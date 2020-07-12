Сборную России опять возглавил Польховский. Он имеет странную репутацию, но даёт результат

В российском биатлоне в середине лета 2020-го произошли большие перемены. Президентом Союза биатлонистов стал Виктор Майгуров. В тот же день главным тренером сборной был назначен Валерий Польховский – человек, который добивался успеха в любых обстоятельствах и при разных руководителях. Мало сомнений, что и на этот раз Польховский сделает так, что Россия вернётся в элиту мирового биатлона. Правда, возможны, и побочные эффекты.

Выбор без осуждения. Почему Польховский и Хованцев — это круто Новый глава СБР взялся за дело и рекомендовал назначить тренеров, умеющих побеждать. Первая реакция уже есть — Тихонов в ярости.

Польховский – значит результат

Это далеко не первое пришествие Польховского в российский биатлон. Он работал с женской сборной в середине 2000-х. Именно во времена его работы наши биатлонистки выигрывали множество медалей, блистательно выступили на Олимпиаде в Турине, где было завоёвано два золота и две бронзы. Тогда руководителем СБР был легендарный Александр Тихонов.



Когда сменилась власть и рулить русским биатлоном пришёл Михаил Прохоров, то и он нашёл место в команде и для Польховского. Валерий Николаевич поработал как главным тренером, так и советником главы СБР, покинувшего пост после Олимпиады в Сочи.



Интересно, что очередное возвращение Польховского в сборную России должно было состояться ещё два года назад – в мае 2018-го, однако тогда обстоятельства сложились по-другому. Сам тренер до сих неохотно комментирует ту ситуацию. Мне удалось пообщаться с Польховским в январе этого года на этапе Кубка мира в Поклюке, и тогда Валерий Николаевич всячески открещивался от этой темы, хотя на другие вопросы отвечал развёрнуто.



Формально он уже тогда вернулся к работе в сборной, но занимал странную должность вице-президента по обеспечению сборных команд. Полноценное и настоящее возвращение состоится именно этим летом.



Так или иначе необходимо признать, что Польховский умеет добиваться результата. Пожалуй, лучший период в истории российского женского биатлона связан именно с его именем. В сборную России вернулся тренер-победитель.

В наш биатлон вернулся тренер-победитель! Помните, как россиянки блистали при Польховском? Валерий Польховский возглавлял женскую сборную на триумфальной Олимпиаде в Турине. Сможет ли он вернуть наш биатлон в элиту?

Допинговые обвинения, которых нет

А теперь о тех самых побочных эффектах.



Польховский – не самый простой человек, он любит плести интриги ради достижения своих целей и выстраивает всю систему под себя, работает с теми специалистами, с которыми ему комфортно. А ещё не всегда уходит по-английски. С Александром Тихоновым, с которыми они вместе поднимали биатлон в 2000-е, у него до сих пор открытый конфликт.

Тихонов уверен, что Польховский добивался результатов, так скажем, не очень чисто.



Да что там, Александр Иванович не выбирал выражений, заявляя, что тренер тогда «заколол российских женщин». Хотя формально Польховский не был ни разу обвинён ни в одном из допинговых скандалов. И даже не проходил по ним свидетелем. А громкое дело Ахатовой, Юрьевой и Ярошенко произошло уже после его ухода из сборной.



Но многие всё равно приписывают Польховскому допинговый след, и странная репутация человека, которого вроде бы связывают с допингом, но ни в чём не обвиняют, может сыграть против него. Кто-то из иностранцев наверняка припомнит Польховскому все эти слухи в ту же секунду, как кто-то из россиян первым пересечёт финишную черту в одной из гонок на Кубке или чемпионате мира. А если это случится на Олимпиаде, жди беды. Резонанс будет похлеще победы Александра Логинова на последнем мировом первенстве в Антхольце.

В российском биатлоне опять фиаско. Главный тренер сборной узнал об увольнении в интернете На место Хованцева хотят взять человека, который умеет побеждать и обожает интриги.

Цель оправдывает средства

Тем не менее с этим надо смириться и научиться защищаться. К сожалению, у российского биатлона в целом такая репутация, что многие его представители или действительно были замешаны в каких-то скандалах или связаны со скандалами в глазах общественности. И даже в среднесрочной перспективе это никак не изменить. А значит, надо просто двигаться дальше. И того же Польховского принять таким, какой он есть. Сохраняя необходимый контроль, конечно.



Это понимает и новый президент СБР Майгуров, и влиятельный политик Владимир Якушев, способный привести в сборную спонсоров. За результаты в конечном счёте придётся отчитываться, а тренер Польховский доказал, что этот результат давать умеет. Да, видимо, чем-то или кем-то придётся пожертвовать. Но если на Играх в Пекине сборная России по биатлону завоюет чистые медали, эти жертвы можно будет считать оправданными.