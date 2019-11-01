Как Фуркад нашу Юрлову достал. Почему россиянка игнорировала француза

Летнее межсезонье – не самое весёлое время для поклонников биатлона. Нет соревнований, драйва на трассах. Биатлонисты летом тоже скучают по спорту – тренируются, участвуют в небольших турнирах. Но и про отдых и новые впечатления тоже не забывают!

За месяц до старта Кубка мира «Чемпионат» решил разобраться, кто и как провёл лето среди лидеров мирового биатлона. Им однозначно было бы о чём написать в школьном сочинении.



Начнём с неожиданного. Лидер женской сборной России Екатерина Юрлова-Перхт – как раз одна из тех, кто не загорал на лежаке, а бегал на лыжероллерах. Однако один из самых интересных турниров она могла бы и пропустить. Почему? А потому что случился конфуз: Екатерина как-то решила не брать трубку, когда на экране высветился неизвестный французский номер. И, как оказалось, пропустила звонок от Мартена Фуркада, звавшего Катю на свой именной фестиваль. К счастью, Мартен написал смс, которое всё-таки дошла до россиянки.

А ещё Юрлова-Перхт летом занималась экстримом и осваивала езду на мотоцикле.

Жизнерадостная красотка итальянка Доротея Вирер, выигравшая в прошлом году «Большой хрустальный глобус», как всегда радовала поклонников новыми купальниками и загаром!

Но и про спорт Доротея не забывала, ведь такую замечательную фигуру надо поддерживать. Биатлонистка много каталась на лыжероллерах, бегала, а также забиралась в живописные горы.

Лиза Витоцци, уступившая в прошлом розыгрыше Кубка мира только Доротее, летом активно настигала свою соотечественницу по количеству и качеству горячих фото.

Кайса же осваивала новые виды вооружения. Неужели она что-то знает о биатлоне будущего?

У Мартена Фуркада тоже было бурное лето. Помимо фестиваля имени себя, француз после пятилетнего перерыва принял участие в летнем фестивале Blink в Норвегии. Отвоевать золото у выступавшего в родных стенах Йоханнеса Бё не удалось, но и серебру Фуркад был рад. Не обошлось без эффектного селфи на сцене. Дополнил трио ещё один француз Эмильен Жаклен.

С последним же, к слову, Фуркад прыгал с высокой скалы в озеро Антерсельвы.

Йоханнеса Бе, как и Юрлову, можно отнести к экстремалам, только круче. Норвежец в родных горах прошёлся по хлипкому мосту над пропастью, чем очень напугал своих подписчиков.

А еще Бё-младшему зачем-то понадобилось пугать бедную овечку чучелом лисы. Чего хотел этим добиться норвежский биатлонист, не очень понятно, но получилось весьма забавно.

Александра Логинова летом беспокоили в основном дела семейные. В мае лидер мужской сборной России сыграл свадьбу с биатлонисткой Марией Кручовой.

А у итальянца Лукаса Хофера в день его юбилея появился… двойник!

Словенский биатлонист Яков Фак летом решил вообще сменить вид спорта, променяв винтовку на весло, а лыжи – на доску для сапсёрфинга. Правда, в биатлон он всё-таки вернулся.