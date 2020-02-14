Российских биатлонистов могут лишить медалей задним числом. Последнее заберут?

Вы думали, что в биатлоне мы уже на самом дне? Подумайте ещё раз!
Наш мужской биатлон скоро может лишиться почти всех наград Олимпиад в Ванкувере и Сочи.
Дело в том, что независимый орган по борьбе с негативными явлениями в биатлоне (BIU) выдвинул в адрес российского биатлониста Евгения Устюгова обвинение в предполагаемом нарушении антидопинговых правил. Если история будет развиваться по негативному сценарию, Россия останется без трёх медалей Олимпиад, две из которых – золотые.
Закрыли и открыли
«В свете публикации в средствах массовой информации заявления, касающегося российского биатлониста Евгения Устюгова, и во избежание ненужных спекуляций независимый орган по борьбе с негативными явлениями в биатлоне (BIU) подтверждает, что выдвинул в адрес Евгения Устюгова обвинение в предполагаемом нарушении антидопинговых правил IBU (использование запрещённого вещества или метода). Оно основано на отклонениях в его биологическом паспорте спортсмена в период с января 2010 года по февраль 2014 года (включительно).
Спортсмен больше не участвует в соревнованиях. В соответствии с утверждёнными антидопинговыми правилами IBU обвинение будет рассмотрено и определено независимым судом», — вот такое заявление опубликовано на сайте Международного союза биатлонистов.
История, которая началась почти два года назад, получила продолжение. Тогда, напомним, IBU открыл дело против Устюгова на тех же самых основаниях. Но дело, как и сообщил накануне президент СБР Владимир Драчёв, действительно было закрыто. Казалось бы, конец истории?
Оказывается, теперь закрытое дело открыто заново. Видимо, специалисты BIU пересмотрели оценку показателей биологического паспорта и получили основания для пересмотра прежнего вердикта. Но окончательное решение в этом вопросе должен принять суд, который рассмотрит доказательства. Вполне возможно, что суд встанет на сторону российского биатлониста, который в течение карьеры испытывал проблемы с показателями гемоглобина.
Всё отобрать и ударить побольней
Устюгов благодаря финансовой поддержке бывшего президента СБР Михаила Прохорова подал на IBU в австрийский гражданский суд. Чего он может таким образом добиться? Не сохранения своих наград точно. Для этого нужно выиграть процесс только в CAS.
Что может потерять Евгений, если суд примет сторону IBU? Тут, скорее, нужно говорить о том, что потеряет наш мужской биатлон. Ведь в составе эстафетных команд Устюгов завоевал золото в Сочи, бронзу в Ванкувере и серебро на чемпионате мира в Ханты-Мансийске. Его личные награды – золото Игр-2010 и серебро ЧМ-2011 в масс-стартах.
По большому счёту, с двух Олимпиад у мужской сборной России останется только сочинская бронза Евгения Гараничева. А Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин лишатся своих наград, завоёванных на Олимпийских играх – все они добывались только в эстафетах с Устюговым.
С датой публикации заявления по Устюгову в IBU подгадали ровно к старту чемпионата мира — 2020 в Антхольце. И ударить побольней, и сроки рассмотрения дела по Олимпиаде-2010 соблюсти (на это отводится 10 лет).
А если вдруг не получится с делом по паспорту, то против Устюгова открыто ещё одно дело. Оно связано с изменениями в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, которую Россия в начале прошлого года передала ВАДА. Из-за них ведь может пострадать весь наш спорт. Не только биатлон.
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