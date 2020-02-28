Халили и Латыпов спасли сборную России в эстафете. А на ЧМ тренеры поставить их испугались

С таким рвением Карим Халили мог завоевать медаль чемпионата мира, но тренерский штаб решил не рисковать. Ох и зря!

Дорога ложка к обеду. Российские биатлонисты Карим Халили и Эдуард Латыпов и рады были бы похлебать эстафетные щи на чемпионате мира, но вместо них тренеры усадили за стол Евгения Гараничева и Никиту Поршнева. Те, в свою очередь, так «наелись» на трассе Антхольца, что фактически лишили сборную России шансов на пьедестал.

Конечно, никто никогда не узнает, как бы выступила сборная России, не испугайся тренеры доверить один из этапов молодому Халили. Зато доподлинно известно, что всего через пять дней после эстафеты в Антхольце Саид Каримулла совершил настоящий подвиг и сумасшедшим усилием воли затащил сборную России на пьедестал чемпионата Европы.

Показав тот самый русский характер, которого так не хватало нашим мужикам в Антхольце.

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Тренеры не поверили в Халили

Чемпионат Европы стартовал в Раубичах спустя всего три дня после окончания чемпионата мира. Несмотря на это, в Беларусь отправились многие участники соревнований в Италии. В сборной России такому испытанию подверглись Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев. Карим Халили и Кристина Резцова также находились в расположении сборной России в Антхольце, но на старт так и не выходили.

Любопытно, что во время чемпионата планеты куда больше недовольства у болельщиков и специалистов вызывало отсутствие в гонках Кристины, а её знаменитая мама Анфиса даже советовала дочери сменить гражданство. На контрасте призывы дать шанс Халили выглядели спокойными и осторожными. И почти в каждом звучали слова «риск» и «перспектива». С первых гонок чемпионата мира шли разговоры, что Халили планируют поставить в эстафету, а результаты других российских биатлонистов только убеждали в обоснованности этой идеи. Однако в последний момент в заявке вместо Халили оказался Гараничев, по известным причинам не бегавший эстафеты на чемпионатах мира четыре года.

А после неубедительного выступления Евгения появилось искушение пофантазировать на тему «а что, если бы у тренеров хватило мужества рискнуть».

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Латыпов дарит надежду

Роскошный серебряный финиш Халили в смешанной эстафете на чемпионате Европы добавил вистов тем, кто настаивал на его кандидатуре в командной гонке в Антхольце. Понятно, что общего у этих турниров мало: и уровень ответственности разный, и качество соперников, и даже состояние трассы. Но даже со всеми скидками Карим показал на своём последнем этапе нечто невероятное. Он и Эдуард Латыпов буквально спасли от неудачи сборную России.

Состав команды в смешанной эстафете выглядел многообещающим, но выступление Кристины Резцовой и Виктории Сливко повергло в уныние. Кристина с трудом избежала штрафного круга на «лёжке», да и по скорости сильно проигрывала лидерам. Виктория Сливко допустила не четыре, а три промаха, но добавила к отставанию сборной России ещё полминуты. Эдуард Латыпов ушёл на дистанцию девятым, проигрывая лидеру 1 минуту 20 секунд. Эдуард взял один дополнительный патрон, очень хорошо смотрелся ходом и стал лучшим на своём этапе. Ему удалось отыграть у лидеров те же 30 секунд, которые проиграла Сливко, а на последнем круге Латыпов «съел» уставшего норвежца и вернул Россию в борьбу за награды.

Вот это наш Карим!

Сразу оговоримся, что своими серебряными медалями Резцова и Сливко обязаны Латыпову ничуть не меньше, чем Халили, но, во-первых, Эдуард и раньше показывал себя классным эстафетным бойцом, а во-вторых, свой шанс, пусть и маленький, у него в Антхольце был. Халили ушёл в гонку одновременно с норвежцем Андерсеном, снискавшим славу одного из быстрейших лыжников Кубка IBU. От лидирующей связки украинца Дмитрия Пидручного и белоруса Сергея Бочарникова их отделяло почти 50 секунд.

После первой стрельбы Халили и Андерсен подтянулись к сборным Украины и Беларуси, но судьбу золота решила «стойка». Чемпион мира 2019 года Пидручный хладнокровно расстрелял все мишени и превратил заключительные два километра в круг почёта. А вот опытнейший Бочарников дрогнул и зашёл на штрафной круг. Таким образом, на серебро и бронзу претендовали Россия, Норвегия и Беларусь. Халили идеально выбрал момент для атаки и, пока соперники боролись за позицию, ушёл вперёд. Андерсен организовал-таки погоню, но было поздно. Кстати, Норвегию после финиша дисквалифицировали за неправильное поведение Андерсена, но затем восстановили в правах и вернули бронзу.

К счастью, Халили успел вовремя создать отрыв и в тактических играх оппонентов участия не принимал. Его финиш получился очень эффектным и по-настоящему обрадовал российских болельщиков. И не надо сейчас про уровень соперников, состояние трассы и статус турнира. Никто и не говорит, что Халили проделал бы такой же трюк с Бё и Фуркадом. Но с таким характером он реально мог пригодится сборной России в эстафете в Антхольце.

Глядишь, и призёром чемпионата мира бы стал.