«Кто не будет хлопать – тот даже не Киркоров». Теперь Губерниев ещё и певец

Для многих поклонников биатлона сезон начался не с публикации календаря нового сезона Кубка мира, не с объявления состава сборной России, а с… пения Дмитрия Губерниева. Да-да, комментатор теперь ещё и поёт. И не один, а с «Губербендом»!

Дмитрий затмил всех

В одном из столичных пабов, где уже не первый сезон традиционно собираются болельщики биатлона, прошёл творческий вечер Дмитрия Губерниева. Приуроченный к открытию нового сезона. В прошлые годы такое мероприятие совпадало с первой гонкой сезона, смешанной эстафетой, но в этот раз традиция нарушилась. На вечеринке присутствовали почётные гости: Александр Привалов, Ольга Зайцева, Виктор Майгуров, Наталья Гусева, Сергей Рожков. Но всё внимание было приковано к одной персоне.

Губерниев впервые присутствовал на подобного рода мероприятии – до этого голос биатлона выступал только по видеосвязи и передавал приветы. Но в этот раз он появился перед болельщиками в новом амплуа – певца. Это был настоящий концерт, где Губерниев пел вместе с группой «Джейль». Такой тандем получил название «Guberband».

Перед концертом был разогрев, в котором участвовали биатлонные Дед Мороз и Снегурочка. Чтобы как-то отличаться от обычного, биатлонный Дед Мороз вышел с российским флагом и скандировал: «Россия, вперед!» и «Россия, мы с тобой!» В подарок Дмитрию достался досталась медаль. А получив её, он отправился «разрабатывать новые технологии вместе с руководством СБР». Плоды трудов мы увидим в гонках?

Видео доступно на «Чемпионате».

Песни в пабе

Кроме именитых биатлонистов был ещё и самый известный биатлонный фотограф – Евгений Тумашов. К каждому сезону он готовит новый календарь. 2019 год – не исключение. Больше того, в этот раз календарь был с автографами всех членов сборной России. Но если раньше этот классный сувенир на открытии сезона разыгрывали с помощью какой-нибудь викторины, то в этот раз приняли решения устроить аукцион. Начальную стоимость предложил корреспондент «Матч ТВ» Илья Трифанов – три тысячи рублей. В итоге календарь забрали с аукциона за десять тысяч.

Руководство Союза биатлонистов России не забыло и про день рождения Губерниева, который был 6 октября. В подарок Дмитрий получил настоящую красную биатлонную винтовку, «чтобы быть в образе». Но принял решение передать свой подарок спортшколе.

Видео доступно на «Чемпионате».

В концерте Губерниев со своим «бэндом» исполнял песни, которые нравятся ему самому. Самая известная из них – песня «Моя любовь на пятом этаже» группы «Секрет». Тут зал хотя бы пытался активно хлопать и подпевать. А как не хлопать, если перед этим Дмитрий пошутил: «Кто не будет хлопать, тот даже не Киркоров. Тот Витас!» – и приправил шутку крепким словцом. Впрочем, несмотря на едкие местами реплики и то, что солист выступал в необычном образе – с нарисованным на футболке черепом – получалось душевно.

Но чего будет в российском биатлоне в новом сезоне больше – жути или любви?

Видео доступно на «Чемпионате».