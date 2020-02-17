«Вы что, охренели там совсем?» Губерниев набросился на критиков Логинова

Голос российского биатлона Дмитрий Губерниев был очень эмоционален, комментируя ситуацию с Александром Логиновым. Он набросился на критиков российского спортсмена, которые проявились после победы Саши в спринте на чемпионате мира в Антхольце.



В своей откровенной рубрике «Вы уху ели?» Губерниев признался, что увидел в этом признаки русофобии, и выразил уверенность, что высказывания братьев Бё и норвежских журналистов не имеют ничего общего со свободой слова.

«Российские биатлонисты — переоценённые люди». Почему Губерниев признаёт свою ошибку «Голос русского биатлона» близок к тому, чтобы «похоронить» сборную России. Но уверен, что время «кайфануть» ещё есть.

«Логинов стал ещё сильнее»

Я с самого начала сказал, что мы способны выступить не хуже, чем в Швеции. Тогда было три медали, а здесь мы уже выступаем лучше, потому что есть золото. Что у нас за привычка такая раньше времени хоронить сборную? Мне звонят журналисты, болельщики. Послушайте, товарищи дилетанты, давайте уже как-то скроем за пеленой дождя свои мрачные мысли.



Другой вопрос в том, что Логинов роскошно подготовился к чемпионату мира. В связи с этим я хочу сказать самые тёплые слова в адрес блестящего методиста Хованцева. Он корректировал детали с подготовкой Саши в последние две недели, и работа шла очень активно. Сейчас мы видим Логинова, который не похож на себя даже в лучшие годы. Он стал ещё сильнее!

«Надеюсь ещё как минимум на две медали»

Мы в каждой гонке боремся за медали. Посмотрите на девчонок. Мы уже проигрываем всего 30 секунд на лыжне. Выступление в гонке преследования – предвестник хорошего результата в «индивидуалке». Мы решили проблемы с патронами, со смазкой. Потенциал этой команды позволяет надеяться ещё как минимум на две медали. Чемпионат только начался.

«Нам нужен конструктив, а не вопли». Губерниев знает, как спасать российский биатлон Дмитрий снова рубит по родному биатлону с плеча. Честно говорит и про «халявщиков», и про «мамок-нянек», и даже про конфликт с Тихоновым.

«Не уверен, что Гараничева надо ставить в эстафету»

Как ни странно, больше опасений вызывают мужчины. А вот девчонки показали неплохой уровень. Мы радовались достойному выступлению Поршнева и Елисеева в спринте, а в пасьюте у них вообще ничего не получилось. Гараничев опять живёт какой-то своей жизнью в арьергарде. На протяжении всего сезона у него не видно никаких просветов. Если я ошибусь, то буду первым счастливцем. То, что он пробежал в пасьюте быстрее Логинова…Биатлон – это не только лыжи. Ему надо сильно постараться, чтобы попасть в масс-старт. Я не уверен, что Гараничева надо ставить в эстафету.



Супермикст должны бежать Логинов и, возможно, Юрлова. Это должен быть сильнейший состав, который будет бороться за победу. Все лидеры бегут всю программу. Чем Логинов хуже? Это его работа – бежать всю программу. Йоханнес и Мартен всегда бегут всю программу. Пусть и Логинов бежит, пусть радует нас. Елисеев в супермиксте – это ошибка.

«Всё это превращается в дикую русофобию»

Ситуация с норвежцами Бё и их выпадами в адрес Логинова… Расстройство – не то слово, которое я брал бы на вооружение. Я продолжаю недоумевать по поводу заголовка газет. Особенно газеты Dagbladet, что Логинов «обманывал пенисом и кошельком». Не буди лихо, пока оно тихо. Я люблю свою страну, и понятно, что после таких высказываний у меня возникает вопрос — вы что, охренели там совсем? Что это такое вообще?



При этом ко мне подходят мои коллеги из Норвегии, Австрии. Австрийцы говорят, что им звонят из Вены и просят рассказать о российском допинге в эфире. Австрийцы, ау! У вас самих проблем навалом. Вспомните свои лыжи. Всё это превращается в дикую русофобию. Я – европейский человек, со всеми дружу. Но меня это сильно коробит. Главное, что они не понимают, что делают всё, чтобы Россия объединялась против подобного. Ничего общего со свободой слова это не имеет. В своём глазу бревна не замечаем.

«Норвежцы не умеют держать удар»

Я не думаю, что IBU надо как-то на это реагировать. У нас же свобода слова процветает. То, что Логинов не должен быть здесь, это разговоры в пользу бедных. Это говорит о том, что норвежцы не умеют держать удар. Мы их тёпленькими и возьмём. Пусть они нас возненавидят, а мы их победим в эстафете. Логинов не должен быть на чемпионате мира? Кто это вообще решил? Йоханнес или Тарьей? Алё, Тарьей! У Сашки две личные медали, а у тебя пока только общий успех в смешанной эстафете. А дальше-то что? Не им решать, кому здесь быть.

«С пробами Устюгова полный швах»

По Слепцовой и Устюгову мы привыкли к тому, что такие новости появляются на крупных стартах. По моей информации, с пробами Устюгова полный швах. Не знаю, как мы будем выкручиваться. Я очень рад, что Малышко и Шипулин перестали молчать. У них самое дорогое отнимают, а они всё молчат. Молчуны, блин! Ещё после той истории в Австрии Антон Шипулин надеялся, что всё рассосётся. Ничего не рассосётся, Антон. Ты уже перестал быть олимпийским чемпионом.

«Не страдаю из-за отсутствия главной кнопки»

Две гонки без Губерниева – две медали? В смысле не показывал «Матч ТВ»? Я же всё это как-то комментировал. Илон Маск уже долетает до Марса, а мы до сих пор обращаем внимание на сглазы. Мы не в XIX веке живём. Обратите внимание сами на себя, пожалуйста. Я комментировал эти гонки. Меня слушают сотни тысяч в эфире и столько же потом в повторах. Я не страдаю от отсутствия главной кнопки. Делили без меня эфиры. Если бы делил я, сделал бы это по-другому.

Хотел бы я посмотреть на людей, который обвиняли Виктора Гусева в том, что он не фартовый комментатор. Нам надо меньше заниматься язычеством, а то ощущение, что мы живём при крепостном праве!