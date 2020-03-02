Биатлон оставили без зрителей. А надо было отменять совсем – спортсмены под угрозой!

Коронавирус добрался и до биатлона. Самый посещаемый этап Кубка мира пройдёт без зрителей. В Нове-Место на трибуны стадиона обычно приходят более 100 тысяч болельщиков, а в этом году рекорд должен был быть побит. Но не судьба. Власти Чехии приняли непростое решение не пускать на трибуны зрителей, чтобы не способствовать распространению вируса.
Однако, позаботившись о зрителях, организаторы забыли о самих биатлонистах, которые всего лишь неделю назад приехали из главного очага распространения вируса в Европе – Италии.
Фуркад как никогда прав
Лидер Кубка мира француз Мартен Фуркад одним из первых выразил своё негодование произошедшим. Проводящий блестящий сезон Мартен наверняка хотел разделить радость от выступлений в Чехии с тысячами болельщиков, но в итоге будет бегать по пустому стадиону. А ещё Фуркад очень резонно объяснил непоследовательность действий чешских властей.
«Нестыковки из-за коронавируса продолжаются. Чешские болельщики не смогут посетить этап Кубка мира в Нове-Место, но нет никаких проблем с тем, что приедут все биатлонисты, несмотря на то что все мы были в Италии меньше двух недель назад (семь дней)».
Мартен сознательно сказал именно о сроке менее двух недель, потому что 14 дней – инкубационный период коронавируса. То есть, сейчас ещё существует вероятность, что кто-то из биатлонистов может приехать в Нове-Место заражённым. Почему организаторы не учитывают тот факт, что спортсмены находятся под угрозой, совершенно непонятно.
Губерниев поддержал Мартена
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев также максимально адекватно оценил ситуацию. Удивительное дело! Губерниев и Фуркад, которые не всегда ладят и часто высказывают противоположные мысли, сошлись в едином мнении.
«А вот хочется понять: болельщиков в Чехии на биатлон не пустят, но город не закрыт, куча людей всё же могут приехать, соревнования по биатлону пройдут без зрителей, но контакты с жителями Нове-Место и с гостями города, спортсменами, журналистами и т. д. будут. Так коронавирус не может распространяться? Интересненько. И прав Фуркад, мы же все были на севере Италии всего неделю назад».
«Как секс без оргазма»
А чешский биатлонист Михал Крчмарж, пожалуй, выиграл приз за самую яркую цитату дня. Призёру Олимпийских игр и чемпионата мира особенно обидно, что домашний этап пройдёт без его родных болельщиков. Михал подобрал очень мощное сравнение для описания ситуации.
«Найдите разницу! Правильный ответ выигрывает! Пытаюсь понять и принять решение правительства… Пока мне это не удалось. Я также пытался найти какое-нибудь сравнение, которое опишет гонки в Нове-Место без болельщиков… И нашёл: это будет как секс без оргазма!»
Этап в Чехии надо было полностью отменять
И это лишь несколько ярких цитат биатлонных людей. Волна негодования только начинается. В Чехии решили обойтись полумерами – и этап не отменять, и сделать вид, что заботятся о безопасности болельщиков. Но такие промежуточные решения обычно плохо работают. В данной ситуации гораздо разумнее было бы полностью отменить гонки на этой неделе в Нове-Место.
Прибывшие из Италии спортсмены, тренеры, сервисёры, журналисты – уже большая группа риска. А ведь именно они создают шоу, на которое приходят сотни тысяч зрителей. И, как правильно заметил Губерниев, многие болельщики всё равно приедут в Чехию и проведут неделю в плотной тусовке недалеко от стадиона. Не хочется верить, что чешские власти поставили возможные убытки от отмены этапа выше здоровья спортсменов.
Да и вообще, кому нужен спорт без зрителей? Неужели беготня по пустому стадиону будет способствовать популяризации и развитию биатлона?
Пожалуй, единственный, кто выиграет в этой ситуации – это Александр Логинов. Теперь в его сторону точно не будет свиста с трибун. Но это так, грустная шутка.
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