Личный тренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону

Личный тренер чемпиона мира Александра Логинова Александр Касперович, который ранее тренировал сборную России по биатлону, возглавит сборную Болгарии. Об этом рассказала глава Федерации биатлона Болгарии Екатерина Дафовска.

«То, что в России существовали какие-то схемы, по которым всё работало, — у нас не может произойти. Мы полностью доверяем человеку, который обладает знаниями и качествами такого тренера на национальном уровне. Тренеры приходят к нам не за бюджетом и средствами, а чтобы проявить себя как специалисты.

Я бы не сказала, что есть какие-то разногласия. Цель состояла в том, чтобы объединить команду, а не разделять её, потому что так мы продолжали бы тратить лишние средства. Надеюсь, в следующем году получится это сделать. Этот выбор одобряют спортсмены и тренеры», — приводит слова Дафовской Btvnovinite.

«Можем подтвердить, что у нас есть предварительное соглашение с Александром Касперовичем и Сергеем Башкировым, чтобы возглавить нашу объединённую команду по биатлону среди мужчин и женщин», — отмечается в сообщении пресс-службы федерации, приводимом «Р-Спорт».