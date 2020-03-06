Логинов может досрочно завершить Кубок мира из-за болельщиков. Это проявление слабости

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов продолжает страдать за давний проступок.
После неприятных слов в его адрес от соперников и обыска на чемпионате мира россиянин столкнулся ещё и с гневом болельщиков. Зрители на трибунах освистывали его во время чемпионата мира, мешали сосредоточиться во время стрельбы, что в биатлоне вообще считается дикостью. А теперь из-за них лидер сборной России не хочет ехать на последний этап Кубка мира в Осло, то есть может досрочно завершить выступление в Кубке мира в текущем сезоне.
Неужели лидер сборной России всё-таки сломается под натиском критиков?
«Если откажется, я пойму»
Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев в интервью сайту «Матч ТВ», говоря о перспективах Логинова, признал высокую вероятность, что россиянину придётся пропустить норвежский этап Кубка мира.
«По Логинову сложно говорить, потому что он, возможно, пропустит этап в Хольменколлене. Причина? Психология. Из-за некорректного поведения норвежской трибуны, освиставшей его в Антерсельве. Немцы в этом тоже поучаствовали. По большому счёту позиции Логинова в зачёте Кубка мира пропуск этапа сильно не навредит, но какие-то действия с его стороны допустимы. Если откажется, я пойму, во всяком случае».
Причём нельзя сказать, что это сенсационная информация от главы тренерского штаба россиян. Об этом говорил и личный тренер Логинова Александр Касперович, который тоже с пониманием относится к сложившейся ситуации.
И Хованцев, и Касперович говорили, что старались не лезть в голову спортсмену и доверились его решению. А может быть, стоило попытаться как-то повлиять, хотя бы намекнуть, что пропуск этапа ничего не изменит. По крайней мере, в лучшую сторону. А в худшую – легко. Причём не только с точки зрения потери очков и призовых.
Вся команда хотела сняться с масс-старта в поддержку Логинову
Хованцев также рассказал, что вся сборная России была готова сняться с гонки с общего старта на чемпионате мира в Антхольце в знак поддержки Александра. Это похвально и вызвало бы серьёзный резонанс. По сути, это был бы бойкот всему IBU со стороны России на глазах у большой аудитории на трибунах и у экранов телевизора.
Тогда на эмоциях это было бы оправданно. Когда к тебе два раза за ночь приходит полиция в день гонок, психологически надломиться может даже самый сильный спортсмен. И такой жест со стороны команды говорит о том, что в сборной России хорошая атмосфера. По крайней мере, среди спортсменов.
Не сдаваться!
Сейчас же, когда эмоции утихли, Логинову вряд ли стоит пропускать этап. Надо собрать волю в кулак и поехать в Осло, чтобы доказать всем, что он не собирается уходить из биатлона из-за группы норвежских болельщиков, позволяющих себе хамское поведение на трибунах. Пропуск гонок будет расценен критиками Логинова как проявление слабости. И зачем давать им в руки козырь?
В прошлом году Саша доказал, что способен бороться за «Большой хрустальный глобус», в этом – стал чемпионом мира. Зачем останавливаться? И соперники, и злопыхатели среди зрителей будут только рады уходу. Куда больше их разозлят новые старты и новые успехи.
В следующем сезоне, когда исчезнут последствия травм, Логинов, скорее всего, вновь будет очень силён. И чтобы бороться с Бё за «глобус», всё равно придётся ехать в Норвегию и противостоять местным болельщикам. Так что лучше подготовиться сейчас. Тем более что существует вероятность, что этап Кубка мира в Осло пройдёт вообще без зрителей из-за угрозы распространения эпидемии коронавируса. И тогда решение Логинова будет выглядеть совсем странно.
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