что Виктория была прекрасна и с брекетами, не так ли?

У Поршневой отличное настроение

Женская сборная России сейчас находится на тренировочном сборе в Тюмени на «Жемчужине Сибири». И, судя по всему, у девушек отличное настроение. Как минимум у Анастасии Поршневой и Екатерины Мошковой.

Губерниев – лучший бомбардир Сходни

По хоккею. По крайней мере об этом спортивный комментатор заявил в одном из последних постов в «Инстаграме». И признался, что в последнее время часто ведёт различные мероприятия на коньках. Каждый по-своему готовится к зимнему сезону. Скучаете по Губерниеву?

Кайса получила травму

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен призналась, что переусердствовала во время подготовки к сезону. Она травмировалась во время тренировки на лыжероллерах. Аккуратней там, Кайса.



«На этой неделе мне была нужна знаменитая финская выдержка, чтобы справиться с последствиями аварии на лыжероллерах в среду. Эти пейзажи стоят того, чтобы подняться сюда, хотя каждый шаг давался мне с болью. Надеюсь вернуться в кондиции к следующим выходным, когда стартует чемпионат Финляндии в Контиолахти».

В Италии летом пошёл снег

И такое бывает. Во время чемпионата Италии по летнему биатлону, который проходит в провинции Больцано на севере страны, внезапно пошёл снег. О чём незамедлительно сообщил Лукас Хофер.

Хофер, к слову, выиграл и спринт, и гонку преследования. У девушек в спринте победила Лиза Витоцци, а пасьют был отменён из-за погоды.