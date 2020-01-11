Биатлон. Кубок мира. Эстафета без Логинова! Для России всё пропало? LIVE

ГОНКИ ДНЯ:
*** 14:00 мск. ОНЛАЙН женской эстафеты читайте ПО ССЫЛКЕ ***
*** 16:15 мск. ОНЛАЙН мужской эстафеты читайте ПО ССЫЛКЕ ***
Расписание Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020. Полный календарь
Общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020. Мужчины, женщины
ОНЛАЙН ДНЯ
7:30. Здравствуйте, дорогие любители биатлона! Сегодня, 11 января, программа этапа Кубка мира в Оберхофе продолжится двумя эстафетными гонками. Год назад и мужская, и женская сборные России поднялись на вершину пьедестала в этих дисциплинах. Повторить триумфальные результаты 2019-го будет непросто, но наши биатлонисты сделают всё, чтобы открыть счёт медалям, завоёванным в наступившем году. В 14:00 по московскому времени начнётся женская эстафета 4х6 км, где за нашу команду выступят Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова и Лариса Куклина. В составе мужской сборной России побегут Саид Халили, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов. Эта гонка стартует в 16:15 мск. «Чемпионат» в традиционной онлайн-трансляции расскажет обо всём, что окружает субботний день на этапе Кубка мира в Оберхофе. Давайте болеть за сборную России вместе!
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