«Зачем нам покойник?» Как российский биатлонист воскрес из мёртвых и стал чемпионом

6 февраля 1992 года в Альбервиле, где проходили зимние Олимпийские игры, врач сборной России Алексей Кузнецов сделал переливание крови биатлонисту Сергею Тарасову. Обогащённая витаминами кровь, заготовленная летом и привезённая во Францию с нарушением всех норм, испортилась.
Но переливание всё равно началось. Спустя несколько часов Тарасова объявили мёртвым, а он выжил. И через два года в Лиллехаммере стал олимпийским чемпионом!
Фото: РИА Новости
«Руки-ноги подбрасывало»
Переливание крови – запрещённая процедура. А если простыми словами, то допинг. Год назад за такими проделками были пойманы спортсмены на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде.
В Альбервиле для успешного выступления было решено «усилить» и без того мощную подготовку спортсменов нашей сборной. За два дня до церемонии открытия во Францию, где уже находилась команда, привезли кровь. Ту самую, собранную летом, обогащённую и подготовленную.
Четыре партии, две одной группы, две – другой. Но во время транспортировки были нарушены все мыслимые и немыслимые нормы. Без маркировок. Без каких-бы то ни было бирок. Без холодильника. К моменту поступления к медицинскому штабу нашей сборной кровь уже была испорчена. Врач команды Алексей Кузнецов с помощниками всё равно решили начать процедуру и первым позвали Тарасова. Первого номера сборной.
Через десять минут после начала переливания организм биатлониста среагировал, началось отторжение. Пульс участился до 200 ударов в минуту, спортсмен постоянно терял сознание.
«Руки-ноги подбрасывало, сердце разрывалось. Я сознание постоянно терял, а врач никак шприцем в вену попасть не мог. Помню, когда стемнело, меня на скорой увезли в клинику», – рассказывал пять лет назад Тарасов в интервью «Спорт-Экспрессу».
«После слов дочери умереть не мог»
Биатлонист пережил клиническую смерть. И даже услышал, умирая, голос дочери. По словам Тарасова, она кричала «Папа, папа!», и это помогло ему вернуться к жизни.
«После этих слов я не мог умереть», – говорил спортсмен.
Образ дочери и усилия французских врачей вернули Сергея Тарасова к жизни. Хотя его уже успели объявить мёртвым, но это сообщение быстро было убрано из лент новостей через полчаса после первого объявления.
Тарасов лежал в реанимации французского госпиталя, партнёры по биатлонной команде бились за медали (без переливания, инцидент с испорченной кровью оказал на всех колоссальное влияние), а руководство нашей делегации подготовило пресс-релиз. В нём было сказано, что биатлонист отравился привезёнными с собой грибами и в соревнованиях участвовать не сможет, поскольку у него отказали почки.
За время пребывания в больнице он потерял 10 кг, заново учился ходить, лишился волос и ногтей. Тем не менее, домой Тарасов улетел вместе со всей делегацией, хотя врачи настаивали на том, чтобы он провёл в госпитале не менее шести недель.
В 2009-м похожий случай произошёл с лыжником Антоном Гафаровым. Только было это не заграницей, а в Острове Псковской области. И не во время переливания крови, а из-за некачественного лекарства, которое врачи дали спортсмену, обратившемуся с жалобами на простуду.
В итоге – страшная аллергическая реакция, клиническая смерть, полностью разрушенная мышечная структура, два месяца в больнице и длительное восстановление. Гафаров ценой невероятных усилий смог вернуться в лыжные гонки, но выдающихся результатов не добился.
Фото: РИА Новости
Покойник-чемпион
А Тарасов добился. Врачи говорили, что со спортом биатлонисту нужно заканчивать. Но он начал потихоньку двигаться, потом совершать прогулки, которые становились всё дольше и дольше, а потом приступил к тренировкам.
В итоге в декабре 1992 года он поехал на «Ижевскую винтовку» с намерением отобраться в сборную России. Такое условие поставили возглавившие команду Анатолий Хованцев и Валерий Польховский.
По словам Тарасова, тренеры наотрез отказывались брать его в сборную со словами: «Зачем нам покойник?» Но в итоге поставили условие – место в тройке в одной из гонок в Ижевске.
Для человека, который десять месяцев назад едва не умер и не мог подняться на ноги, это было бы подвигом. Тарасов его совершил, выиграв спринт. И был включен в состав сборной России, а уже в феврале 1993 года в болгарском Боровце взял два серебра и бронзу на чемпионате мира.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В Лиллехаммере в 1994-м Сергей Тарасов добавил к своей коллекции олимпийское золото, выиграв индивидуальную гонку. А также бронзу в спринте и серебро в эстафете.
В индивидуалке он стал не только олимпийским чемпионом, но и чемпионом мира, победив в 1996-м в Рупольдинге. Карьеру Тарасов закончил в 1998-м после Олимпиады в Нагано, где завоевал бронзу в составе эстафеты.
Для спортсмена, который пережил смерть, он добился просто невероятных результатов.
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