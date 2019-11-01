Как Фуркад нашу Юрлову достал. Почему россиянка игнорировала француза

Летнее межсезонье – не самое весёлое время для поклонников биатлона. Нет соревнований, драйва на трассах. Биатлонисты летом тоже скучают по спорту – тренируются, участвуют в небольших турнирах. Но и про отдых и новые впечатления тоже не забывают!
За месяц до старта Кубка мира «Чемпионат» решил разобраться, кто и как провёл лето среди лидеров мирового биатлона. Им однозначно было бы о чём написать в школьном сочинении.
Начнём с неожиданного. Лидер женской сборной России Екатерина Юрлова-Перхт – как раз одна из тех, кто не загорал на лежаке, а бегал на лыжероллерах. Однако один из самых интересных турниров она могла бы и пропустить. Почему? А потому что случился конфуз: Екатерина как-то решила не брать трубку, когда на экране высветился неизвестный французский номер. И, как оказалось, пропустила звонок от Мартена Фуркада, звавшего Катю на свой именной фестиваль. К счастью, Мартен написал смс, которое всё-таки дошла до россиянки.
А ещё Юрлова-Перхт летом занималась экстримом и осваивала езду на мотоцикле.
Жизнерадостная красотка итальянка Доротея Вирер, выигравшая в прошлом году «Большой хрустальный глобус», как всегда радовала поклонников новыми купальниками и загаром!
Но и про спорт Доротея не забывала, ведь такую замечательную фигуру надо поддерживать. Биатлонистка много каталась на лыжероллерах, бегала, а также забиралась в живописные горы.
Лиза Витоцци, уступившая в прошлом розыгрыше Кубка мира только Доротее, летом активно настигала свою соотечественницу по количеству и качеству горячих фото.
Кайса же осваивала новые виды вооружения. Неужели она что-то знает о биатлоне будущего?
У Мартена Фуркада тоже было бурное лето. Помимо фестиваля имени себя, француз после пятилетнего перерыва принял участие в летнем фестивале Blink в Норвегии. Отвоевать золото у выступавшего в родных стенах Йоханнеса Бё не удалось, но и серебру Фуркад был рад. Не обошлось без эффектного селфи на сцене. Дополнил трио ещё один француз Эмильен Жаклен.
С последним же, к слову, Фуркад прыгал с высокой скалы в озеро Антерсельвы.
Йоханнеса Бе, как и Юрлову, можно отнести к экстремалам, только круче. Норвежец в родных горах прошёлся по хлипкому мосту над пропастью, чем очень напугал своих подписчиков.
А еще Бё-младшему зачем-то понадобилось пугать бедную овечку чучелом лисы. Чего хотел этим добиться норвежский биатлонист, не очень понятно, но получилось весьма забавно.
Александра Логинова летом беспокоили в основном дела семейные. В мае лидер мужской сборной России сыграл свадьбу с биатлонисткой Марией Кручовой.
А у итальянца Лукаса Хофера в день его юбилея появился… двойник!
Словенский биатлонист Яков Фак летом решил вообще сменить вид спорта, променяв винтовку на весло, а лыжи – на доску для сапсёрфинга. Правда, в биатлон он всё-таки вернулся.
- 31 октября 2019
-
17:49
-
16:21
-
15:51
-
15:33
- 30 октября 2019
-
22:42
-
18:23
-
12:06
-
09:40
- 29 октября 2019
-
20:02
-
17:22
-
13:46
- 28 октября 2019
-
19:43
-
18:27
-
17:47
- 26 октября 2019
-
16:21
-
12:12
- 25 октября 2019
-
22:22
-
22:06
-
13:37
-
11:33
-
09:10
-
08:59
-
00:54
-
00:39
- 24 октября 2019
-
23:27
-
20:42
-
18:12
-
15:18
-
13:26
-
11:23
- 23 октября 2019
-
20:07
-
16:21
-
14:42
-
12:32
-
10:48