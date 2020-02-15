Иностранные журналисты по-хамски накинулись на Логинова. Россиянин заставил их замолчать

Победа Александра Логинова в спринте вызвала самую разную реакцию. Российские болельщики и журналисты светились от радости вместе с президентом СБР Владимиром Драчёвым, который после церемонии награждения побежал обнимать Александра.

А вот иностранцы были ужасно расстроены. Тарьей Бё и Себастиан Самуэльссон вообще сказали, что не хотят больше видеть Логинова в мировом биатлоне. А настоящий «огонь» был дальше на пресс-конференции тройки призёров. Хотя началось всё с безобидных вопросов от представителя IBU.

Всем назло и вопреки! Российский биатлонист Логинов вырвал золото чемпионата мира Ох, уж этот российский спорт! Удивительная победа в самый чёрный для биатлона день.

— Александр, насколько сложно было распределить силы по дистанции грамотно?

— Я не смотрел гонку до того, как стартовал сам. Думал только о том, как сделать ноль на стрельбе, потому что в Антхольце очень сложно стрельбище. Надо было просто отработать чисто.



— В начале сезона вы были хороши «ногами». Потом было движение вниз. Когда вы поняли, что стали вновь набирать форму?

— Полтора месяца у меня были серьёзные проблемы с локтем и спиной. Последнее время я смог выполнять нагрузку в полном объёме. К счастью, к началу чемпионата мира ко мне вернулась моя прежняя скорость. Наша команда готовилась к турниру в Риндау. Всё было просто замечательно, отличные условия, так что грех было этим не воспользоваться.



— Насколько вам помогло то, что вы стартовали позже основных конкурентов?

— Нет, не думаю. Мне показалось, что трасса была примерно в одном состоянии, так что все были в равных условиях.

Российский биатлонист Логинов стал чемпионом мира в спринте! Удивительная победа! Видео Мартен Фуркад поздравил его одним из первых.

— Как вам удалось так здорово пройти последний круг?

— Я получал информацию. Спасибо всей команде, которая помогла мне выиграть медаль. Но если честно, то на последнем круге я просто думал о жене и о дочери. Я просто очень хочу уже домой. Наверное, поэтому мне удалось так быстро пробежать этот круг.



А потом пошли вопросы уже не от официальных лиц IBU. Норвежский журналист начал с вопроса Мартену Фуркаду, спросив, что должен сделать Логинов, чтобы заслужить его прощения. Надо отдать должное французу, который высказался корректно и призвал фокусироваться на спорте, а не допинге. Единственное, подколол Александра за незнание английского, из-за чего им сложно общаться.

А потом этот же журналист NRK обратился к россиянину.



— Александр, вы же отсидели два года за ЭПО. Норвежские биатлонисты жёстко прошлись по вам сегодня. Как вы воспринимаете такую критику?

— Я не читал критику моих норвежских коллег. А по поводу того, что я не очень коммуникабелен…Я уже много раз говорил, что с удовольствием пообщаюсь со спортсменами на любые темы. Никаких проблем тут вообще нет. Но я не президент страны, чтобы собирать отдельную пресс-конференцию. А так я всегда за общение со спортсменами. Я думаю, что они меня хорошо поймут после таких разговоров.



А потом слово взял ещё один журналист и задал откровенно хамский вопрос Логинову. Саша ответил очень достойно, чем сорвал аплодисменты и громкий смех в зале у тех, кто всё понял.

Логинов — о критике: я не президент страны, чтобы собирать отдельную пресс-конференцию

— Александр, почему мы вообще должны вам верить? Чем вы это заслужили и сколько вообще допинг-тестов вы сдали в этом сезоне?

— Я могу прямо сейчас зайти в эту программу и показать вам. Но могу вам и так сказать, что от 12 до 16 тестов я сдал. Всем интересующимся спортсменам я могу сказать, что мы с женой недавно расширили свою жилплощадь. С большим удовольствием приглашу любого спортсмена. Хоть 365 дней в году пусть живут у меня. Вот чуть ли не на соседней кровати. Но не на одной, а то жена не поймёт.



После такого ответа вопросов у иностранцев больше не было. Логинов изящно заставил всех замолчать, а представители зарубежной прессы побрели на свои место в расстроенных чувствах. Не такого исхода они ожидали.