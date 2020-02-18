Биатлон. Чемпионат мира 2020. Женская индивидуальная гонка. Девушки, только попадите! LIVE

Расписание чемпионата мира по биатлону — 2020. Полный календарь



Медальный зачёт чемпионата мира по биатлону — 2020. Все награды



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*** 16:15. Онлайн женской индивидуальной гонки на ЧМ-2020 читайте ПО ССЫЛКЕ ***

ОНЛАЙН ДНЯ

10:00. Доброе утро, уважаемые поклонники биатлона! Соскучились по гонкам всего за один выходной? Так он уже пролетел, и чемпионат мира в Антхольце сегодня продолжится женской индивидуальной гонкой на 15 км. Судя по тому, как наши биатлонистки провели пасьют — тоже гонку с четырьмя рубежами, и стрельба постепенно налаживается, и скорость достаточно неплохая. Главное, чтобы теперь всё сошлось. За нашу команду побегут те же девушки, что в связке спринт/пасьют: Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ирина Старых.