Убийство бывшего биатлониста всколыхнуло город. Под подозрением – сын депутата

Преступники снимали все подробности преступления на видео и рассылали его друзьям. Но арестовывать сына депутата и его друга не спешили.

Жестокое избиение мастера спорта по биатлону в Красноярске взбудоражило весь город. Двое преступников очень сильно избили спортсмена в его же собственной квартире, сняли себя на фоне лежащего на полу тела жертвы и разослали видео знакомым. Страшные кадры попали в интернет, а потерпевший впал в кому и через три недели скончался.

Имена подозреваемых в убийстве стали известны сразу после трагедии. Так почему же их задержали лишь спустя месяц и только после того, как гражданские активисты объявили народный сход?



Неужели убийцы спортсмена действительно могли избежать наказания?

Мастера спорта по биатлону до смерти избили в его собственной квартире

Видео убийства отправили друзьям

31-летний Дмитрий Сисигин 15 сентября был избит в подъезде своего дома двумя мужчинами. По информации местных СМИ, Дмитрий был знаком с убийцами. Уже нанеся ему серьёзные повреждения, злоумышленники перетащили бывшего спортсмена в квартиру, где продолжили издевательства. Соседи потерпевшего вызвали полицию из-за громкой музыки, после чего Сисигин в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу. Мужчина три недели провёл в коме, а 6 октября скончался от отёка мозга.



Подозреваемыми в расправе стали 24-летний Сергей Шмелёв и 29-летний Андрей Шилов. Преступники снимали процесс избиения на видео и отправили запись своим знакомым. Судя по кадрам, состояние мужчин далеко от нормального.

Красноярцы готовили народный сход

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», а Шмелёву и Шилову выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. После смерти Сисигина следователи переквалифицировали статью на «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности», однако быстро задержать подозреваемых не получилось.



Жители Красноярска стали выражать обеспокоенность тем, что виновным удастся уйти от ответственности. Поводом для таких опасений послужили высокопоставленные должности родителей Шилова. Его отец — председатель Емельяновского сельсовета, а мать — экс-судья Емельяновского райсуда, которая сейчас работает адвокатом. Горожане стали распространять в соцсетях призывы выйти на митинг за справедливое расследование дела об убийстве Сисигина, однако делать этого не пришлось. 14 октября оба подозреваемых были задержаны. Один из них скрывался у бабушки, а второй прятался у друзей. Если вина Шмелёва и Шилова будет доказана, то им грозит до 15 лет лишения свободы.

По факту убийства мастера спорта по биатлону задержан сын депутата и экс-судьи

Срок за наркотики и медали на похоронах

Добраться до звания мастера спорта по биатлону трудно – нужно как минимум быть в призах на региональных соревнованиях или стабильно выступать на стартах уровня Кубка России. Информации о подобных успехах красноярца Дмитрия Сисигина в открытом доступе нет, тем не менее звание мастера спорта у него было. В базе спортсменов Союза биатлонистов России фамилия Сисигина не фигурирует, то есть в соревнованиях под эгидой СБР он не выступал как минимум 10 лет.



После завершения спортивной карьеры Сисигин имел проблемы с законом и дважды отбывал наказание – за хранение наркотиков и управление автомобилем в состоянии опьянения. Тем не менее родные и близкие вспоминают Дмитрия как доброго и отзывчивого человека, а на похоронах были все его медали, завоёванные подающим надежды спортсменом.