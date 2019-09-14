Домрачеву назвали предателем. Неужели она променяла родину на китайские деньги?

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален и его супруга, четырёхкратная победительница Олимпиад Дарья Домрачева. Вряд ли в биатлоне много стран, которые отказались бы от помощи суперзвёздного семейного дуэта. Да и сам легендарный норвежец не скрывает, что у него было множество предложений, в том числе от ведущих команд.
И тем не менее, Бьорндален и Домрачева выбрали… Китай. Супруги воодушевлены новым вызовом и полны энтузиазма развивать биатлон там, где далеко не все знают о его существовании. Наверняка Уле-Эйнаром и Дарьей движет не только желание помочь китайским товарищам, но и очень щедрое вознаграждение за азиатскую командировку.
В Беларуси увидели в поступке Домрачевой предательство.
«Счастливы поделиться опытом с китайскими атлетами»
Китайцы в зимних видах спорта, прямо сказать, не блещут. А отсутствие конкурентных результатов в богатых на медали лыжных гонках и биатлоне за 2,5 года до зимней Олимпиады в Пекине особенно печалит местных спортивных чиновников. Год назад норвежские специалисты были привлечены к работе с лыжниками, и вот пришло время пригласить иностранцев и в биатлон. Выбор китайской стороны пал на самого известного биатлониста всех времён и народов Уле-Эйнара Бьорндалена, а тот согласился работать только в паре со своей супругой Дарьей Домрачевой, чтобы не расставаться надолго с семьёй. Уле-Эйнар будет главным тренером сборной Китая, а Дарья возглавит женскую команду.
«Мы рады объявить о начале сотрудничества с национальной командой Китая по биатлону. Это молодая команда с высоким потенциалом развития. Мы начинаем тренировочный процесс и счастливы с Дарьей поделиться своим многолетним опытом в этом виде спорта с китайскими атлетами», — отметил Бьорндален.
Домрачева сообщила, что приоритетом в их с мужем предстоящей работе будет построение высокопрофессиональной команды и развитие потенциала каждого спортсмена.
Щедрое предложение и переезд в Монако
Несмотря на феноменальные достижения в биатлоне, ни у Бьорндалена, ни у Домрачевой тренерского опыта нет. Трудно поверить в то, что звёздной чете удастся за два сезона довести аутсайдеров Кубка мира до олимпийского пьедестала. Думается, они и сами это понимают. Другое дело, если перед ними и не стоит такая задача. Работа с чемпионами уровня Бьорндалена и Домрачевой в любом случае поспособствует профессиональному росту китайских биатлонистов, однако ожидать прорыва трудно. А если этого не случится, то к легендам биатлона может прикрепиться ярлык погнавшихся за деньгами.
Конкретные суммы не разглашаются, но китайцы явно сделали Уле-Эйнару и Дарье очень щедрое предложение. Кстати, недавно стало известно о желании пары переехать в Монако, где облегчённая система налогообложения. Возможно, это просто совпадение, а, возможно, бывшие спортсмены действительно планируют заплатить меньше налогов с китайских заработков. Очень сомнительно, что сотрудничество китайской федерации и новоиспечённых тренеров продлится после Олимпиады. После домашних Игр финансирование, скорее всего, резко сократится, и оплачивать услуги звёзд первой величины у Китая уже не будет возможности. Так что на совершение великого китайского чуда у Бьорндалена и Домрачевой есть всего 2,5 года.
Домрачеву травят на родине
В Беларуси решение Домрачевой вызвало шквал критики. Люди в соцсетях и на сайтах СМИ называли её поступок непатриотичным, обвиняли в погоне за деньгами, советовали тренировать белорусскую команду и даже требовали лишить её звания «Герой Беларуси». Дарья ответила, что предложений от белорусской федерации у неё не было. При этом многие белорусские любители спорта отнеслись к новой работе четырёхкратной олимпийской чемпионки с пониманием и пожелали удачи.
Интересно, что в Норвегии никому и в голову не пришло критиковать Бьорндалена. Напротив, там надеются, что в Китае Уле-Эйнар получит хороший тренерский опыт, который затем применит на благо норвежского биатлона. Да и в желании заработать титулованного биатлониста никто не обвиняет.
Лишь бы не было неловко
Чемпионат мира по летнему биатлону в Беларуси показал, что у сборной Китая, особенно у женской части, есть потенциал. Да и Домрачева с Бьорндаленом за долгие годы карьеры накопили огромный опыт, который поможет подтянуться китайским биатлонистам к лидерам. Кто знает, возможно Китай станет первым пунктом в большой тренерской карьере звёздного семейного подряда. Но пока кажется, что выгода Домрачевой и Бьорндалена от этого сотрудничества будет более ощутимой, чем у китайской стороны.
Лишь бы большим чемпионам не пришлось бы потом вспоминать о работе в Китае с чувством неловкости.
- 14 сентября 2019
-
01:02
-
00:09
- 13 сентября 2019
-
19:52
-
19:25
-
10:19
-
09:25
- 12 сентября 2019
-
12:08
-
11:52
-
00:24
- 11 сентября 2019
-
14:56
-
14:17
- 10 сентября 2019
-
20:38
-
19:18
-
18:59
-
17:48
-
11:52
-
11:05
-
10:38
-
10:28
- 9 сентября 2019
-
22:13
-
19:21
-
15:59
-
14:55
-
12:07
-
11:23
- 8 сентября 2019
-
22:41
-
16:34
- 6 сентября 2019
-
23:15
-
22:06
-
16:55
-
12:46
- 5 сентября 2019
-
18:13
-
16:17
-
13:48
- 4 сентября 2019
-
22:38