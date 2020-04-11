В российском биатлоне опять фиаско. Главный тренер сборной узнал об увольнении в интернете

Российский биатлон продолжает накрывать волна интриг. На заседании правления Союза биатлонистов России 10 апреля должны были решить, кто возглавит мужскую и женскую команды и нужна ли вообще должность главного тренера. Но всё пошло не так. Старших тренеров, которыми могли стать иностранные специалисты, пока не назначили. Зато на пост главного тренера был рекомендован нынешний вице-президент СБР Валерий Польховский.
Пока ещё действующему главному тренеру команды Анатолию Хованцеву вообще не сказали, что отправляют его в отставку, он узнал об этом из СМИ: «Последние новости получаю из интернета. Меня ни о чём не уведомляли», – рассказал специалист.
Но это ещё полбеды, А вот то, что отставка Хованцева была проведена без разрешения президента СБР – это очередное фиаско системы российского биатлона.
«Я предлагал не торопиться»
Владимир Драчёв в интервью ТАСС сказал удивительные вещи. Оказалось, что он был по сути не в курсе отставки Хованцева. То есть, главный человек российского биатлона не знал или не хотел знать, об увольнении главного тренера сборной России. Разве такое вообще возможно?
«На мой взгляд, в такой спешке не было необходимости. Я предлагал не торопиться и отложить решение по этому вопросу, поскольку сначала необходимо было сделать чёткий анализ работы тренерского штаба, прежде чем отрезать, надо сто раз отмерить.
Я не защищаю Анатолия Николаевича, он и правда допускал ошибки, но спешки в этом деле быть не должно. Тем более что в целом работу сборной можно считать удовлетворительной».
Против иностранцев в сборной
Драчёв также высказался резко против приглашения Владимира Королькевича и Роберта Каблукова на посты старших тренеров женской и мужской команд соответственно. Это те самые иностранные специалисты, которых, по слухам, как раз и могут назначить в мужскую и женскую команды. У Королькевича есть словенский паспорт, а у Каблукова – немецкий.
«Я категорически против приглашения этих специалистов, потому что знаком с их работой. В России много специалистов. Считаю, что и Сергей Белозеров, и Михаил Шашилов, чьи воспитанники показывают хорошие результаты, могут справиться с этой работой. Надо просто дать им возможность спокойно работать, и не один год», – заметил Драчёв.
Польховский – интриган?
Если вернуться к разговору о главном тренере и разобраться детальнее, станут понятны причины перемен. Хованцев – отличный методист, действительно хороший тренер, но он не обладает жёстким характером, необходимым для реалий российского биатлона. В окружении акул Анатолий Николаевич выглядит беззащитным дельфином. Он не не строит интриг, не ведёт двойную игру. А без этого сейчас, судя по всему, в российском биатлоне тяжело.
В отличие от Хованцева Валерий Польховский – настоящий политик. Он умеет делать так, как ему выгодно, подбирать под себя команду и управлять любым коллективом, в который попадает. Это работает всегда. Но и побочный эффект тоже есть. Польховский почти никогда не покидал ту или сборную без скандала.
Польховский – тренер-победитель?
Многие к интригам Польховского относятся спокойно, потому что его можно назвать тренером-победителем. С его именем связаны большие победы российского биатлона 2000-х. Наши девушки, с которыми работал Польховский, тогда блистали. При этом про него ходило много слухов про якобы использование запрещённых препаратов у его подопечных. Особенно усердствовал четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, который буквально в каждом интервью заявлял о том, что Польховский «заколол российский биатлон».
Однако факт в том, что Польховский не проходил ни свидетелем, ни обвиняемым ни по одному допинговому делу. Его репутация официально чиста, а всё остальное – догадки недоброжелателей. И на сегодняшний день под ними нет никаких достоверных оснований.
Польховский способен добиваться результата, но проблема в том, что про его сомнительную репутацию знают иностранцы, которые при каждом удобном случае будут намекать на это. Если наши биатлонисты начнут побеждать и попадать на подиум, поднимется очередная волна негатива. И к этому тоже надо быть готовыми – и руководителям, и спортсменам.
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