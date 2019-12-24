Провал России в лыжах или мощь Норвегии? Что важнее на третьем этапе Кубка мира

Готов ли Логинов вновь побороться за «Большой хрустальный глобус»? По делу ли убрали Малышко? Время подводить итоги этапа Кубка мира.

Два дня назад во Франции завершился крайне неоднозначный этап Кубка мира по биатлону. Сборная России, набравшая неплохой ход в Австрии, во французских лужах забуксовала и едва не утонула. В шести гонках наши спортсмены не выиграли ни одной медали, и если бы не четвёртое место Светланы Мироновой в спринте, то результаты разочаровали бы болельщиков в полной мере.



Третий этап обнажил трудности сборной России в подготовке лыж. В сложных условиях сборные Норвегии и Франции с точки зрения лыжного хода смотрелись намного мощнее. В общем-то именно эти две команды в этом сезоне, похоже, и формируют топ мирового биатлона. В Анси представители этих стран завоевали 13 медалей из 18 возможных. Это уже доминирование?

Предлагаем вам выбрать главное событие третьего этапа Кубка мира.

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К сожалению, в Анси толком себя не проявил даже лидер сборной России Александр Логинов, который в Хохфильцене вроде бы включился в гонку за «Большой хрустальный глобус». Важно помнить, что в 2020 году Йоханнес Бё пропустит целый ряд этапов Кубка мира из-за рождения ребёнка, и это даёт шанс на главный трофей всем его конкурентам. Может быть, и Саше тоже?



После трёх этапов Логинов занимает шестое место в общем зачёте Кубка мира, но отставание от идущего вторым Тарьея Бё пока не выглядит большим. Готов ли россиянин к битве за лидерство?

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В третьем вопросе мы также предлагаем вам заглянуть в будущее. 23 декабря на заседании правления СБР было принято окончательное решение по составу сборных на январские этапы Кубка мира. И если по женской команде у болельщиков практически нет вопросов, то по мужчинам споры закипели с новой силой, когда стало известно, что в январе в составе не будет Дмитрия Малышко, а вместо него на Кубке мира выступит Саид Каримулла Халили. А вы с этим согласны?

Старых и Халили вошли в состав сборной России на январские этапы Кубка мира

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