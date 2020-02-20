Норвежские болельщики совсем обнаглели! Логинова освистали и назвали «гнилым чемпионом»

А норвежские биатлонисты обвиняют во всём Россию. Ребята, у вас совесть вообще есть?

Вопиющий случай произошёл на чемпионате мира по биатлону в Антхольце. Российского биатлониста Александра Логинова, ставшего несколько дней назад чемпионом мира, освистали норвежские болельщики на старте индивидуальной гонки. Более того, на стрельбе каждый промах россиянин норвежцы встречали бурной овацией и радостными криками. На биатлонных соревнованиях такое поведение выходит за все грани разумного.

Норвежцы перешли черту и не стоит делать скидок на то, в каком состоянии они могли находиться в этот момент. В так называемой «пьяной палатке» хорошо проводят время фанаты из самых разных стран, но остальные вели себя сдержанно и в целом прилично. Норвежцы же попросту обнаглели!

«Эмоции после медалей могли сыграть негативную роль». Логинов зря стал чемпионом мира? Россиянин провалил индивидуальную гонку, потому что был слишком счастлив?

После окончания индивидуальной гонки норвежский биатлонист Кристиансен дал комментарий изданию Dagbladet, в котором высказал несколько удивительных мыслей.



«Я слышал, что Логинова освистали. Бьюсь об заклад, что кто-то из немцев не особо доволен тем, что он выступает здесь. Но нас освистывали в России, когда мы поражали мишени. Они отвечают здесь той же монетой».



Во-первых, Кристиансен сначала перевёл вину за свист на немецких болельщиков, не сказав ни слова о своих соотечественниках. Могу сказать, что некоторые немецкие фанаты действительно могли посвистывать в адрес Логинова, но поверьте, львиная доля свиста и радости от промахов россиянина исходила именно от норвежских любителей биатлона.

«То чувство, когда рыжий из «Иванушек» лучше рыжего астматика». В России смеются над Бё Йоханнес Бё окончательно потерял уважение российских болельщиков. Над ним шутят и желают поражения.

Во-вторых, Ветле Шоста зачем-то приплёл сюда и Россию, заявив, что норвежцев освистывали в нашей стране во времена проведения этапов Кубка мира. Любой, кто был на тех соревнованиях в Тюмени, Ханты-Мансийске, подтвердит вам, что ничего подобного не было даже в помине. Наши болельщики тепло встречали всех спортсменов, а тех же норвежцев всегда ждали толпы поклонников на выходе со стадиона.



Потрясающее лицемерие! И это мы говорим о биатлонисте, который ходил в футболке с изображением президента России Владимира Путина.

«Вы что, охренели там совсем?» Губерниев набросился на критиков Логинова Норвежских биатлонистов он хочет «взять тёпленькими».

«Это последствие действий Логинова»

Тарьей Бё категорически отказался комментировать произошедшее на трибунах стадиона в Антхольце. Норвежец до сих отходит от тысяч комментариев российских болельщиков в своих социальных сетях. Зато его соотечественник Йоханнес Дале с удовольствием поддержал подобную реакцию фанатов.



«Думаю, ему следует принять это в качестве последствий своих действий. Ему наверняка это неприятно, но я понимаю реакцию публики».

Иностранные журналисты по-хамски накинулись на Логинова. Россиянин заставил их замолчать Победа россиянина Александра Логинова в спринте на чемпионате мира заставила зарубежную прессу перейти грань в общении.

«Логинов – гнилой чемпион»

Само норвежское издание Dagbladet высказалось ещё наглее. А если говорить прямо, то просто по-хамски.



«Было тупо, когда финал Кубка мира проводился в допинговой России. И смотрите, к чему это привело – теперь у нас есть этот гнилой чемпион. Победа Логинова выглядит как несправедливость. И мы больше не дадим русским обманывать нас. Они обманут только сами себя. С ними соревноваться больше никто не хочет».

«Плачьте, сёстры Бё, плачьте!» Российские фанаты накинулись на норвежцев, защищая Логинова Болельщики сборной России по биатлону хотят, чтобы Йоханнес и Тарьей Бё ответили за свои слова.

Бессовестные

Норвежские болельщики совсем потеряли совесть и просто портят настоящую биатлонную атмосферу на стадионах, которая формировалась годами. Если норвежцы таким образом хотят показать свою нетерпимость к использованию допинга, то почему не освистывают Терезу Йохауг и Мартина Сундбю в лыжных гонках. Или Денизу Херманн, которая также выигрывает медали на этом чемпионате мира.



В российском спорте и России в целом масса проблем. Это глупо отрицать.



Но ещё глупее считать, что в Европе-то всё идеально



Кажется, там процветают ложь и лицемерие. И это ничем не лучше допинга.