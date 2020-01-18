Сборная России провела худшую эстафету за три года. Но не спешите её хоронить

Этап в Рупольдинге пока приносит женской сборной России по биатлону исключительно разочарования. Если у мужчин в спринте ещё были варианты побороться за что-то серьёзное, то у девушек, к сожалению, шансов не было совсем. 11-е место – это худший результат нашей команды за три года. Лишь в 2017-м было страшнее – там была 12-я позиция.А между прочим до чемпионата мира осталось меньше месяца и всего один этап в Поклюке, чтобы попытаться что-то исправить.

Но всё далеко не так плохо, как может показаться, если говорить о перспективах на мировое первенство. Сейчас звучит смешно, но в Антхольце женская сборная России может предстать в совершенно другом виде и бороться за медали. На это есть причины.

Соперница закрыла мишени за Россию. Но даже это не спасло нашу команду от провала Кристина Резцова попала в курьёзную ситуацию на огневом рубеже. Это единственное, что может вызвать улыбку после эстафеты в Рупольдинге.

В Антхольце не надо заморачиваться с лыжами

О проблемах с лыжами в биатлоне говорить не особо принято. Обычно это остаётся внутри команды, где спортсмены, тренеры и сервисёры всё обсуждают и пытаются найти выход из положения. В сборной России о бедах с инвентарём говорят на протяжении практически всего сезона. Разговоры обострились в Анси, где выяснилось, что нашей команде не хватает шлифт-машины, которая есть у ведущих биатлонных стран. Из-за её отсутствия россияне серьёзно проигрывают на дистанции.



Да и сами спортсмены перестали быть дипломатичными и стали вслух говорить о странной работе лыж. Кристина Резцова после эстафеты в Рупольдинге и вовсе максимально откровенно высказалась о ситуации.



«Как только мы начали съезжать с последнего бугорка, и я начала толкаться через шаг, и просто шведка в этом момент сбоку обкатывает меня и уезжает! У меня чуть слёзы на глаза не накатились. Очень обидно. Перед подъёмом меня обгоняет Вирер, я сажусь сразу за ней. Всё вроде бы нормально. Чтобы вы понимали, я в потоке её даже не накатила! В лыжне, по льду! То есть, я как ехала с ней на одном расстоянии, так и ехала. Хотя в потоке обычно накатываешь. Честно скажу, я сильно материлась в тот момент, когда меня объезжали».

«Сильно материлась, когда меня объезжали». Биатлонистка Резцова раскритиковала работу лыж Молодая россиянка была готова бороться с лидерами мирового биатлона в эстафете, но всё испортили лыжи.

Шлифт-машина

Так вот, в Антхольце вопрос подготовки лыж стоит далеко не так остро. Структура снега там такая, что не требует больших манипуляций. Если не будет форс-мажора, и погода в Италии будет такой, как обычно, разница в работе лыж у спортсменок будет небольшой. Похожие условия были на этапе в Хохфильцене в этом сезоне, где сборная России выиграла сразу 4 медали – 2 у мужчин и 2 у женщин. И, как вы понимаете, никаких проблем с лыжами там не было.

Плюс ко всему в Антхольце у сборной России должна появиться пресловутая шлифт-машина, которую даст биатлонистам сама Елена Вяльбе – глава федерации лыжных гонок России. Как сообщил старший тренер мужской сборной Сергей Белозёров, вместе с шлифт-машиной биатлонистам дадут камни и сотрудника, умеющего со всем этим работать.

Антхольц – наше место

Да, традиционно именно в Италии российские биатлонистки выдавали крутые гонки. Сразу вспоминается победа Анны Булыгиной-Фролиной, где она на последнем круге догнала и опередила многих именитых спортсменок, среди которых были, к слову, Кайса Мякяряйнен и Дарья Домрачева. Там же Ольга Подчуфарова одержала первую и единственную личную победу на Кубке мира. Екатерина Юрлова-Перхт побеждала там в преследовании, Дарья Виролайнен забегала на серебряную ступень пьедестала.



И это я даже не вспоминаю «золотые» времена российского биатлона, когда наши девушки не сходили с подиумов. Секрет успеха россиянок в Антхольце – не только магия этого красивейшего места. Это и работа лыж, и умение ряда наших спортсменок выступать на высоте. У тренеров ещё есть время подвести команду к чемпионату мира в оптимальном состоянии.

Российские биатлонистки провели худшую гонку сезона. В эстафете будет ещё один антирекорд? Никто из девушек не попал даже в топ-30 при хорошей стрельбе! В команде не понимают, что происходит.

Есть кому бежать в эстафете

Эстафета – традиционно один из лучших шансов для сборной России побороться за медаль чемпионата мира. Одним из позитивных моментов эстафеты в Рупольдинге стало выступление Ирины Старых, которая по скорости на своём этапе проиграла всего лишь 15 секунд лидеру. Остальные девчонки уступили около минуты или больше. Старых редко подводила в эстафетах, так что Ирина сделала серьёзную заявку на место в четвёрке в Италии.



Миронова и Юрлова при отсутствии форс-мажора обязательно побегут эстафету. Также есть здорово проявившие себя в отдельных гонках Куклина и Резцова, так что выбор есть. И нельзя сказать, что это выбор лучших из худших. Нет, в нормальном состоянии эти девушки способны биться за медаль. И должны доказать это уже через три недели.