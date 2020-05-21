Любимый тренер Логинова уедет работать за границу. А что будет с лидером сборной России?

Слухи о том, что в сборную Болгарии пригласят российских специалистов, ходили уже несколько недель. И в последние дни в этих слухах всё чаще фигурировало имя Александра Касперовича. Сегодня, 21 мая, Федерация биатлона Болгарии официально подтвердила, что личный тренер чемпиона мира из России Александра Логинова будет работать в их сборной главным тренером. Вторым наставником болгар станет бывший тренер женской сборной России Виталий Норицын.
Судьба болгарского биатлона – это, конечно, здорово. Но нас в данный момент больше интересует, что будет с лидером сборной России Александром Логиновым – нашей надеждой на ближайшие годы. Как отразится переход любимого тренера на Александре?
Многоходовка Касперовича?
Кто-то может сгоряча подумать, что переход Касперовича на должность главного тренера сборной Болгарии исключает возможность продолжения работы с Логиновым. Конечно, это не так. На самом деле всё может быть далеко не так плохо, как кажется на первый взгляд.
Все же помнят скандальную историю на чемпионате мира в Антхольце в этом году, когда Союз биатлонистов России не смог аккредитовать Касперовича, и ему пришлось использовать пропуск украинских коллег, чтобы попасть на стадион. В какой-то момент об этом стало известно IBU, что формально послужило поводом для визита итальянской полиции в номер Логинова.
Логика IBU заключалась в том, что Касперович нелегально появился на чемпионате мира, чтобы проворачивать допинговые дела. Полиция ничего не нашла в номере российского биатлониста и его тренера, но психологически надломила Логинова, и он вынужден был даже пропустить масс-старт на мировом первенстве.
С приходом в сборную Болгарии у Касперовича точно не будет никаких проблем с аккредитацией. Он сможет находиться на стадионе и на стрельбище столько, сколько захочет. Это значит, что он сможет давать подсказки Логинову не дистанционно, а на месте событий.
Я несколько раз общался с Касперовичем на чемпионате мира в Антхольце, и он всякий раз подчёркивал, что подсказки с места событий гораздо продуктивнее общения с тренером по телефону. Личному тренеру очень желательно быть на трассе, чтобы помогать своему подопечному. Логинов, в свою очередь, высоко ценит общение с Касперовичем и наверняка будет только рад постоянно видеть Александра Владимировича на этапах Кубка мира.
Болгарских спортсменов это вряд ли обидит: всё-таки Логинову они пока не конкуренты.
Не всё ради денег
Безусловно, финансовая составляющая всегда и везде является важной. Работа в иностранной сборной – это источник дохода. Хотя вряд ли болгары предложили Касперовичу баснословные деньги. У местной федерации довольно скромный бюджет, так что это история не только о деньгах.
У Касперовича есть тренерские амбиции, которые он наконец получил возможность реализовать. Последние годы его воспринимали исключительно как личного тренера Логинова, а теперь будут оценивать по более серьёзной и масштабной работе.
Плюс в биатлоне важно быть в «тусовке». Когда ты приезжаешь на один или два этапа в сезоне, то выпадаешь из общего поля. А так Касперович постоянно будет на виду, сможет общаться с другими специалистами, будет в курсе всех слухов. Поверьте, в биатлоне это важно.
Уже появилось информация, что лидеры сборной Болгарии Красимир Анев и Владимир Илиев, которые раньше тренировались отдельно, перейдут под крыло к Касперовичу. Так что у Александра Владимировича, получившего в распоряжении двух хороших биатлонистов, будет дополнительная мотивация подготовить их как следует к Олимпиаде в Пекине.
И, кстати, не удивлюсь, если и Логинов отправится готовиться к сезону с болгарской сборной. Если ждать, пока в сборной России назначат тренеров, можно остаться вообще без подготовки.
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