Биатлон. Кубок мира. 7-й этап. Женский спринт. Сборная России реабилитируется за ЧМ? LIVE
Первый после чемпионата мира в Антхольце этап Кубка мира стартует в Чехии. Без болельщиков. Новости, фото, фишки — в онлайне дня.
Кубок мира по биатлону 2019-2020. Общий зачёт. Мужчины. Женщины
Расписание Кубка мира по биатлону 2019-2020
ГОНКИ ДНЯ
*** 19:35. Текстовую трансляцию женского спринта читайте по ССЫЛКЕ***
ОНЛАЙН ДНЯ
13:00. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Соскучились? Сегодня в чешском Нове-Месте стартует седьмой этап Кубка мира по биатлону. После заполненных трибун на чемпионате мира в Антхольце странно будет смотреть на пустые трибуны в Чехии. Но коронавирус внёс свои коррективы — здоровье превыше всего. Сегодня в программе — женский спорт на 7,5 км. Начало гонки — в 19:35 мск. Сборная России будет представлена таким составом: Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Кристина Резцова и Ульяна Кайшева.
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