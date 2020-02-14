Потеряли сборную России? С новой статистикой биатлона вы всегда найдёте наших!

Теперь на «Чемпионате» можно следить за биатлонистами в онлайн-режиме.

На каком месте там сборная России по биатлону? Все ли мишени закрыл Гараничев? Удаётся ли спасать свою команду Логинову, отыгрывая позицию за позицией на последнем круге?

Каждый из поклонников биатлона по ходу гонки наверняка задавался такими вопросами. И, если бы не было возможности смотреть гонку по телевизору, скорее всего, раз за разом обновлял страницу текстовой трансляции, чтобы узнать наконец, каково положение дел на трассе.

Но теперь для читателей «Чемпионата» всё меняется в лучшую сторону!

Наш сайт первым в российском сегменте интернета предлагает читателям статистику биатлонных гонок в онлайн-режиме. Теперь каждый поклонник биатлона может следить за тем, как спортсмены проходят огневые рубежи, как передают эстафету, ну и, конечно, как финишируют.

Что изменилось?

Раньше официальная статистика на «Чемпионате» ограничивалась финишным протоколом – секунды и промахи можно было посчитать только по окончании гонки.

Теперь же, начиная с первой гонки чемпионата мира, статистика отражает не только стартовый и финишный списки, но и результаты на ключевых промежуточных отсечках, а именно на огневых рубежах и передачах эстафет. То есть прямо во время гонки в онлайн-режиме можно отследить, как, например, Логинов отстрелял на «лёжке» и на каком месте он покинул огневой рубеж.

Дальше без труда можно проверить «стойку» Логинова и его же финиш. Кстати, теперь даже секунды отставания от лидера считать не надо – разрывы выводятся автоматически.

Где посмотреть?

Никаких секретов – в разделе статистики каждой конкретной гонки.

Вот по этой ссылке вы можете посмотреть, как это работает на примере смешанной эстафеты.

Как это работает?

До старта гонки автоматически активна только вкладка «Старт» – это стартовый протокол гонки. После начала гонки, как только хотя бы один спортсмен преодолевает отсечку после первого огневого рубежа, вкладка «Рубеж 1» становится активной и начинает пополняться данными.

Дальше активируется «Рубеж 2» и так далее – по мере прохождения дистанции спортсменами.

Вкладка «Финиш» – это финальное время спортсменов при пересечении финишной линии. Для эстафеты там будет указано время последнего бегущего участника команды. А подробную статистику по всей команде после окончания гонки можно найти во вкладке «Протокол».

Надеемся, что теперь вам будет удобнее следить за биатлоном с «Чемпионатом»!