Российских биатлонистов могут лишить медалей задним числом. Последнее заберут?

Вы думали, что в биатлоне мы уже на самом дне? Подумайте ещё раз!

Наш мужской биатлон скоро может лишиться почти всех наград Олимпиад в Ванкувере и Сочи.

Дело в том, что независимый орган по борьбе с негативными явлениями в биатлоне (BIU) выдвинул в адрес российского биатлониста Евгения Устюгова обвинение в предполагаемом нарушении антидопинговых правил. Если история будет развиваться по негативному сценарию, Россия останется без трёх медалей Олимпиад, две из которых – золотые.

«У вас отнимут медали. Делайте что-то!». Письмо Устюгову, оставшееся без ответа Но теперь писать в ответ всё равно придётся. Скорее всего – мелким почерком. И по чужим понятиям.

Закрыли и открыли

«В свете публикации в средствах массовой информации заявления, касающегося российского биатлониста Евгения Устюгова, и во избежание ненужных спекуляций независимый орган по борьбе с негативными явлениями в биатлоне (BIU) подтверждает, что выдвинул в адрес Евгения Устюгова обвинение в предполагаемом нарушении антидопинговых правил IBU (использование запрещённого вещества или метода). Оно основано на отклонениях в его биологическом паспорте спортсмена в период с января 2010 года по февраль 2014 года (включительно).



Спортсмен больше не участвует в соревнованиях. В соответствии с утверждёнными антидопинговыми правилами IBU обвинение будет рассмотрено и определено независимым судом», — вот такое заявление опубликовано на сайте Международного союза биатлонистов.

В российском биатлоне опять нашли допинг. Его прятали почти 5 лет Самый титулованный биатлонист России в 21 веке и «секси всея Руси». Неважно, что карьера звёзд закончена — отвечать за допинг придётся.

История, которая началась почти два года назад, получила продолжение. Тогда, напомним, IBU открыл дело против Устюгова на тех же самых основаниях. Но дело, как и сообщил накануне президент СБР Владимир Драчёв, действительно было закрыто. Казалось бы, конец истории?



Оказывается, теперь закрытое дело открыто заново. Видимо, специалисты BIU пересмотрели оценку показателей биологического паспорта и получили основания для пересмотра прежнего вердикта. Но окончательное решение в этом вопросе должен принять суд, который рассмотрит доказательства. Вполне возможно, что суд встанет на сторону российского биатлониста, который в течение карьеры испытывал проблемы с показателями гемоглобина.

Забыли и забили. В российском биатлоне грядёт «внезапный» допинг-скандал В России все забыли про расследование в отношении Устюгова и Слепцовой. В IBU – нет. И когда же рванёт?

Всё отобрать и ударить побольней

Устюгов благодаря финансовой поддержке бывшего президента СБР Михаила Прохорова подал на IBU в австрийский гражданский суд. Чего он может таким образом добиться? Не сохранения своих наград точно. Для этого нужно выиграть процесс только в CAS.

Что может потерять Евгений, если суд примет сторону IBU? Тут, скорее, нужно говорить о том, что потеряет наш мужской биатлон. Ведь в составе эстафетных команд Устюгов завоевал золото в Сочи, бронзу в Ванкувере и серебро на чемпионате мира в Ханты-Мансийске. Его личные награды – золото Игр-2010 и серебро ЧМ-2011 в масс-стартах.

Спокойно, сядут все. Сколько медалей потеряет Россия из-за скандала в биатлоне Без олимпийского золота могут остаться Устюгов, Слепцова, Шипулин, Малышко, Зайцева. И там ещё куча других медалей и призовых.

По большому счёту, с двух Олимпиад у мужской сборной России останется только сочинская бронза Евгения Гараничева. А Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин лишатся своих наград, завоёванных на Олимпийских играх – все они добывались только в эстафетах с Устюговым.



С датой публикации заявления по Устюгову в IBU подгадали ровно к старту чемпионата мира — 2020 в Антхольце. И ударить побольней, и сроки рассмотрения дела по Олимпиаде-2010 соблюсти (на это отводится 10 лет).



А если вдруг не получится с делом по паспорту, то против Устюгова открыто ещё одно дело. Оно связано с изменениями в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, которую Россия в начале прошлого года передала ВАДА. Из-за них ведь может пострадать весь наш спорт. Не только биатлон.