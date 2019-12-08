Никто из россиянок не провалился. Но сборная эстафету проиграла – как же так?

Чего ждать от команды?

Пожалуй, многие поклонники женской сборной России по биатлону сильно бы удивились, если, например, летом узнали состав команды на эстафету в Эстерсунде. Дебютантка Тамара Воронина – в роли «забойщицы» на первом этапе. Лариса Куклина – в роли финишёра на четвёртом. На втором и третьем соответственно Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт.

Биатлон. Кубок мира. 1-й этап. Женская эстафета. Россия — в топ-5. LIVE Сегодня, 8 декабря, в Эстерсунде завершится первый этап Кубка мира. Все фото, видео и фишки заключительного дня – в нашей онлайн-трансляции.

Но за день до гонки почти никаких вопросов и недоумения не было. Столь необычный состав выглядел логично: Воронина не задрожала в своих первых гонках на Кубке мира, а Куклина вообще выглядела лучше всех остальных, притом что опытная Юрлова-Перхт пока готова не очень здорово.

Вот и получилось, что необычный состав даже экспериментальным было не назвать. Напротив – всё оптимально. Но вот чего можно было ожидать от команды, уходившей в гонку под 6-м номером?



Наверное, высокий результат не был бы неожиданностью. Как и провал.

Минута. Как обычно

Тамара Воронина поначалу вроде бы не особо переживала из-за дебюта в женской эстафете. Она вольготно прошла первый круг, не отстала от лидеров и очень хорошо отработала на первом огневом рубеже, покинув стрельбище пятой, уступая семь секунд итальянке Витоцци. Впрочем, все лидеры были рядом: ветер в Эстерсунде чуть утих, и обошлось без сенсаций на рубеже.

Выдержать темп Витоцци Воронина не смогла, а потому на втором круге отстала от неё на восемь секунд и пропустила вперёд финку Эдер, француженку Бескон и немку Хорхлер. Но критичной стала «стойка». Тамара отработала «из восьми», но при этом провела на огневом рубеже очень много времени. Сборная России опустилась на 13-е место. Отставание – привычная минута, увы.



Мироновой можно было успокоиться – 16-е место, никакого давления борьбы за медали. Несмотря на это, Светлана на «лёжке» отстреляла из семи, но потом как-то вкатилась, приободрилась. Сначала отыграла ногами у лидеров 10 секунд, а потом чисто отработала «стойку» и вернула Россию в борьбу за награды. Вот только на третьем круге у Мироновой кончились силы: эстафету она передала восьмой, в 50 секундах от Швеции и Франции. Но надежды на медали оставались.

Пятое место

Екатерина Юрлова-Перхт показала достойную скорость на первом круге, на «лёжке» сделала шесть выстрелов и к соперницам не приблизилась. Спортсменки из Норвегии, Швеции, Швейцарии, Германии, Франции и Австрии стреляли как минимум не хуже. До виртуального пьедестала было больше полуминуты, а до лидирующей норвежки Экхофф – 45 секунд. И не далеко, и не близко.



У Юрловой-Перхт был отличный шанс ещё чуть-чуть подобраться к лидерам, но пятый глазок она закрыла лишь с третьей попытки. Россия снова была отброшена на минуту, и что ещё неприятнее – 33 секунды до ближайшей соперницы: идущей на шестом месте австрийки Лизы Терезы Хаузер.

Год назад над ней смеялись. А теперь Куклина – лидер сборной России Ларисе Куклиной не верили, когда она говорила, что побежит на уровне топ-10 Кубка мира. И очень зря.

Мощный рывок Рёйселанд вкупе с её идеальной стрельбой сделал Норвегию явным лидером гонки. Серебро и бронзу собрались делить швейцарка Хекки, шведка Эберг и немка Пройс. Куклина с первой половиной этапа справилась отлично, но до медалей было уже не дотянуться. Даже при чистой стрельбе надо было рассчитывать на грубые ошибки конкуренток, но их не случилось.



Норвежка Рёйселанд уверенно выиграла гонку, на второе место сенсационно забралась Швейцария, на третье – Швеция. Россия – пятая, в полутора минутах от медалей. Вроде бы все девушки в целом выступили достойно, никто не провалился, но до медалей по-прежнему далеко. Надо прибавлять.