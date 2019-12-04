Подчуфарова возвращается в большой биатлон. Теперь будет побеждать россиянок?

«Всё пропитано лицемерием»

Ольгу Подчуфарову считали большим талантом в юности. Личная победа и подиумы на этапах Кубка мира говорили о том, что у российского биатлона появляется новая звёздочка. Однако вместо дальнейшего прогресса случилось затяжное падение результатов, проблемы со здоровьем и завершение карьеры в 25 лет. При этом нельзя сказать, что это стало большой сенсацией. Предпосылки точно были. Уже завершив карьеру, Ольга всё объяснила.

«Самое главное для меня – просто человеческое отношение, а я его не чувствовала. У нас есть иллюзия того, что есть взаимопонимание, но всё пропитано каким-то лицемерием. Как бы это грустно ни звучало. Даже кроссовую подготовку, имитационную работу мы почему-то делали греблей. Я могу это понять в мае-июне, но в июле никак не могу. В дальнейшем это сказывается на общей обстановке. Глядя на нынешнюю сборную, я видела себя два года назад. Те же состояния: выходишь на гонку и не можешь ничего показать, со старта идёшь и проигрываешь огромное время. Не всегда это вина спортсмена».

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«У меня есть личные интересы выступать за Словению»

Были и другие жёсткие высказывания, которые вряд ли могли понравиться руководству российского биатлона. Но не думаю, что именно это стало причиной того, что Подчуфарова решила возобновить карьеру не в России, а в Словении. Сама Ольга намекает на некую «личную заинтересованность».



«У меня есть кое-какие личные интересы выступать именно за Словению. Но на эту тему распространяться пока не хочу. Могу лишь сказать, что я не скрывала: мне и прежде поступали предложения из других стран. Но все обстоятельства складывались так, что я должна была оказаться здесь».

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«Скоро Подчуфарова будет в порядке»

Не будем гадать, что именно имела в виду Ольга, и дождёмся, когда она сама обо всём расскажет. Мне удалось поговорить в Эстерсунде с главным тренером сборной Словении Урошем Велепецем, который дал понять, что со спортивной мотивацией у Подчуфаровой всё в порядке и она готовится выступить на чемпионате мира в Антхольце. Несколько дней назад бывшая российская биатлонистка дебютировала за Словению на Кубке Австрии и заняла в спринте четвёртое место.



«Я бы не стал пока смотреть на результаты Подчуфаровой. Она молодец, что отстреляла два рубежа без промахов. Со смазкой было не всё идеально, поэтому какие-то выводы по поводу хода пока рано делать. Пока мы никуда не спешим с её подготовкой. У нас ещё есть два месяца, чтобы довести её кондиции до приличного уровня. Мы планируем, что она выступит на чемпионате мира в Антхольце. Главное, что она максимально мотивирована. Возможно, в этом сезоне от неё не стоит ждать больших результатов, но к следующему всё должно быть нормально, и она будет в порядке».

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Подчуфарова опередит всех россиянок?

Возможно, но точно не в этом сезоне. На Кубке Австрии Ольга проиграла около полутора минут ходом далеко не самой быстрой Надин Хорхлер. Понятно, что за два месяца Подчуфарова доберёт кондиции, но для успеха на чемпионате мира этого недостаточно. В Антхольце попадание в гонку преследования объективно будет для неё хорошим результатом. При абсолютно чистой стрельбе в индивидуальной гонке можно рассчитывать на более приличное место.

А вот в следующем сезоне при условии продуктивной межсезонной подготовки Подчуфарова может начать удивлять. И допускаю, что в отдельных гонках будет впереди россиянок. В любом случае в Словении она сможет спокойно и без нервов набирать форму, пробовать свои силы, зная, что в случае ошибки на неё не выльют негатив. В России это было бы невозможно и вряд ли будет возможно в ближайшее время.