Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Статьи /

Биатлон, Кубок мира 2019-2020: женский спринт, онлайн-трансляция 05 марта 2020

Лариса Куклина
«Чемпионат»
Биатлон. Кубок мира. 7-й этап. Женский спринт. Сборная России реабилитируется за ЧМ? LIVE
Первый после чемпионата мира в Антхольце этап Кубка мира стартует в Чехии. Без болельщиков. Новости, фото, фишки — в онлайне дня.
Биатлон / Кубок мира 0

Кубок мира по биатлону 2019-2020. Общий зачёт. Мужчины. Женщины

Расписание Кубка мира по биатлону 2019-2020

ГОНКИ ДНЯ

*** 19:35. Текстовую трансляцию женского спринта читайте по ССЫЛКЕ***

ОНЛАЙН ДНЯ

13:00. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Соскучились? Сегодня в чешском Нове-Месте стартует седьмой этап Кубка мира по биатлону. После заполненных трибун на чемпионате мира в Антхольце странно будет смотреть на пустые трибуны в Чехии. Но коронавирус внёс свои коррективы — здоровье превыше всего. Сегодня в программе — женский спорт на 7,5 км. Начало гонки — в 19:35 мск. Сборная России будет представлена таким составом: Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Кристина Резцова и Ульяна Кайшева.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020