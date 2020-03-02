Виктор Бутаков выиграл для страны первую медаль чемпионата мира по биатлону и стал прообразом героя детектива. Но умер всеми забытый.

Сломал лыжу и промазал шесть раз. Как Бутаков стал первым биатлонным героем СССР

2 марта 1958 года в Австрии состоялся первый в истории чемпионат мира по биатлону. В программе соревнований была… всего одна гонка. Но сборная СССР без наград не осталась. И это был настоящий подвиг, так как команда собралась чуть ли не перед самым стартом турнира!

Чемпионат из одной гонки

В программе первого чемпионата мира значилась только индивидуальная гонка на 20 км с четырьмя огневыми рубежами. Круг был непрерывным, а мишени расположены в четырёх местах на разном расстоянии: 250, 200, 150 и 100 метров. На первых трёх рубежах спортсмены стреляли лёжа, на последнем – стоя. Промах карался двумя штрафными минутами, а не одной, как сейчас.

В СССР первая биатлонная гонка по международным правилам была проведена 9 января 1958 года. За два месяца до чемпионата мира! Тот старт в Яхроме стал первым этапом отбора в национальную команду. Кстати, в советской прессе слово «биатлон» тогда не практиковалось. В лучшем случае – зимнее двоеборье, а обычно просто «лыжные гонки со стрельбой».

В конце января в Кавголово состоялась гонка представителей вооружённых сил СССР и Финляндии, в которой участвовали претенденты на участие в чемпионате мира, а в феврале – чемпионат страны в Отепя, по итогам которого и был сформирован окончательный состав сборной на чемпионат мира. Впрочем, была и ещё одна отборочная гонка на Спартакиаде вооружённых сил. Она должна была подтвердить правильность окончательного выбора.

Победить и умереть. Почему в СССР скрывали смерть олимпийского чемпиона О гибели первого советского лыжника, выигравшего Олимпиаду, долго умалчивали. И лишь много лет спустя стало ясно, почему появилась тайна.

Первый биатлонный герой СССР

В четвёрку спортсменов, отправившихся на первый чемпионат мира, попал Виктор Бутаков, представитель Свердловской области, в Яхроме не бежавший. Но в трёх других гонках он дважды был вторым, а Спартакиаду выиграл.

Вместе с ним в состав вошли: Дмитрий Соколов, Валентин Пшеницын и Александр Губин – первый в истории чемпион СССР. Тренеров сборной спортсмены увидели только непосредственно перед вылетом в Австрию. Ими были наставник по лыжной подготовке Николай Галкин и тренер по стрельбе Иван Гнездилов, работавший с классическими стрелками из винтовки.

Для Бутакова чемпионат мира начался со сломанной на первой же тренировке лыжи. Отличный лыжник, он первым отправился на заваленную снегом трассу, концом лыжи попал в сугроб и остался без части инвентаря. Но в то время почти все бежали на одинаковых лыжах, да и запасные пары у советских спортсменов были с собой, так что проблему решили быстро.

И в гонке именно Виктор Бутаков стал лучшим из четвёрки советских участников. Он допустил всего шесть промахов. Да-да, всего шесть! Пшеницын бежал медленнее и допустил семь промахов, а показавшие отличную скорость Александр Губин и Дмитрий Соколов не закрыли 10 и 11 мишеней соответственно.

Проценты с золотой медали. Победе Николая Круглова — 40 лет В биатлонной олимпийской гонке 1976 года должен был победить Тихонов, а победил Круглов. Полученное золото он выгодно вложил в своего сына.

И если бы та гонка проводилась по современным правилам, когда за промах накидывается минута, а на две, Бутаков стал бы первым в истории советским чемпионом мира. Но тогда в Зальфельдене он финишировал третьим, проиграв шведам Адольфу Виклунду и Олле Гуннериусону. От чемпиона Бутаков отстал всего лишь на минуту.

Единственное спортивное издание страны «Советский спорт» уделило «зимнему двоеборью» коротенькую заметку, в которой основное внимание обращалось на сложные погодные условия и слабую стрельбу участников из СССР. Естественно, по возвращении домой дифирамбы участникам чемпионата мира никто не пел. И неважно, что они к турниру почти не готовились.

А иностранные журналисты были удивлены скоростью советских спортсменов. В зарубежной прессе также отмечали, что у биатлонистов СССР были самые обычные винтовки Мосина, тогда как шведы стреляли из более приспособленного для спорта оружия.

Виктор Бутаков Фото: ru.wikipedia.org

Забыт и кремирован

Бутакову, проторившему дорожку к медалям, больше не удалось поучаствовать в крупнейших турнирах – чемпионатах мира и Олимпиаде. Он проигрывал конкуренцию внутри страны из-за слабой стрельбы, хотя ногами ещё мог показывать высокую скорость.

После того как первого советского призёра чемпионатов мира не взяли в сборную на Олимпиаду в Скво-Вэлли, он завершил спортивную карьеру. Есть сведения, что до 1976 года он работал тренером по лыжным гонкам в родной Свердловской области, а потом про него все забыли.

Даже смерть Бутакова прошла незамеченной.

Пока за дело не взялись журналисты из Екатеринбурга, дата смерти биатлониста была неизвестна. Но в конце концов удалось установить, что умер он 19 июня 1997 года. Тело было кремировано. А где именно произведено захоронение – неизвестно.

А ведь именно Бутаков стал прообразом героя детективного рассказа «Биатлон». Во всяком случае, главный герой был полным тёзкой советского спортсмена.

«Список русских биатлонистов открывал Виктор Бутаков, рождённый в каком-то неизвестном здесь никому Барнауле, а теперь «военнослужащий из Москвы, 21 год, чемпион мира в командной гонке, обладатель Кубка мира прошлого года, лидер Кубка мира нынешнего года, чемпион СССР, холост, увлекается музыкой, владеет английским языком», — именно так описывается доблестный герой, который по сюжету был похищен иностранной разведкой.

Авторы рассказа говорили, что совпадение имени – случайность. Но даже если так, они невольно напомнили всем о том, кто стал первым советским героем в мире биатлона.