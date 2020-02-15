Иностранные журналисты по-хамски накинулись на Логинова. Россиянин заставил их замолчать

Победа Александра Логинова в спринте вызвала самую разную реакцию. Российские болельщики и журналисты светились от радости вместе с президентом СБР Владимиром Драчёвым, который после церемонии награждения побежал обнимать Александра.
А вот иностранцы были ужасно расстроены. Тарьей Бё и Себастиан Самуэльссон вообще сказали, что не хотят больше видеть Логинова в мировом биатлоне. А настоящий «огонь» был дальше на пресс-конференции тройки призёров. Хотя началось всё с безобидных вопросов от представителя IBU.
— Александр, насколько сложно было распределить силы по дистанции грамотно?
— Я не смотрел гонку до того, как стартовал сам. Думал только о том, как сделать ноль на стрельбе, потому что в Антхольце очень сложно стрельбище. Надо было просто отработать чисто.
— В начале сезона вы были хороши «ногами». Потом было движение вниз. Когда вы поняли, что стали вновь набирать форму?
— Полтора месяца у меня были серьёзные проблемы с локтем и спиной. Последнее время я смог выполнять нагрузку в полном объёме. К счастью, к началу чемпионата мира ко мне вернулась моя прежняя скорость. Наша команда готовилась к турниру в Риндау. Всё было просто замечательно, отличные условия, так что грех было этим не воспользоваться.
— Насколько вам помогло то, что вы стартовали позже основных конкурентов?
— Нет, не думаю. Мне показалось, что трасса была примерно в одном состоянии, так что все были в равных условиях.
— Как вам удалось так здорово пройти последний круг?
— Я получал информацию. Спасибо всей команде, которая помогла мне выиграть медаль. Но если честно, то на последнем круге я просто думал о жене и о дочери. Я просто очень хочу уже домой. Наверное, поэтому мне удалось так быстро пробежать этот круг.
А потом пошли вопросы уже не от официальных лиц IBU. Норвежский журналист начал с вопроса Мартену Фуркаду, спросив, что должен сделать Логинов, чтобы заслужить его прощения. Надо отдать должное французу, который высказался корректно и призвал фокусироваться на спорте, а не допинге. Единственное, подколол Александра за незнание английского, из-за чего им сложно общаться.
А потом этот же журналист NRK обратился к россиянину.
— Александр, вы же отсидели два года за ЭПО. Норвежские биатлонисты жёстко прошлись по вам сегодня. Как вы воспринимаете такую критику?
— Я не читал критику моих норвежских коллег. А по поводу того, что я не очень коммуникабелен…Я уже много раз говорил, что с удовольствием пообщаюсь со спортсменами на любые темы. Никаких проблем тут вообще нет. Но я не президент страны, чтобы собирать отдельную пресс-конференцию. А так я всегда за общение со спортсменами. Я думаю, что они меня хорошо поймут после таких разговоров.
А потом слово взял ещё один журналист и задал откровенно хамский вопрос Логинову. Саша ответил очень достойно, чем сорвал аплодисменты и громкий смех в зале у тех, кто всё понял.
— Александр, почему мы вообще должны вам верить? Чем вы это заслужили и сколько вообще допинг-тестов вы сдали в этом сезоне?
— Я могу прямо сейчас зайти в эту программу и показать вам. Но могу вам и так сказать, что от 12 до 16 тестов я сдал. Всем интересующимся спортсменам я могу сказать, что мы с женой недавно расширили свою жилплощадь. С большим удовольствием приглашу любого спортсмена. Хоть 365 дней в году пусть живут у меня. Вот чуть ли не на соседней кровати. Но не на одной, а то жена не поймёт.
После такого ответа вопросов у иностранцев больше не было. Логинов изящно заставил всех замолчать, а представители зарубежной прессы побрели на свои место в расстроенных чувствах. Не такого исхода они ожидали.
- 15 февраля 2020
-
20:45
-
20:25
-
20:15
-
19:48
-
19:30
-
19:15
-
19:13
-
19:00
-
18:52
-
18:51
-
18:46
-
18:45
-
18:36
-
18:31
-
18:24
-
18:18
-
18:06
-
18:02
-
17:55
-
17:48
-
17:44
-
17:35
-
17:24
-
17:12
-
16:41
-
16:39
-
16:27
-
16:11
-
15:57
-
15:27
-
15:13
-
14:51
-
14:39
-
14:20
-
13:51