Норвежские болельщики совсем обнаглели! Логинова освистали и назвали «гнилым чемпионом»

Вопиющий случай произошёл на чемпионате мира по биатлону в Антхольце. Российского биатлониста Александра Логинова, ставшего несколько дней назад чемпионом мира, освистали норвежские болельщики на старте индивидуальной гонки. Более того, на стрельбе каждый промах россиянин норвежцы встречали бурной овацией и радостными криками. На биатлонных соревнованиях такое поведение выходит за все грани разумного.
Норвежцы перешли черту и не стоит делать скидок на то, в каком состоянии они могли находиться в этот момент. В так называемой «пьяной палатке» хорошо проводят время фанаты из самых разных стран, но остальные вели себя сдержанно и в целом прилично. Норвежцы же попросту обнаглели!
После окончания индивидуальной гонки норвежский биатлонист Кристиансен дал комментарий изданию Dagbladet, в котором высказал несколько удивительных мыслей.
«Я слышал, что Логинова освистали. Бьюсь об заклад, что кто-то из немцев не особо доволен тем, что он выступает здесь. Но нас освистывали в России, когда мы поражали мишени. Они отвечают здесь той же монетой».
Во-первых, Кристиансен сначала перевёл вину за свист на немецких болельщиков, не сказав ни слова о своих соотечественниках. Могу сказать, что некоторые немецкие фанаты действительно могли посвистывать в адрес Логинова, но поверьте, львиная доля свиста и радости от промахов россиянина исходила именно от норвежских любителей биатлона.
Во-вторых, Ветле Шоста зачем-то приплёл сюда и Россию, заявив, что норвежцев освистывали в нашей стране во времена проведения этапов Кубка мира. Любой, кто был на тех соревнованиях в Тюмени, Ханты-Мансийске, подтвердит вам, что ничего подобного не было даже в помине. Наши болельщики тепло встречали всех спортсменов, а тех же норвежцев всегда ждали толпы поклонников на выходе со стадиона.
Потрясающее лицемерие! И это мы говорим о биатлонисте, который ходил в футболке с изображением президента России Владимира Путина.
«Это последствие действий Логинова»
Тарьей Бё категорически отказался комментировать произошедшее на трибунах стадиона в Антхольце. Норвежец до сих отходит от тысяч комментариев российских болельщиков в своих социальных сетях. Зато его соотечественник Йоханнес Дале с удовольствием поддержал подобную реакцию фанатов.
«Думаю, ему следует принять это в качестве последствий своих действий. Ему наверняка это неприятно, но я понимаю реакцию публики».
«Логинов – гнилой чемпион»
Само норвежское издание Dagbladet высказалось ещё наглее. А если говорить прямо, то просто по-хамски.
«Было тупо, когда финал Кубка мира проводился в допинговой России. И смотрите, к чему это привело – теперь у нас есть этот гнилой чемпион. Победа Логинова выглядит как несправедливость. И мы больше не дадим русским обманывать нас. Они обманут только сами себя. С ними соревноваться больше никто не хочет».
Бессовестные
Норвежские болельщики совсем потеряли совесть и просто портят настоящую биатлонную атмосферу на стадионах, которая формировалась годами. Если норвежцы таким образом хотят показать свою нетерпимость к использованию допинга, то почему не освистывают Терезу Йохауг и Мартина Сундбю в лыжных гонках. Или Денизу Херманн, которая также выигрывает медали на этом чемпионате мира.
В российском спорте и России в целом масса проблем. Это глупо отрицать.
Но ещё глупее считать, что в Европе-то всё идеально
Кажется, там процветают ложь и лицемерие. И это ничем не лучше допинга.
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