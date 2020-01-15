Россиянка Мохова выиграла Олимпиаду в Лозанне! В нашем биатлоне новая звезда?

Алёна Мохова затмила конкуренток на юношеской Олимпиаде. Не пора ли в сборную?

Российский женский биатлон заждался настоящей звезды. Уже несколько лет болельщики надеются, что вот-вот появится молодая россиянка, которая стремительно ворвётся в элиту и будет восхищать поклонников не меньше, чем Вирер или Экхофф. И пока нынешние лидеры сборной чередуют редкие успехи с громкими провалами, 17-летняя юниорка уверенно побеждает на юношеских Олимпийских играх.

Знакомьтесь, Алёна Мохова – новая надежда российского женского биатлона.

Алёна родилась в небольшом городе Бородино Красноярского края, подарившем российскому биатлону олимпийскую чемпионку Ольгу Медведцеву и трёхкратную чемпионку мира Ольгу Ромасько.

Первым тренером спортсменки стала Светлана Калиновская, а сейчас Алёна занимается в «Академии биатлона» Красноярского края под руководством молодого и перспективного наставника Евгения Калиновского. Также её личными тренерами значатся Сергей Домрачев и Ольга Ромасько.

Символично, что первой серьёзной победы Алёна добилась на соревнованиях на приз своей именитой землячки Ольги Медведцевой, которые в 2017 году проводились как раз в Бородино. На родной трассе Мохова выиграла и спринт, и гонку преследования.

В 2018 году Алёна стала победительницей первенства России по биатлону, а в феврале 2019-го завоевала золото в индивидуальной гонке на Спартакиаде учащихся в Саранске. Там же красноярская спортсменка добыла бронзу в спринте.

Состав сборной России на юношеские Олимпийские игры в Лозанне определялся по итогам Кубка Урала, который состоялся в Екатеринбурге в начале декабря. За медали турнира боролись спортсмены 2001-2003 годов рождения, однако на поездку в Швейцарию претендовали только биатлонисты не старше 18 лет.

В индивидуальной гонке Мохова не смогла попасть на пьедестал, заняв четвёртое место, но при этом опередила всех конкуренток в борьбе за место в сборной на юношескую Олимпиаду.

Спринт у Алёны не получился, зато в масс-старте она финишировала первой, оставив позади даже более взрослых соперниц.

На Игры в Лозанну Мохова ехала в качестве одной из главных фавориток и уже в первом старте подтвердила свой статус. В индивидуальной гонке на 10 км с четырьмя огневыми рубежами россиянка с двумя промахами одержала убедительную победу. Француженку Ришар, завоевавшую серебро, сибирячка превзошла более чем на минуту.

Алёна Мохова принесла сборной России первую золотую медаль на юношеской Олимпиаде в Лозанне.

Спустя три дня Алёне не было равных и в спринте. Судьба золота решалась на последних метрах, но Мохова с одним промахом сумела превзойти результат ещё одной россиянки Анастасии Зеновой.

После финиша Алёна призналась, что заключительные метры дались ей с большим трудом, даже в глазах потемнело.

Понятно, что Игры в Лозанне уже отняли у яркой российской звёздочки много сил и эмоций. Однако впереди последнее испытание – смешанная эстафета.

В любом случае после юношеской Олимпиады в Лозанне российские любители биатлона будут особо пристально следить за карьерой яркой и талантливой Алёны Моховой. И, конечно, ждать её в главной сборной России.