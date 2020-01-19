Женская сборная по биатлону убежала от нового антирекорда. И на том спасибо

Будет ещё антирекорд?

Пятый этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге приносит поклонникам женской сборной России одно только разочарование. В спринте наши девушки установили антирекорд сезона в личных гонках, не попав в топ-35 и показав при этом очень медленный ход. Через два дня в эстафете команда России стала 11-й – это худший результат за последние три года на Кубке мира. Стоило ли в третьей женской гонке этапа ждать ещё одного обескураживающего разочарования?

Биатлон. Кубок мира. Мужской пасьют. Логинов и Елисеев уже с промахами. LIVE В Рупольдинге мужской гонкой преследования завершается пятый этап Кубка мира. Всё самое интересное в нашем онлайне.

Пожалуй, нет. Наши девушки, стартуя с невысоких позиций в гонках преследования, обычно прорываются вверх – давления-то уже никакого нет. Можно было рассчитывать на прорыв и в этот раз. Куклина стартовала 36-й, Юрлова-Перхт – 37-й, Резцова – 42-й, Старых – 60-й. Отрывы от лидеров были слишком велики – даже чудо вряд ли могло помочь бороться даже за цветы.

Судьба золота решена?

Тириль Экхофф, умчавшаяся в гонку первой, свой 30-секундный отрыв без особых усилий укрепила: первой пришла на огневой рубеж, и, закрыв все пять мишеней, лидером его покинула. Чуть отставшие Вирер и Эберг тоже стреляли точно и за норвежкой удержались. Под овации трибун к лидирующей группе здорово подтянулись и немки: Херрман, Пройс и Хинц.

Следить за россиянками было больно. Юрлова-Перхт на лёжке промахнулась сразу два раза и провалилась в шестой десяток. Резцова, Куклина и Старых застряли в пятом. Ирина, конечно, прорывалась вверх со своего 60-го места, но разве можно было радоваться такому прогрессу?

Тириль Экхофф ко второй «лёжке» подобралась в комфортном темпе, обстреляла все габариты, но всё-таки закрыла все пять мишеней. А Вирер и Эберг синхронно промахнулись, подхватили в свою компанию точно стрелявшую Паулину Фиалкову и помчались бороться за серебро. Судьба золота, пожалуй, была уже решена – отрыв норвежки от всех конкуренток составлял целую минуту.

На втором рубеже наши девушки отработали лучше, чем на первом. Старых поднялась на 25-е место, Куклина на 26-е. Похоже, третьего антирекорда за один этап удастся избежать.

Безрадостный финиш

Если бы Тириль Экхофф чисто отработала и на третьем огневом рубеже, гонку можно было бы заканчивать досрочно. Но норвежка промахнулась вторым выстрелом, пробежала один штрафной круг и минута отрыва превратилась в 35 секунд. Зато соперниц в борьбе за победу осталось двое: Фиалкова и Эберг. Вирер промахнулась дважды и отступила на далёкое девятое место.

Ирина Старых была близка к тому, чтобы продолжить эффектный прорыв с 60-го места, но промахнулась пятым выстрелом и не смогла ворваться в десятку, хотя шанс на это был. Куклина тоже была в топ-30. Резцова шла по трассе 35-й, а Юрлова-Перхт только 53-й.

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Тириль на последнем огневом рубеже отработала безупречно и уже, вставая с коврика, улыбалась тренерам и зрителям. Эберг и Фиалкова промахнулись по разу и дали шанс преследовательницам, но Хинц и Рёйселанд им не воспользовались. В итоге шведка Эберг проиграла Фиалковой дуэль за серебро. А в пятёрке оказались сразу ещё две её соотечественницы: Перссон и Скоттхейм.

Куклина прорвалась с 36-й позиции на 19-ю, Старых – с 60-го на 27-е, Резцова с 42-го на 34-е. Как и всегда в пасьюте – наши отыграли десятки позиций. Но особой радости от этого нет.