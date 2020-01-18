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Как женская сборная России по биатлону выберется из затяжного кризиса

Женская сборная России выберется из кризиса
Александр Говоров
Сборная России провела худшую эстафету за три года. Но не спешите её хоронить
На чемпионате мира по биатлону в Антхольце россиянки всех приятно удивят.
Биатлон / Кубок мира 0

Этап в Рупольдинге пока приносит женской сборной России по биатлону исключительно разочарования. Если у мужчин в спринте ещё были варианты побороться за что-то серьёзное, то у девушек, к сожалению, шансов не было совсем. 11-е место – это худший результат нашей команды за три года. Лишь в 2017-м было страшнее – там была 12-я позиция.А между прочим до чемпионата мира осталось меньше месяца и всего один этап в Поклюке, чтобы попытаться что-то исправить.

Но всё далеко не так плохо, как может показаться, если говорить о перспективах на мировое первенство. Сейчас звучит смешно, но в Антхольце женская сборная России может предстать в совершенно другом виде и бороться за медали. На это есть причины.

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В Антхольце не надо заморачиваться с лыжами

О проблемах с лыжами в биатлоне говорить не особо принято. Обычно это остаётся внутри команды, где спортсмены, тренеры и сервисёры всё обсуждают и пытаются найти выход из положения. В сборной России о бедах с инвентарём говорят на протяжении практически всего сезона. Разговоры обострились в Анси, где выяснилось, что нашей команде не хватает шлифт-машины, которая есть у ведущих биатлонных стран. Из-за её отсутствия россияне серьёзно проигрывают на дистанции.

Да и сами спортсмены перестали быть дипломатичными и стали вслух говорить о странной работе лыж. Кристина Резцова после эстафеты в Рупольдинге и вовсе максимально откровенно высказалась о ситуации.

«Как только мы начали съезжать с последнего бугорка, и я начала толкаться через шаг, и просто шведка в этом момент сбоку обкатывает меня и уезжает! У меня чуть слёзы на глаза не накатились. Очень обидно. Перед подъёмом меня обгоняет Вирер, я сажусь сразу за ней. Всё вроде бы нормально. Чтобы вы понимали, я в потоке её даже не накатила! В лыжне, по льду! То есть, я как ехала с ней на одном расстоянии, так и ехала. Хотя в потоке обычно накатываешь. Честно скажу, я сильно материлась в тот момент, когда меня объезжали».

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Шлифт-машина

Так вот, в Антхольце вопрос подготовки лыж стоит далеко не так остро. Структура снега там такая, что не требует больших манипуляций. Если не будет форс-мажора, и погода в Италии будет такой, как обычно, разница в работе лыж у спортсменок будет небольшой. Похожие условия были на этапе в Хохфильцене в этом сезоне, где сборная России выиграла сразу 4 медали – 2 у мужчин и 2 у женщин. И, как вы понимаете, никаких проблем с лыжами там не было.

Плюс ко всему в Антхольце у сборной России должна появиться пресловутая шлифт-машина, которую даст биатлонистам сама Елена Вяльбе – глава федерации лыжных гонок России. Как сообщил старший тренер мужской сборной Сергей Белозёров, вместе с шлифт-машиной биатлонистам дадут камни и сотрудника, умеющего со всем этим работать.

Антхольц – наше место

Да, традиционно именно в Италии российские биатлонистки выдавали крутые гонки. Сразу вспоминается победа Анны Булыгиной-Фролиной, где она на последнем круге догнала и опередила многих именитых спортсменок, среди которых были, к слову, Кайса Мякяряйнен и Дарья Домрачева. Там же Ольга Подчуфарова одержала первую и единственную личную победу на Кубке мира. Екатерина Юрлова-Перхт побеждала там в преследовании, Дарья Виролайнен забегала на серебряную ступень пьедестала.

И это я даже не вспоминаю «золотые» времена российского биатлона, когда наши девушки не сходили с подиумов. Секрет успеха россиянок в Антхольце – не только магия этого красивейшего места. Это и работа лыж, и умение ряда наших спортсменок выступать на высоте. У тренеров ещё есть время подвести команду к чемпионату мира в оптимальном состоянии.

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Есть кому бежать в эстафете

Эстафета – традиционно один из лучших шансов для сборной России побороться за медаль чемпионата мира. Одним из позитивных моментов эстафеты в Рупольдинге стало выступление Ирины Старых, которая по скорости на своём этапе проиграла всего лишь 15 секунд лидеру. Остальные девчонки уступили около минуты или больше. Старых редко подводила в эстафетах, так что Ирина сделала серьёзную заявку на место в четвёрке в Италии.

Миронова и Юрлова при отсутствии форс-мажора обязательно побегут эстафету. Также есть здорово проявившие себя в отдельных гонках Куклина и Резцова, так что выбор есть. И нельзя сказать, что это выбор лучших из худших. Нет, в нормальном состоянии эти девушки способны биться за медаль. И должны доказать это уже через три недели.

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