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Женская сборная России по биатлону проиграла эстафету из-за неудачной стрельбы

Женская сборная России неудачно провела эстафету
Михаил Чесалин
Стрелковый кошмар. Как женская сборная России сама испортила себе эстафету
Может, лучше один штрафной круг, чем полтора десятка дополнительных патронов?
Биатлон / Кубок мира 0

В ожидании чуда

От женской эстафетной команды на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе ждали чуда. Пожалуй, ждали вполне обоснованно. С одной стороны, наши девушки вполне умеют эти чудеса совершать, и за примерами далеко ходить не надо: год назад в Германии россиянки сенсационно выиграли эстафету, а в декабре 2019-го неожиданно завоевали серебряные медали. С другой, кроме чуда рассчитывать было не на что: Екатерина Юрлова-Перхт пропускает этап из-за болезни, а потому в командную гонку сразу же бросили едва освоившуюся на Кубке мира Поршневу.

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Уповать можно было только на чистую стрельбу, тем более, что погода в Оберхофе этому благоволила: тумана не было и в помине, ветер тоже был не сильным. Однако если тренеры и рассчитывали на то, что наши девушки будут точны на рубеже, расчёт не оправдался.

Дважды по краю пропасти

Кристина Резцова свой первый круг прошла смело. Не то что в глубину протокола не погружалась, а даже на первое место вышла на отметке 1,5 км. Однако столь резвый темп скорее настораживал, и не зря. Похоже, Кристину просто захлестнул азарт гонки, и на рубеже она послала в цель лишь два выстрела из первых пяти. Три дополнительных патрона полетели в цель, и обошлось без кругов штрафа, но первое место сразу сменилось предпоследним, 22-м. Отставание – 35,2 секунды.

Биатлон. Кубок мира-2019/20. Этап 4, Оберхоф, Германия
Женщины. Эстафета 4x6 км
11 января 2020, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Норвегия
1:14:11.6
2
Швеция
+21.1
3
Франция
+33.1

Россиянка рванула в погоню и на круге отыграла семь секунд. Но стрельба опять подвела: Кристина снова прошла по краю пропасти – ещё три дополнительных патрона. Резцова покинула рубеж на 17-м месте в окружении немки Хинц и украинки Меркушиной, пробежавших по штрафному кругу. До группы лидеров, которую составляли Италия, Франция, Польша и Швейцария, была минута.

Даже китаянка быстрее

Анастасия Поршнева приняла эстафету 15-й – Резцова дошла до конца своего этапа в темпе лидеров и отыграла несколько позиций, но разрыв стабилизировался на уровне одной минуты. Увы, привычной для женской сборной России. И первый круг второго этапа ситуацию не улучшил: Поршнева последний чёрный глазок своей мишени закрыла только с третьей попытки, а потому уступила ещё 20 секунд. Квартет лидеров же сократился до дуэта: полячка Жук и француженка Бескон стреляли плохо, а потому вперёд от всех умчались Селина Гаспарин и Доротея Вирер.

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Удивительно, но при этом женская сборная России вышла на второе место в Кубке наций.

Пара лидеров весь второй круг прошла вместе, а на стрельбе попала в порыв ветра. И если Селина отработала безупречно, то Доротея побежала на два штрафных круга! В тройку вернулась Франция и ворвалась Финляндия, но гандикап Гаспарин сохранялся на уровне 30 секунд. Поршнева же в этот раз допустила всего один промах, но очень сильно устала и много проиграла ногами – пропустила вперёд даже китаянку. Результат в середине гонки печальный – 1 минута 49 секунд и 14-е место.

Кошмарная стрельба!

В принципиальном противостоянии Светлана Миронова на первых метрах дистанции обогнала Ин Цюй – уже и такому порадоваться не грех. От китаянки в итоге быстроногая россиянка убежала, но лидеров так и не догнала: отстреляла «из семи», и отставание выросло почти до двух минут. А в тройке, кстати, произошли очередные перестановки: Айта Гаспарин осталась первой, а на второе место усилиями великолепной Рёйселанд вынырнула Норвегия. Швеция – третья.

На подходе к «стойке» Рёйселанд, Брорссон и Эмонье поджали Гаспарин, и та запереживала: настреляла на один штрафной круг. Франция, Швеция и Норвегия в семи-восьми секундах друг от друга помчали делить медали. А Россия… Миронова на «любимой» стрельбе стоя хотя бы не зашла на штрафной круг – эстафета в Оберхофе учит нас радоваться малому. Хотя о какой радости может идти речь, если на шести рубежах у россиянок было 14 промахов? Настоящий кошмар!

Штрафной круг или перезарядка?

Тириль Экхофф, Ханна Эберг и Жюстин Бреза весь первый круг прошли вместе и даже огневой рубеж покинули рядышком – конкуренция в борьбе за золото обострилась до предела. В итоге всё решилось на «стойке» и третьем круге. Тириль отработала на рубеже чуть быстрее соперниц, а затем, превратив 7 секунд преимущества в 21, привела Норвегию к третьей подряд победе. Швеция удержалась на втором месте. Франция же впервые в сезоне взобралась на пьедестал почёта.

Этап Куклиной стал для сборной России лучшим, но уже ничего не значил. Лариса идеально отстреляла и вполне нормально пробежала ногами. На заключительном круге Россия даже опередила Италию и финишировала на седьмом месте, но на большее замахнуться было невозможно: до шестого места было 45 секунд. Перед нами: Украина, Франция и Германия – все со штрафными кругами. Может, порой лучше разок забежать на круг, чем 14 раз перезаряжаться?

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