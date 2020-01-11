Стрелковый кошмар. Как женская сборная России сама испортила себе эстафету

В ожидании чуда

От женской эстафетной команды на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе ждали чуда. Пожалуй, ждали вполне обоснованно. С одной стороны, наши девушки вполне умеют эти чудеса совершать, и за примерами далеко ходить не надо: год назад в Германии россиянки сенсационно выиграли эстафету, а в декабре 2019-го неожиданно завоевали серебряные медали. С другой, кроме чуда рассчитывать было не на что: Екатерина Юрлова-Перхт пропускает этап из-за болезни, а потому в командную гонку сразу же бросили едва освоившуюся на Кубке мира Поршневу.

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Уповать можно было только на чистую стрельбу, тем более, что погода в Оберхофе этому благоволила: тумана не было и в помине, ветер тоже был не сильным. Однако если тренеры и рассчитывали на то, что наши девушки будут точны на рубеже, расчёт не оправдался.

Дважды по краю пропасти

Кристина Резцова свой первый круг прошла смело. Не то что в глубину протокола не погружалась, а даже на первое место вышла на отметке 1,5 км. Однако столь резвый темп скорее настораживал, и не зря. Похоже, Кристину просто захлестнул азарт гонки, и на рубеже она послала в цель лишь два выстрела из первых пяти. Три дополнительных патрона полетели в цель, и обошлось без кругов штрафа, но первое место сразу сменилось предпоследним, 22-м. Отставание – 35,2 секунды.

Россиянка рванула в погоню и на круге отыграла семь секунд. Но стрельба опять подвела: Кристина снова прошла по краю пропасти – ещё три дополнительных патрона. Резцова покинула рубеж на 17-м месте в окружении немки Хинц и украинки Меркушиной, пробежавших по штрафному кругу. До группы лидеров, которую составляли Италия, Франция, Польша и Швейцария, была минута.

Даже китаянка быстрее

Анастасия Поршнева приняла эстафету 15-й – Резцова дошла до конца своего этапа в темпе лидеров и отыграла несколько позиций, но разрыв стабилизировался на уровне одной минуты. Увы, привычной для женской сборной России. И первый круг второго этапа ситуацию не улучшил: Поршнева последний чёрный глазок своей мишени закрыла только с третьей попытки, а потому уступила ещё 20 секунд. Квартет лидеров же сократился до дуэта: полячка Жук и француженка Бескон стреляли плохо, а потому вперёд от всех умчались Селина Гаспарин и Доротея Вирер.

Потерялись в тумане. Российские биатлонистки провалили первую гонку года Удивительно, но при этом женская сборная России вышла на второе место в Кубке наций.

Пара лидеров весь второй круг прошла вместе, а на стрельбе попала в порыв ветра. И если Селина отработала безупречно, то Доротея побежала на два штрафных круга! В тройку вернулась Франция и ворвалась Финляндия, но гандикап Гаспарин сохранялся на уровне 30 секунд. Поршнева же в этот раз допустила всего один промах, но очень сильно устала и много проиграла ногами – пропустила вперёд даже китаянку. Результат в середине гонки печальный – 1 минута 49 секунд и 14-е место.

Кошмарная стрельба!

В принципиальном противостоянии Светлана Миронова на первых метрах дистанции обогнала Ин Цюй – уже и такому порадоваться не грех. От китаянки в итоге быстроногая россиянка убежала, но лидеров так и не догнала: отстреляла «из семи», и отставание выросло почти до двух минут. А в тройке, кстати, произошли очередные перестановки: Айта Гаспарин осталась первой, а на второе место усилиями великолепной Рёйселанд вынырнула Норвегия. Швеция – третья.

На подходе к «стойке» Рёйселанд, Брорссон и Эмонье поджали Гаспарин, и та запереживала: настреляла на один штрафной круг. Франция, Швеция и Норвегия в семи-восьми секундах друг от друга помчали делить медали. А Россия… Миронова на «любимой» стрельбе стоя хотя бы не зашла на штрафной круг – эстафета в Оберхофе учит нас радоваться малому. Хотя о какой радости может идти речь, если на шести рубежах у россиянок было 14 промахов? Настоящий кошмар!

Штрафной круг или перезарядка?

Тириль Экхофф, Ханна Эберг и Жюстин Бреза весь первый круг прошли вместе и даже огневой рубеж покинули рядышком – конкуренция в борьбе за золото обострилась до предела. В итоге всё решилось на «стойке» и третьем круге. Тириль отработала на рубеже чуть быстрее соперниц, а затем, превратив 7 секунд преимущества в 21, привела Норвегию к третьей подряд победе. Швеция удержалась на втором месте. Франция же впервые в сезоне взобралась на пьедестал почёта.

Этап Куклиной стал для сборной России лучшим, но уже ничего не значил. Лариса идеально отстреляла и вполне нормально пробежала ногами. На заключительном круге Россия даже опередила Италию и финишировала на седьмом месте, но на большее замахнуться было невозможно: до шестого места было 45 секунд. Перед нами: Украина, Франция и Германия – все со штрафными кругами. Может, порой лучше разок забежать на круг, чем 14 раз перезаряжаться?