«Кто не будет хлопать – тот даже не Киркоров». Теперь Губерниев ещё и певец

Для многих поклонников биатлона сезон начался не с публикации календаря нового сезона Кубка мира, не с объявления состава сборной России, а с… пения Дмитрия Губерниева. Да-да, комментатор теперь ещё и поёт. И не один, а с «Губербендом»!
Дмитрий затмил всех
В одном из столичных пабов, где уже не первый сезон традиционно собираются болельщики биатлона, прошёл творческий вечер Дмитрия Губерниева. Приуроченный к открытию нового сезона. В прошлые годы такое мероприятие совпадало с первой гонкой сезона, смешанной эстафетой, но в этот раз традиция нарушилась. На вечеринке присутствовали почётные гости: Александр Привалов, Ольга Зайцева, Виктор Майгуров, Наталья Гусева, Сергей Рожков. Но всё внимание было приковано к одной персоне.
Губерниев впервые присутствовал на подобного рода мероприятии – до этого голос биатлона выступал только по видеосвязи и передавал приветы. Но в этот раз он появился перед болельщиками в новом амплуа – певца. Это был настоящий концерт, где Губерниев пел вместе с группой «Джейль». Такой тандем получил название «Guberband».
Перед концертом был разогрев, в котором участвовали биатлонные Дед Мороз и Снегурочка. Чтобы как-то отличаться от обычного, биатлонный Дед Мороз вышел с российским флагом и скандировал: «Россия, вперед!» и «Россия, мы с тобой!» В подарок Дмитрию достался досталась медаль. А получив её, он отправился «разрабатывать новые технологии вместе с руководством СБР». Плоды трудов мы увидим в гонках?
Видео доступно на «Чемпионате».
Песни в пабе
Кроме именитых биатлонистов был ещё и самый известный биатлонный фотограф – Евгений Тумашов. К каждому сезону он готовит новый календарь. 2019 год – не исключение. Больше того, в этот раз календарь был с автографами всех членов сборной России. Но если раньше этот классный сувенир на открытии сезона разыгрывали с помощью какой-нибудь викторины, то в этот раз приняли решения устроить аукцион. Начальную стоимость предложил корреспондент «Матч ТВ» Илья Трифанов – три тысячи рублей. В итоге календарь забрали с аукциона за десять тысяч.
Руководство Союза биатлонистов России не забыло и про день рождения Губерниева, который был 6 октября. В подарок Дмитрий получил настоящую красную биатлонную винтовку, «чтобы быть в образе». Но принял решение передать свой подарок спортшколе.
Видео доступно на «Чемпионате».
В концерте Губерниев со своим «бэндом» исполнял песни, которые нравятся ему самому. Самая известная из них – песня «Моя любовь на пятом этаже» группы «Секрет». Тут зал хотя бы пытался активно хлопать и подпевать. А как не хлопать, если перед этим Дмитрий пошутил: «Кто не будет хлопать, тот даже не Киркоров. Тот Витас!» – и приправил шутку крепким словцом. Впрочем, несмотря на едкие местами реплики и то, что солист выступал в необычном образе – с нарисованным на футболке черепом – получалось душевно.
Но чего будет в российском биатлоне в новом сезоне больше – жути или любви?
- 26 ноября 2019
-
19:11
-
12:45
- 25 ноября 2019
-
20:00
-
18:38
-
15:14
-
13:59
-
12:41
-
12:19
-
11:39
- 24 ноября 2019
-
11:17
- 22 ноября 2019
-
23:05
-
12:48
-
10:14
- 21 ноября 2019
-
21:44
-
21:06
-
16:34
-
14:48
-
14:00
-
13:06
-
10:48
-
10:32
-
09:56
- 20 ноября 2019
-
23:14
-
20:18
-
18:46
-
18:24
-
18:00
-
13:55
-
13:18
-
13:10
-
12:01
-
11:41
-
11:34
-
11:05
-
10:57