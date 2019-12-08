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Биатлон, Кубок мира 2019-2020. Онлайн-трансляция 8 декабря 2019

«Чемпионат»
Биатлон. Кубок мира. 1-й этап. Женская эстафета. Пора в тройку лучших? LIVE
Сегодня, 8 декабря, в Эстерсунде завершится первый этап Кубка мира. Все фото, видео и фишки заключительного дня – в нашей онлайн-трансляции.
Биатлон 0

ГОНКИ ДНЯ:
*** 17:30 мск. ОНЛАЙН женской эстафеты читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Расписание Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Полный календарь

Общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Мужчины, женщины

ОНЛАЙН ДНЯ

07:30. Доброе утро, дорогие поклонники биатлона и болельщики сборной России! Сегодня, 8 декабря, первый этап Кубка мира в Эстерсунде завершится женской эстафетой. За сборную России побегут Тамара Воронина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина. В марте на чемпионате мира здесь же в Эстерсунде женская сборная России была пятой. Тогда за команду бежали Миронова, Юрлова Перхт, а также Евгения Павлова и Ульяна Кайшева. Сегодня гонка начнётся в 17:30 мск. Не пропустите!

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