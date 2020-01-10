Без сил и без медали. Елисеев стрелял точно, но очень медленно

В Оберхофе на четвёртом этапе Кубка мира сезона-2019/2020 завершился мужской спринт. Российские биатлонисты были очень близки к медалям, но Матвею Елисееву помешало желание сделать лишний вдох, а Александру Логинову – желание как можно быстрее сделать последний выстрел. Победил же Мартен Фуркад, в которого отсутствие Йоханесса Бё вдохнуло новые силы.

Наш биатлон вернулся! Двое россиян — в пятёрке спринта в Оберхофе Проблемы сборной России остались позади. Матвей Елисеев и Александр Логинов были близки к медалям в мужском спринте.

Обидно и досадно

Матвей Елисеев и Александр Логинов подтвердил статус безоговорочных лидеров мужской команды. Они стартовали в двух минутах друг от друга (Логинов – 11-м, Елисеев – 15-м) и показали почти одинаковые результаты.



Логинов превосходно провёл первую стрельбу, но на «стойке» промахнулся последним выстрелом. Уж слишком быстро Александр хотел его сделать. И это желание как можно быстрее покинуть стрельбище его подвело.



Елисеев бежал в том же темпе, что и Логинов. И примерно так же провёл стрельбу лёжа, а вот на «стойке» задохнулся. Матвей долго изготавливался, а после трёх точных выстрелов вынужден был отдышаться, чтобы продолжить стрельбу. К счастью, он обошёлся без промахов, иначе было бы совсем обидно. В итоге Елисеев на стрельбище провёл на 20 секунд больше Логинова – почти штрафной круг.



Матвей на финише опередил напарника на 6,7 секунды и упал сразу после того, как пересёк финишную черту. Российский биатлонист даже подняться самостоятельно не смог и покинул финишную зону только с помощью судьи.

Четвёртое и пятое места Елисеева и Логинова на финише – очень сильные результаты, но как-то обидно и досадно.

Сплошные промахи

Остальные российские биатлонисты выступили хуже среднего.



Евгений Гараничев с двумя промахами уступил победителю более двух минут. Если смотреть только на лыжный ход, то Гараничев проиграл самому быстрому одну минуту и 13 секунд. В таком состоянии он мог претендовать только на место в топ-30.



Такое же количество промахов было и у Эдуарда Латыпова, который бежал намного слабее Гараничева, но зато стрелял быстрее. Латыпов финишировал в топ-40, набрав кубковые очки.



Никита Поршнев уже на первой стрельбе допустил три промаха, вычеркнув себя из претендентов на кубковые очки. А промах на «стойке» отбросил его к 50-му месту.



Дебютная гонка Карима Халили на Кубке мира получилась сложной. Спортсмен, который заменил Дмитрия Малышко, на двух рубежах допустил три промаха, а с той скоростью, что он показал на дистанции, сложно было попасть хотя бы в топ-60. Халили и не попал, став худшим в нашей команде.



Теперь интересно, кого тренеры выберут на эстафету.

Фуркад вернулся, а Бё заблудился

Выиграл гонку Мартен Фуркад. По скорости он был абсолютно лучшим, стрелял просто идеально, а в таком состоянии француз всегда будет претендентом на медали.

Вторым стал его напарник по сборной Франции Эмильен Жаклен, а третьим – немец Йоханнес Кюн. Оба допустили по одному промаху, но скорость позволила им обойти Елисеева в борьбе за награды.



Необычно сложилась гонка для единственного Бё, который приехал в Оберхоф. Тарьей после первой стрельбы был в числе лидеров, а на второй допустил один промах и убежал сразу на трассу. Да, он забыл проехать штрафной круг, вернулся, пробежал этим 150 м, вновь ушёл на трассу и практически прекратил борьбу.



Скорее, это было связано не с тем, что Тарьей забыл про штрафной круг и расстроился, а с тем, что он почти две недели не тренировался из-за болезни.