Потерялись в тумане. Российские биатлонистки провалили первую гонку года

Без Юрловой, но с верой в лучшее

Первая гонка в 2020 году – как второе открытие сезона в биатлоне. Особенно когда речь идёт о сборной России, потому что в нашей команде традиционно происходят изменения в составе в этот период. В женской сборной Ирина Старых и Анастасия Поршнева заменили Тамару Воронину и приболевшую Екатерину Юрлову-Перхт. Катя пропустит весь этап в Оберхофе, поэтому женский спринт должен был дать ответ на то, кто побежит в эстафете.

Также было интересно посмотреть, как будет выглядеть российская команда в сложных погодных условиях Оберхофа. В этой части Германии шёл сильный дождь и было плюс шесть. Нечто похожее было и в Ле Гран Борнане, где наша сборная выступила слабо. С другой стороны, именно в таких условиях год назад наши девушки победили в эстафете здесь же.

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Миронова не в форме?

Первой из россиянок и вообще первой из всех спортсменок спринт в Оберхофе начала Светлана Миронова. И начала очень осторожно, уже к первой отсечке проигрывая 10 секунд швейцарке Селине Гаспарин. Закрадывалась мысль, что проблема со структурой лыж полностью решена не была, потому что в своём нормальном состоянии Миронова, конечно, способна бежать на уровне топ-биатлонисток.



К сожалению, и на стрельбе Светлана не смогла отработать идеально, допустив один промах. Хотя при сильном тумане, повисшим над трассой, упрекнуть россиянку было сложно. На «стойке» Миронова довольно быстро закрыла четыре мишени, но промазала последним выстрелом и потеряла шансы побороться за место в десятке.

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Куклина дала надежду, но завалила «стойку»

Второй из наших стартовала Лариса Куклина. И начала очень медленно, это надо признать. К первой стрельбе россиянку почти догнала Доротея Вирер, стартовавшая в 30 секундах позади. Зато Лариса, в отличие от Мироновой, не допустила ошибок на первом рубеже и подтянулась в десятку сильнейших, проигрывая порядка 25 секунд лидерам. На втором круге Куклина решила подержаться за Вирер, и это сыграло против россиянки.



Лариса, славящаяся своей стрельбой, внезапно допустила два промаха на «стойке». Конечно, после такой работы на рубеже рассчитывать на что-то серьёзное было невозможно. К тому же подвисало участие Куклиной в масс-старте.

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Кошмар Ирины Старых

Кристина Резцова начала свою гонку быстрее Мироновой. Обычно это означало бы, что Кристина была где-то в десятке, но в условиях тёплого Оберхофа на отметке два километра россиянка была лишь в третьем десятке. Очевидно, промахиваться на рубеже с таким ходом не рекомендовалось, но Резцова «махнула» один раз на «лёжке». А потом добавила к этому ещё два промаха на «стойке».



Хотя это ещё была нормальная работа по сравнению с тем, что сделала Ирина Старых. Вернувшаяся в основу опытная россиянка уже на первых отсечках проигрывала 40 секнуд лидерам. 40 секунд на двух километрах! Ирина при этом умудрилась ещё промахнуться трижды на первой стрельбе и занимала на тот момент 53-е место из 55 стартовавших. Это провал. Не такого камбэка все ждали от Старых. А после ещё одного промаха на «стойке» ни о каком более или менее приличном итоговом месте речи не шло совсем.

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Поршнева бронирует место в эстафете

Анастасия Поршнева оставалась последней надеждой сборной России в спринте Оберхофа. И после первой стрельбы 25-летняя россиянка сохраняла шансы на неплохой результат. После чистой «лёжки» Анастасия шла 16-й. На «стойке» идеальной стрельбы не получилось, но один промах – лучший результат в этом компоненте среди всей сборной России. И по времени после выхода со второго рубежа Поршнева была лучшей из наших.



Надо было обязательно продержаться на последнем круге, чтобы заработать не только личные очки, но и зачётные баллы для Кубка наций. И даже побороться за место в масс-старте. В конце Анастасия не до конца справилась с тяжёлой трассой и откатилась на 29-е место. Но в любом случае Поршнева – вторая в сборной России после Мироновой. И это очевидная заявка на место в эстафете.



В целом же женская команда провалила первую гонку сезона. Это худший результат сборной в сезоне, и тренерам предстоит понять, что с этим всем делать дальше. Но самое смешное, что при всё при этом женская сборная вышла на второе место в Кубке наций, опередив на одно очко шведок. Парадокс.

Рёйселанд размазала конкурентов

А победила в спринте норвежка Марте Рёйселанд, которая привезла немке Денизе Херрман более 30 секунд. Жулия Симон стала третьей. Кстати, в топе по скорости помимо традиционных лидеров были также Камила Жук из Польши, Паулина Фиалкова из Словакии, Селина Гаспарин из Швейцарии, Карин Иннерхофер из Австрии.



То есть не самым крупным биатлонным странам всё же удалось подобрать правильные мази к такой погоде. Почему же этого не получилось у сборной России? Или проблема не только в лыжах, но и в слабой форме команды после новогодней паузы? Ответы на эти вопросы даст эстафета, которая пройдёт в субботу.