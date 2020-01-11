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Биатлон, Кубок мира: мужская и женская эстафеты онлайн-трансляция 11 января 2020

Светлана Миронова, сборная России
«Чемпионат»
Биатлон. Кубок мира. Эстафета без Логинова! Для России всё пропало? LIVE
Год назад российские биатлонисты сенсационно выиграли обе эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе. Повторить будет непросто.
Биатлон / Кубок мира 0

ГОНКИ ДНЯ:
*** 14:00 мск. ОНЛАЙН женской эстафеты читайте ПО ССЫЛКЕ ***
*** 16:15 мск. ОНЛАЙН мужской эстафеты читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Расписание Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020. Полный календарь

Общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020. Мужчины, женщины

ОНЛАЙН ДНЯ

7:30. Здравствуйте, дорогие любители биатлона! Сегодня, 11 января, программа этапа Кубка мира в Оберхофе продолжится двумя эстафетными гонками. Год назад и мужская, и женская сборные России поднялись на вершину пьедестала в этих дисциплинах. Повторить триумфальные результаты 2019-го будет непросто, но наши биатлонисты сделают всё, чтобы открыть счёт медалям, завоёванным в наступившем году. В 14:00 по московскому времени начнётся женская эстафета 4х6 км, где за нашу команду выступят Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова и Лариса Куклина. В составе мужской сборной России побегут Саид Халили, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов. Эта гонка стартует в 16:15 мск. «Чемпионат» в традиционной онлайн-трансляции расскажет обо всём, что окружает субботний день на этапе Кубка мира в Оберхофе. Давайте болеть за сборную России вместе!

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