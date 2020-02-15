«Российские биатлонисты — переоценённые люди». Почему Губерниев признаёт свою ошибку

Голос российского биатлона Дмитрий Губерниев уверен, что проблемы нашего спорта – это проблемы менталитета. Если бы российские биатлонисты чаще улыбались, то добивались бы лучших результатов и получали бы потом должности в Государственной думе.

В своей откровенной рубрике «Вы уху ели?» Губерниев анализирует неудачи россиян в первых гонках чемпионата мира, защищает Себастиана Самуэльссона и не обращает внимания на Александра Логинова.

«Нам нужен конструктив, а не вопли». Губерниев знает, как спасать российский биатлон Дмитрий снова рубит по родному биатлону с плеча. Честно говорит и про «халявщиков», и про «мамок-нянек», и даже про конфликт с Тихоновым.

«Мы близки к тому, чтобы похоронить команду»

По поводу женского спринта. Старых проиграла минуту и сказала, что это никуда не годится. Куклина проиграла столько же и сказала, что довольна. Мы уже близки к тому, чтобы похоронить команду, так что давайте поищем позитив. Обидно, что на фоне промахов всего мира, наша команда не сориентировалась. Куклина, Старых, Юрлова могут и умеют стрелять. Миронова тоже, но в меньшей степени, хотя она как раз промахнулась меньше всех.



Будем рассчитывать на индивидуальную гонку и эстафету. Чемпионат только стартовал. Конечно, мы понимаем, что из осинки не вырастут апельсинки. Но что-то вкусное может вполне получиться, я в этом убеждён.

«Самуэльссон – думающий спортсмен»

Себастиан Самуэльссон – огромный молодец. Мы обычно защищаем нашу страну, когда тот же Мартен Фуркад или Самуэльссон, скажем, нападают на нас. И зачастую справедливо нападают. Я отношу Себастиана к спортсменам думающим, которые не только умеют следить за очками и секундами, но и знают, что происходит в мире. Я всегда разделял своё отношение к нему как к спортсмену и как к человеку, который порой перегибает.



Но я здесь не буду злорадствовать. Его действительно подставили его же соотечественники. Он оказался как свой среди чужих, чужой среди своих. Он справедливо подверг критике этих людей, и он – красавец.

«Нам надо перестать обвинять норвежцев и французов»

Ещё я хочу сказать, что нам надо перестать бездоказательно обвинять норвежцев в том, что они себе помогают с медициной. Или французов. Есть такая прекрасная русская поговорка: «Не пойман – не вор». Это всё разговоры в пользу бедных. Про кого угодно можно сказать всё что угодно. У меня лично вызывает негатив то, что эти обвинения выдвигают люди, которые сами играли не очень честно, защищая цвета советского и российского спорта. Мягко говоря, это лицемерие с их стороны.

«Мне всё равно, что Логинов не общается с журналистами»

Мне уже давно всё равно на то, что кто-то из биатлонистов отказывается общаться с прессой. Саша Логинов проявляет уважение к зрителям на этапах Кубка мира, здесь он молодец. Но спортсмены, которые ограничивают общение с журналистами, делают хуже сами себе. После спорта начинается другая жизнь. То, что сполна использовал Антон Шипулин. Его слава – это не только его спортивные достижения, а комплекс спортивных историй. Нужно быть, а не казаться. На дворе XXI век. Если ты хочешь быть звездой первой величины, то должен ей являться.



Другой вопрос, что многие наши биатлонисты – люди сильно переоценённые. Переоценённые, прежде всего, мной в своё время. Популярность биатлона такова, что сейчас можно за несколько лет даже не самой удачной карьеры можно обеспечить себе будущее на десятилетия. Тот, кто это не понимает, обедняет себя и свою семью. У него будет меньше денег. И много чего ещё.

«Биатлонисты, кайфаните!»

Закрытость биатлонной сборной – проблема всего нашего спорта, нашего менталитета. Мы не знаем английский язык, мы не умеем общаться. Я тоже слабо говорю по-английски. Но если надо, я всегда готов в прямом эфире норвежского ТВ выходить сухим из воды. Российский спортсмен, который выходит на чемпионат мира, начинает бояться себя и всего, чего угодно. Вы попали в спорт, получайте удовольствие. Вы всегда успеет проиграть. Кайфаните здесь и сейчас! Но нет, мы так не можем. Мы – гордые русские спортсмены. Проиграем, пройдём мимо журналистов и загоним себя в ещё большую яму. А те, кто не хмурится, а улыбается, попадают в Государственную думу и прекрасно себя чувствуют.

«Биатлонисты в России успешнее лыжников». Губерниев снова дал отпор критикам Дмитрий жёстко ответил тем, кто не верит в российский биатлон. И не понял, что случилось с Александром Логиновым в эстафете.

«Устюгов больше не первая величина в лыжах»

Лыжник Сергей Устюгов за год до Олимпиады-2018 был одним из самых популярных спортсменов в стране. Я знаю, что огромное количество журналов выходило на него, но он всем отказывал – и нашим, и иностранцам. Потому что он готовился к Играм. А в итоге он не поехал на Олимпиаду. И появился Большунов. Сейчас Устюгов – не первая величина в лыжах. И вообще не факт, что вернётся туда. Надо ковать железо, пока горячо. Дорога ложка к обеду. Вот и всё. Завтра может не быть. Надо делать работу здесь и сейчас, не надо откладывать всё в долгий ящик. У нас нет культуры поиска денег себе на занятия, поиска спонсоров. У нас есть регионы, есть бюджет. И этого, как считают спортсмены, вполне достаточно.